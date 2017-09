Arī šodienas spēlēm piedāvājam sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!

Eurobasket 2017. 3. septembra speles

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.6pt"> text-align:center;line-height:normal">3. septembra spēles border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:49.95pt"> normal">Helsinku grupaFrancija - Islande 115:79Slovēnija - Grieķija 78:72 LIVE Somija - Polija none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:49.95pt"> normal">Telavivas grupaGruzija - Ukraina 81:88Lietuva - Itālija 78:7321.30 Vācija - Izraēla

Somija – Polija 36:32. Noslēdzies 1. puslaiksSomijas izlase turpināja turēties drošā vadībā, bet pirmā puslaika izskaņā Zamojskis, Vačinskis, Kuligs un Poņitka deficītu samazināja līdz četriem punktiem.

Somija - Polija 27:17Markanens ar diviem tālmetieniem pēc kārtas panāca Somijas izlasei jau 13 punktu pārsvaru, taču vēlāk Gielo ar savu metienu no distances trīs punktus atguva.

Somija - Polija 18:8Pēc līdzīga spēles sākuma Somijai četrarpus minūšu laikā izdevās veikt 12:0 izrāvienu, kas ļāva ievirzīt spēli sev labvēlīgā gultnē.

Lietuva - Itālija 78:73. Spēle noslēgusiesLietuva ar šo uzvaru pietuvojas pirmajai vietai B grupā, bet vēl divas spēles.

Lietuva - Itālija 76:68Valančūns un Kazins apmainās ar "dankiem". Tad Valančūns iemet divus sodiņus, praktiski nodrošinot Lietuvai uzvaru. Jāspēlē mazāk par minūti

Helsinkos sākusies spēle Somija - Polija

Lietuva - Itālija 68:62Trīsarpusi minūtes pirms pamatlaika beigām Filojs ar tālmetienu samazina starpību līdz -6, un Adomaitis pieprasa pārtraukumu

Lietuva - Itālija 67:59Lietuvieši nelaiž itāļus sev tuvāk un piecas minūtes pirms pamatlaika beigām kaimiņiem ir +8

Pēc 10 minūtēm Helsinkos sāksies A grupas dienas pēdējā spēle - mājinieki somi tiksies ar Poliju

Lietuva - Itālija 63:52Kuzminsks ar "slam dunk"+sodiņu atjauno Lietuvai divciparu pārsvaru

Video: Slovēnijas uzvara pār Grieķiju

Lietuva - Itālija 57:49 Sākas 4. ceturtdaļa

Lietuva - Itālija 57:49. Noslēgusies 3. ceturtdaļaLietuvieši diezgan nevarīgi noslēdz 3. ceturtdaļu. Pēdējās 4 minūtēs gūti tikai 4 punkti

Lietuva - Itālija 57:47Nedaudz atslābuši lietuvieši, samocīti uzbrukumi, un Adomaitis pieprasa pārtraukumu

Lietuva - Itālija 55:41Juškevičs ar divpunktu metienu panāk Lietuvai lielāko pārsvaru spēlē šobrīd +14

Lietuva - Itālija 48:39Komandas puslaika sākumā atkal iemet pa trijniekam. Trešajā minūtē Valančūns pēc Kalnieša piespēles skaisti triec bumbu grozā un atkal +9 Lietuvai

Video: Ukrainas negaidītā uzvara pār Gruziju

Lietuva - Itālija 41:32. Sākas 2. puslaiks

Lietuva - Itālija 41:32. Noslēdzies 1. puslaiksLietuva pārtraukumā dodas ar +9. 11 punktu iemetis Kuzminsks, bet astoņus Juškevičs. Itāļiem pagaidām rezultatīvākie ar astoņiem punktiem ir Melli un Datome.

Lietuva - Itālija 38:31Komandas rīko īstu trīspunktu metienu konkursu! Lietuvieši realizējuši 8 no 15, bet itāļi 7 no 12. Fantastisks rādītājs abām komandām!

Lietuva - Itālija 33:25Motejūns arī iemet trijnieku, un itāļu treneris Etore Mesina ņem pārtraukumu. Lietuva veikusi izrāvienu 24:6!

Lietuva - Itālija 30:25Komandas nedaudz pierimušas, pirmajās trijās minūtēs koā gūstot vien sešus punktus. Lietuvu pamodina Juškevičs ar vēl vienu trejaci (viņam jau 8 punkti)

Lietuva - Itālija. Sākas 2. ceturtdaļa

Lietuva - Itālija 23:23. Noslēgusies 1. ceturtdaļaItālija panāca +10 (19:9), bet tad spēlē iesaistījās Porziņģa komandas biedrs "Knicks" rindās Kuzminsks, iemetot trīs trijniekus. Ar trejaci Lietuva panāk izlīdzinājumu - to iemet Juškevičs! Pēdējās trīsarpusi minūtes lietuvieši uzvarējuši ar 14:4

Lietuva - Itālija 9:16Ja Lietuvas uzbrukums lēnām ieskrienas, tad aizsardzība ir kā caurstaigājama sēta. Itāļi realizējuši jau trīs tālmetienus, gūst punktus arī groza tuvumā. Adomaitis pikts un ņem pārtraukumu, jo nepilnās piecās minūtēs ielaisti 16 punkti

Lietuva - Itālija 4:11Itāļi pirmajās trīs minūtēs iemet trīs trijniekus un nedaudz pārsteidz lietuviešus.

Telavivā sākusies B grupas dienas otrā spēle - brāļi lietuvieši tiekas ar Itāliju!

Video: Francijas uzvara pār Islandi

Slovēnija - Grieķija 78:72. Spēle noslēgusiesSlovēņi šoreiz pārsvaru no rokām neizlaiž, bet uzdevumu atviegloja grieķu vājuma brīdi uzbrukumā. Slovēnijai tā ir trešā uzvara trīs spēlēs, bet grieķi ar otro zaudējumu trīs spēlēs ir nonākuši neapskaužamā situācijā. Vieniem no Eurobasket favorītiem nāksies krietni pacīnīties par izkļūšanu no grupas.

Slovēnija - Grieķija 75:70Grieķijas uzbrukums bija nesekmīgs, bet Dragičs caurgājienā iemet bubmu grozā ar lielu trajektoriju un panāk +5. Jāspēlē vien 22 sekundes, slovēņi tuvu savai trešajai uzvarai

Slovēnija - Grieķija 69:66Dončičs ar slam dunk izlīdzina rezultātu, bet slovēņu nākamajā uzbrukumā trjnieku realizē Muričs! Slovēnijai 7:0 izrāviens un atgūta vadība. Jāspēlē nepilnas trīs minūtes

Slovēnija - Grieķija 58:62Grieķi nospiedoši cenšas spēlēt uz groza apakšu un gūt punktus tiešā tuvumā. Tikmēr slovēņu uzbrukums atkarīgs no viena vīra - Gorana Dragiča, kuram jau četras piezīmes. Ja viņam saspēle iet no rokas, tad grieķiem ir lielas problēmas. Tomēr sākot no 3. ceturtdaļas sākuma Grieķija spēj nosargāt pārsvaru. Jāspēlē mazāk par 7 minūtēm

Slovēnija - Grieķija 52:58. Noslēgusies 3. ceturtdaļaSlovēņiem ļoti vāja ceturtdaļa, bet grieķi ieskrējušies.

Slovēnija - Grieķija 35:39Slovēnija gandrīz četras minūtes 3. ceturtdaļas sākumā nespēja gūt kaut punktu un pirmo reizi spēlē nonāca zaudētājos

Gruzija - Ukraina 81:88. Spēle noslēgusies.Markoišvili realizē trīspunktu metienu un samazina Ukrainas pārsvaru līdz trim punktiem, taču spēles pašās beigās gruzīnus iegāž disciplīna - divi pārkāpumi ļauj ukraiņiem izdarīt četrus precīzus soda metienus un tad noturēt septiņu punktu pārsvaru līdz spēles beigu signālam.

Gruzija - Ukraina 78:84Duda Sanadze gūs piecus punktus pēc kārtas, Ukraina atjauno sešu punktu pārsvaru, un Gruzija pieprasa minūtes pārtraukumu. Rit pēdējā pamatlaika minūte.

Slovēnija - Grieķija. Sācies 2.puslaiks.

Gruzija - Ukraina 71:75Nepadodas gruzīni, cenšas aizķerties aiz rezultāta, vēl trīs minūtes pamatlaikā.

Gruzija - Ukraina 65:71Zema rezultativitāte pagaidām šajā ceturtdaļā, abām komandām labi sanāk darboties aizsardzībā, bloķējot metienus, bet precizitāte pieklibo.

Slovēnija - Grieķija 30:35. Noslēdzies 1. puslaiks.Grieķijai bija vairākas iespējas spēles rezultāta deficītu samazināt līdz minimumam vai pat pārņemt vadību, tomēr iespējas palika neizmantotas. Papagianis no groza apakšas panāca 30:32, bet pēdējās sekundēs Dončičs trāpīja tālmetienu. Dončičam jau 14 gūti punkti, bet grieķiem rezultatīvākais ir Papas ar sešiem punktiem.

Gruzija - Ukraina. Rit pēdējā ceturtdaļa.

Gruzija - Ukraina 63:67. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Trešajā ceturtdaļā Gruzijas izlase parādīja labāku sniegumu, neļaujot ukraiņiem aizmukt pārāk tālu.

Slovēnija – Grieķija 30:26Pēc Papa metiena rezultāts kļuva 21:26, tomēr Dragičs un Preperličs pretiniekus nedaudz atvēsināja. Tiesa, pēc brīža atkal Grieķijai izdevās veiksmīgi uzbrukumi, pietuvojoties līdz četriem punktiem.

Slovēnija - Grieķija 26:19Slovēņi ceturtdaļas sākumā pēc Rendolfa metiena panāca jau +12, bet grieķi turpināja lauzties uz groza apakšu, kur izdevās atrast veiksmīgus uzbrukumus

Gruzija – Ukraina 55:60Ceturtdaļas vidū precīzāk darbojas gruzīni, sadeldējot ukraiņu pārsvaru līdz četriem punktiem. Ukraina pieprasa minūtes pārtraukumu.

Gruzija - Ukraina 47:57Abu komandu līderiem - Giorgijam Šermadini un Oleksandra Lipovijam – ir pa 17 punktiem.

Slovēnija - Grieķija 23:13. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Prepeličs un Dončičs ceturtdaļas izskaņā sekmē savas komandas pārsvara palielināšanu. Grieķijai pagaidām uzbrukumā neklājas viegli un neviens spēlētājs no spēles nav iemetis divus metienus.

Gruzija - Ukraina 38:53Trešā ceturtdaļa sākas ar vēl diviem punktiem Ukrainas komandai, Lipovijs izceļas ar precīzu metienu no groza apakšas.

Slovēnija - Grieķija 15:8Spēles pirmās minūtes turpina ritēt ar nelielu Slovēnijas pārsvaru. Grieķi pievilka līdz divu punktu deficītam, bet tad talantīgais Dočičs guva piecus punktus pēc kārtas

Slovēnija - Grieķija 6:0Slovēņi, pateicoties Vidmaram un Dragičam, spēles sākumā gūst sešus punktus pēc kārtas, bet Slukas šo izrāvienu apturēja ar caurgājienu.

Gruzija - Ukraina 38:51. Noslēdzies 1. puslaiks.Puslaika beigās Ukrainai izdodas sekmīgāk nospēlēt pret Gruziju un iegūt lielāku pārsvaru.

Slovēnija - Grieķija. Spēle sākusies

Gruzija - Ukraina 36:46Pirmā puslaika beigās ukraiņi iegūst lielāko pārsvaru šai spēlē - 10 punkti.

Gruzija - Ukraina 31:38Ukrainas izlase pieprasa pārtraukumu. Spēle joprojām diezgan līdzīga, bet ukraiņiem izdodas saglabāt nelielu pārsvaru.

Gruzija - Ukraina 26:33Ukraiņiem šajā spēlē labi sanāk bumbas triecieni grozā no augšas.

Gruzija - Ukraina 24:31Ukraiņi gūs piecus punktus pēc kārtas un minūtes pārtraukumu pieprasa Gruzija.

Gruzija - Ukraina 24:26Otrajā ceturtdaļā Gruzija jau darbojas precīzāk, samazinot Ukrainas pārsvaru līdz 2 punktiem. Ukraiņiem sāk pieklibot metienu precizitāte gan no tālās, gan pustālās distances.

Gruzija - Ukraina 20:21. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Ceturtdaļas beigās Gruzijai izdodas izvirzīties vadībā, taču Pustozvonovs ar precīzu metienu atjauno pārsvaru Ukrainas labā un ar to spēles pirmās 10 minūtes noslēgušās.

Gruzija - Ukraina 15:19Pēdējā ceturtdaļas minūtē Ukraina paprasa pārtraukumu.

Gruzija - Ukraina 12:19Ukraina ir sasniegusi personisko piezīmju normu; Mihails Berišvili realizē tikai vienu no trim soda metieniem.

Gruzija - Ukraina 9:17Joprojām precīzāk laukumā un sekmīgāk pie sava groza darbojas ukraiņi, liekot gruzīniem pārkāpt noteikumus arī uzbrukumā un iekrājot punktu pārsvaru.

Gruzija - Ukraina 2:8Labi spēli iesākuši ukraiņi, realizējot divus tālmetienus un vienu glītu "danku" Bobrova izpildījumā. Pēc nospēlētām trim minūtēm pirmos punktus ar Šengelijas metienu no groza apakšas rezultātu atklāt arī Gruzija.

Gruzija - Ukraina. Spēle sākusies.

Gruzijai šai turnīrā jau ir viena uzvara, ukraiņi piedzīvojuši zaudējumu abās aizvadītajās spēlēs.

Pa to laiku jau klāt nākamā šodienas spēle – B grupā spēkosies Gruzija un Ukraina.

Francija - Islande 115:79. Spēle noslēgusies.Islandieši šo spēli iesāka teicami, izrādot nopietnu pretestību, taču nepietika spēka un pieredzes visai spēlei, kas ļāva Francijas komandai izcīnīt otro uzvaru šajā turnīrā.

Francija - Islande 112:77Islandiešu līdzjutēji sāk savu slaveno atbalstīšanas rituālu. Skan iespaidīgi, bet francūžus tas neietekmē - Aksels Tupans ar iespaidīgu "alley oop" panāk 35 punktu pārsvaru.

Francija - Islande 101:70Līdz spēles beigām četras minūtes, un Francija ar Kevina Serafina divpunktu metienu pārsniedz 100 punktu robežu.

Francija - Islande 94:62Četrus punktus pēc kārtas gūst Martins Hermansons, taču islandiešu līdzjutējus tas vairs tik ļoti neuzmundrina, jo Francijas pārsvars tuvojas jau 30 punktu atzīmei.

Francija - Islande 90:56Islandiešiem nav izdevies atrast veidu, kā tikt galā ar spēcīgo Francijas izlasi, atkal seši punkti pēc kārtas francūžu kontā. Islandes izlases treneris pieprasa pārtraukumu.

Francija - Islande 83:56. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Trešās ceturtdaļas beigās francūži absolūti dominē laukumā, realizējot trīs tālmetienus pēc kārtas.

Francija - Islande 70:53Franču pārsvars nu jau ir diezgan nospiedošs, arvien biežāk kļūdās islandieši.

Francija - Islande 64:48Skaists "danks" Lovernjē izpildījumā!

Francija 62:48Sāk pagurt Islandes izlase, arvien biežāk tiek pārkāpti noteikumi, kas ļauj Francijai papildināt punktu krājumu ar soda metieniem.

Francija - Islande 55:44Teicami trešo ceturtdaļu iesākusi Francija, piespiež kļūdīties islandiešus, kas ļauj francūžiem pārtvert piespēles un izcīnīt atlēkušās bumbas, un aizskriet pretuzbrukumā.

Francija - Islande. Sākusies 3. ceturtdaļa.

Francija - Islande 49:42. Noslēdzies 1. puslaiks.Islandes komanda teicami aizvada otrās ceturtdaļas noslēgumu, realizējot divus soda metienus un vienu tālmetienu, kamēr Nando de Kolo līdz ar puslaika beigu signālu izdarītais tālais metiens ir neprecīzs.

Francija - Islande 49:37Francija pieprasa pārtraukumu.

Ceturtdaļas beigās abas komandas apmainās ar bloķētiem metieniem zem abiem groziem un bezrezultatīviem pretuzbrukumiem.

Rezultatīvākais spēlētājs šai mačā pagaidām ir Jons Stefansons, kurš guvis 12 punktus Islandes labā. Nando de Kolo ir 10 punkti.

Francija - Islande 43:35Islande pieprasa pārtraukumu.

Francija - Islande 39:32Pamazām izdodas francūžiem uzspiest savu spēli, teicami zem gorza spēlē Labeirī, bloķējot pretinieku metienus.

Francija - Islande 35:30Lai arī francūži veiksmīgi spēlē savā aizsardzības zonā, neizdotas tomēr izveidot lielāku atrāvienu par pieciem punktiem.

Sākusies 2. ceturtdaļa.

Francija - Islande 29:25. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Četrus punktus ceturtdaļas beigās iegūst Francija, izvirzoties vadībā, taču pēdējais vārds pieder Islandei, Elvaram Stefansonam pievienojot divus punktus rezultātam.

Francija - Islande 20:23Kristofers Akokss pārtver piespēli, izveido uzbrukumu un atkal izvirza vadībā Islandi. Francijas izlases treneri pieprasa pārtraukumu.

Francija - Islande 18:16Pāris neveiksmīgi uzbrukumi Islandei un Nando de Kolo atgūst vadību Francijai. Sīvi cīnās pret titulētajiem pretiniekiem islandieši, savu fanu kvēli atbalstīti.

Francija - Islande 13:14Ortels pārkāpj noteikumus pret Hermansonu, kurš realizē abus soda metienus un pirmo reizi šai spēlē izvirza Islandi vadībā.

Francija - Islande 11:8Veiksmīgi zem groza nospēlē Stefansons, gūstot 2 punktus un dodot iespēju uzgavilēt islandiešu fanu armijai, kas izklausās tikpat vienota un varena kā Eiropas futbola čempionātā pērn.

Francija - Islande 5:3Stefansons izpilda pirmo precīzo tālmetienu Islandei.

Francijas izlase jau savā pirmajā uzbrukumā gūst 2 punktus un atklāj spēles rezultātu. Nākamajā Nando de Kolo realizē tālmetienu. Islandei jau trīs nesekmīgi uzbrukumi.

Francija - Islande. Spēle sākusies.

Francijas un Islandes spēli tiesās Latvijas arbitrs Arnis Ozols.

B grupa:

Šodienas spēlētāju grupu kopvērtējumi pēc aizvadītām divām spēlēm.A grupa:

