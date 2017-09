Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.



Eurobasket 2017, 1/4 fināls: Latvija - Slovēnija

Latvija - Slovēnija 39:46Personiskie sodi krājas. Slovēņiem Dragičam un Vidmaram pa trīs sodiem, bet Latvijas rindās trešo sodu saņem arī KP.

Latvija - Slovēnija 36:40Tiesneši sāk "savu darbu". Ātri krājas sodi komandām, kas spēli padara vēl nervozāku.Slovēnijai sāk kristies precizitāte un Latvija panāk "-4".

Latvija - Slovēnija 38:40Timma iemeta no groza apakšas, tad Dragičs atbildēja ar saviem diviem punktiem, bet nākamajā Latvijas uzbrukumā tiesneši fiksēja sodu Porziņģim. Vēlāk Strēlnieks un Porziņģa iemeta pustālos, turpinot deldēt deficītu.

Latvija - Slovēnija 30:38 KP vēlreiz iemet divus punktus, bet netrāpa soda metienu. Tad skaisti aizsardzībā bloķē Dragiču. Slovēņi pieprasa pārtraukumu

Latvija - Slovēnija 28:38Latvijas spēlētāji manāmi uzvilkušies pēc slovēņu izprovocētajiem sodiem, uz kuriem "uzķeras" tiesneši. Pēc Blažiča caurgājiena Dairis saņem savu trešo piezīmi.Slovēņiem vēl vienu tālmetienu iemet Prepeličs, bet KP iemet 2+1

Sākas 2. ceturtdaļa

Slovēņi iemetuši piecus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem divpunktu metieniem, kā arī 11 no 13 sodiņiem. Apbrīnojami!

Latvija - Slovēnija 23:34. Noslēgusies 1. ceturtdaļa Brāļu Bertānu tālmetieni ļauj nedaudz samazināt starpību un apturēt slovēņu izrāvienu. Slovēnijai gan būs grūti uzturēt tik augsto precizitāti.Dairis pēdējā sekundē iemet trijnieku, bet to neskaita, jo bumbu izliada no rokām pēc signāla

Latvija - Slovēnija 15:30Tiesneši fiksējuši nesportisko sodu Timmam, ko slovēņi izmanto un turpina savu rezultatīvo izrāvienu pēc Dragiča tālmetiena (+15 slovēņiem). Smaga situācija Latvijas izlasei...

Latvija - Slovēnija 15:25"Iestrēgst" Latvijas uzbrukums, bet slovēņi turpina "lidot" laukumā un met precīzi. Bagatskis ņem pārtraukumu, bet, dodoties uz saviem soliņiem, sākas kašķis starp komandām. Timma acīmredzami uzvilcies par nepamatoto sodu iepriekšējā epizodē pret Dončiču, bet slovēņiem naturalizētais Rendolfs ļoti emocionāls.

Latvija - Slovēnija 13:17Dragičs realizē trīs sodus, bet tad Vidmars "iestumj" ar otro mēģinājumu bumbu grozā. Slovēņi arvien vairāk "ieskrienas" un cenšas izmantot savu lielāko trumpi - ātrumu.

Latvija - Slovēnija 13:10Dragičs iemet tālmetienu, bet tad teicama Latvijas bumbas kustība un Timma iemet tālmetienu. Uzreiz atbild Rendolfs ar tālmetienu.Tad komandas sāk mest garām, bet Dairis nekļūdās

Latvija - Slovēnija 7:4Porziņģis jau pēc uzbrukuma beigu signāla iemet trijnieku un to neskaita. Strēlnieks pārtver piespēli un ātrajā uzbrukumā iedod piespēli Timmam, kurš ar danku atgūst Latvijai vadību. Porziņģis met pāri Rendolfam un arī ir precīzs!Augsta precizitāte spēles sākumā

Latvija - Slovēnija 3:4Slovēņi pirmos punktus gūst no groza apakšas (Vidmars). Šmits iemet tālmetienu. Dragičam precīzs pustālais. Abu komandu pirmie uzbrukumi precīzi

Latvija - Slovēnija. Spēle sākusies

Latvijai ierastais sākumsastāvs - Strēlnieks, Dairis Bertāns, Timma, Šmits un KP!

Sveicieni lietuviešiem pirms mača. Starp citu, Latvijas fanu pulku papildinājis leģendārais Arvīds Sabonis, jo viņu puiši izstājušies.https://twitter.com/skaistis/status/907670537572364289

Stambulas arēnā izskanējušas himnas. Vēl 3 minūšu iesildīšanās un tad ilgi gaidītais duelis sāksies!

Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Kristaps Porziņģis ir ceturtais ar 21,8 punktiem spēlē, Gorans Dragičs – piektais ar 21,2 punktiem. Starp atlēkušo bumbu izcīnītājiem Luka Dončičs septītais (7,5), Jānis Timma – 18. (6,3), Porziņģis – 22. (5,7) Starp piespēlētājiem Jānis Strēlnieks ieņem 6. vietu (6,2), Dairis Bertāns – 12. (5,2), Dragičs – 14. (5). Starp turnīra efektīvākajiem spēlētājiem Porziņģis ir sestais (22,3; labākais rezultāts starp tiem, kuri turpina spēlēt), Jānis Timma – septītais (21,3), Dragičs – 8. (20,5), Dončičs – 16. (17,5). Komandu vērtējumā rezultativitātes ziņā Latvija kļuvusi par līderi (90,7), bet Slovēnija ieņem 3.vietu (87,5).

Policijas eskorta pavadībā, dažiem autobusā analizējot Slovēnijas spēles, Latvijas izlase ierodas spēles mājvietāhttps://www.facebook.com/Basketbols/videos/1885188411508481/

Latvijas komanda Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs trešo reizi kopš neatkarības atjaunošanas un otro reizi pēc kārtas. Iepriekš šajā turnīra stadijā pretim nāca izteikti favorīti. 2001. gadā pret Dienvidslāviju pretinieku statusu apšaubīt neizdevās – 78:114. 2015. gadā pret Franciju pēc līdzvērtīgā cīņā aizvadītā pirmā puslaika (38:40) otrajā nācās atzīt mājinieku pārākumu – 70:84.

"Slovēnija ir ļoti vispusīga komanda, kas visādos veidos var gūt un zaudēt punktus. Bija interesanti salīdzināt viņu spēles pret komandām, kuras mēs zinām – Somiju un Poliju. Poļi nespēlēja ne tuvu labāko basketbolu, bet viņi tik un tā cīnījās līdzīgi. Deviņas pārķertas bumbas vidēji spēlē ir augsts rādītājs. Es vairākas reizes esmu teicis, ka reizēm labākā piespēle ir metiens, un tā būs arī šoreiz, jo viņi ļoti agresīvi iet uz pārķeršanām. Protams, reizēm vajag izdarīt papildus piespēles, bet jābūt ar to uzmanīgiem," tā slovēņus raksturo Ainars Bagatskis. "Slovēnijai arī patīk ātrs basketbols, viņiem arī ir ātra pāreja uzbrukumā un viņi spēlē no aizsardzības – tās būtībā ir vienīgās kopīgās lietas. Spēlētāju spēles stils ir atšķirīgs."

Pirms diviem gadiem notikušajā Latvijas un Slovēnijas spēlē mūsējiem vairākos rādītājos bija pārsvarshttps://infogram.com/eurobasket-2015-latvija-slovenija-1gnl8m3zqe5w236

Latvijas un Slovēnijas ceļi krustojās arī iepriekšējā Eiropas čempionātā. Latvija uzvarēja 1/8 finālā. Cerams, ka tā būs arī šovakarhttp://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/latvijas-basketbolisti-pec-14-gadu-partraukuma-ieklust-ec-astotnieka.d?id=46454673

Latvijas valstsvienība sasniegusi personisko rekordu – Eiropas čempionātos piecas uzvaras pēc kārtas nebija izdevies izcīnīt pat tālajos trīsdesmitajos gados (1935. un 1937. gadā, kā arī 1939. gada turnīrā bijušas četras uzvaras no vietas). EuroBasket2017 turnīrs tika sākts ar zaudējumu 82:92 pret Serbiju, bet turpināts ar panākumiem pār Beļģiju 92:64, Lielbritāniju 97:92, Krieviju 84:69, Turciju 89:79 un Melnkalni (100:68).Slovēnijas vienība pretī var likt savu rekordu: sešas uzvaras. Grupas turnīrā Helsinkos pieveiktas Polija (90:81), Somija (81:78), Grieķija (78:72), Islande (102:75) un Francija (95:78), astotdaļfinālā – Ukraina (79:55).

Latvijas basketbola izlase otrdienas vakarā centīsies turpināt savu piecu uzvaru sēriju "Eurobasket 2017" - 1/4 finālā Ainara Bagatska trenētā komanda tiekas ar pagaidām zaudējuma rūgtumu neizjutušo Slovēniju.