Portāls "Delfi" visas dienas garumā informēja par notikumiem Helsinku, Telavivas, Klužas un Stambulas grupās.

Eurobasket 2017. 2. septembra spēles

Līdz ar to šodienas teksta tiešraidi slēdzam. EUROBASKET spēciālajā sadaļā lasītāji var izvērtēt komandu iespējas grupās pēc divām spēļu kārtām, iepazīties ar nākamajām spēlēm. Rīt Latvija nespēlē, bet mačus aizvadīs Helsinku un Telavivas grupashttp://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/turnira-tabulas/

Izraēla - Lietuva 73:88. Spēle noslēgusiesLietuva arī tiek pie savas pirmās uzvaras pēc nepatīkamā zaudējuma pirmajā spēlē prert Gruziju

Izraēla - Lietuva 68:84Izraēlas komanda spēlē ļoti nestabili, daudz kļūdās. Mājinieku rīcībā nevar saskatīt organizētu darbību, pārsvarā viss balstās uz individuālās meistarības. Lietuvas izlasei panākums ir tuvu, jo jaspēlē trīs minūtes

Izraēla - Lietuva 66:80Pāris veiksmīgi Izraēlas uzbrukumi, un Lietuvas treneri ņem pārtraukumu. Lai gan drošs pārsvars, lietuvieši negrib ļaut pretiniekiem lauzt spēles gaitu.

Izraēla - Lietuva 58:78Lietuvieši droši spēlē pēc iegūtā lielā pārsvara. Mājiniekiem neizdodas glābt šo spēli

Izraēla - Lietuva 51:71. Noslēgusies 3. ceturtdaļaAr Kuzminska pūlēm (divi trijnieki) Lietuva panāk drošāku pārsvaru. Ceturtdaļas izskaņā lietuviešiem izdodas pārsvaru palielināt līdz +20 pēc Juškeviča fantastiskā precīzā pēdējo sekunžu metiena no savas laukuma puses.

Lielbritānija – Turcija 70:84. Spēle noslēgusies. Turcijas basketbolisti spēles izskaņā spēlēja droši un savu darbiņu padarīja, bet Lielbritānijai izdevās pakutināt nervus pretiniekiem. Turcijai rezultatīvu sniegumu demonstrēja Melihs Mahmutoglu, kurš guva 24 punktu, savukārt Endrū Lorenss un Geibs Olseni sameta pa 15 punktiem Lielbritānijai.

Izraēla – Lietuva 39:52Lietuvieši nonāca iedzinējos, bet tad 10 gūti punkti pēc kārtas, precīzi metot Valančūnam, Mačulim, Gecevičum, Kuzminskam un Kalnietim ļāva atkal atrauties no izraēliešiem.

Lielbritānija - Turcija 65:72Lorenss un Olaseni kopā gūst sešus punktus pēc kārtas, pietuvojoties līdz piecu punktu deficītam, bet mājiniekus nedaudz nomierina Vejseloglu divi punkti

Horvātija – Rumānija 74:58. Spēle noslēgusies. Horvātiem uzvaru garantēja Bojana Bogdanoviča 21 punkts un Dario Sariča “double-double” – 11 punkti un 10 atlēkušās bumbas.

Izraēla - Lietuva 38:37. Noslēdzies 1. puslaiks. Puslaika beigas Izraēlai izdevās veiksmīgākas, kad Dosons un Kaspi guva punktus.

Lielbritānija - Turcija 54:62Lielbritānijas basketbolisti nepiekāpīgi cīnās un deficītu samazina līdz deviņiem punktiem, bet tad Mahmutoglu realizēja caurgājienu un iemeta nopelnīto soda metienu. Tad Ačara un Mokfords bija bija precīzs britiem

Izraēla – Lietuva 33:38 Lietuvas izlase ar kopējām pūlēm panāca +9, punktus gūstot vairākiem basketbolistiem, bet aizsardzībā viņi netika galā ar Hovelu, kurš guva četrus punktus pēc kārtas. Viņa kontā jau 14 punkti

Lielbritānija – Turcija 41:56Lielbritānija vēl cenšas turēt līdzi Turcijai, kurai palīdz diezgan lielais līdzjutēju atbalsts. Turcijas līdzjutēji prot radīt patīkamu atmosfēru tribīnēs, lai arī pietiekami daudz sēdvietu ir brīvas.

Izraēla – Lietuva 27:32Lietuvas izrāviens turpinājās ar Ulanova pustālo metienu, bet Hovels ar metienu no tuvas distances guva punktus Izraēlai.

Izraēla - Lietuva 23:25Kuzminsks, Gudaitis un Juškevičs gūst punktus un veicina Lietuvas izlases sešu punktu izrāvienu, kas ļauj panākt pirmo vadību spēlē.

Horvātija – Rumānija 56:42Šajā mačā spēles gaita būtiski nav mainījusies, un horvāti pagaidām kontrolē notikumus laukumā.

Somija – Slovēnija 78:81. Spēle noslēgusiesSomijas izlases uzbrucējs Markanens spēles pēdējās sekundēs bija aukstasinīgs, un viņš panāca 78:77 savas komandas labā, bet Dragičs ar soda metieniem deva vadību savai komandai. Rendolfs varēja Slovēnijai ar soda metieniem pārsvaru palielināt, bet viņam roka nodrebēja un abi bija neprecīzi. Pēc tam pretuzbrukumā viņš trieca bumbu grozā, bet atlikušajās trīs sekundēs somiem neizdevās izglābties no zaudējuma.

Izraēla – Lietuva 21:19Lietuvieši un izraēlieši spēles pirmās minūtes cīnās punkts punktā, un nevienai no komandām atrāvienu neizdevās veikt. Izraēla ceturtdaļas izskaņā panāca +4, taču tas bija tikai uz īsu brīdi.

Lielbritānija – Turcija 36:49. Noslēdzies 1. puslaiks.Turcija droši vada spēles gaitu, tomēr Lielbritānija demonstrē pietiekami saturīgu basketbolu, īpaši uzbrukumā, ar piespēlēm cenšoties saraustīt pretinieku aizsardzību.

Somija - Slovēnija 72:75Vilsons Somijas izlasei izlīdzināja rezultātu, trāpot tālmetienu, bet Dragičs atbildēja ar savu 2+1 punktu gājienu.

Izraēla - Lietuva. Spēle sākusies

Somija – Slovēnija 69:70Somijas basketbolistiem jau kādu laiku izdevies paturēt slovēņu “punktu mašīnu” Dragiču, kas ļauj spēlē saglabāt milzīgu intrigu.

Lielbritānija – Turcija 20:30Spēle sāk ieiet tādās sliedēs, kādās tika prognozēts. Otrajā ceturtdaļā Turcija gūst septiņu punktu izrāvienu un nostiprina vadību.

Horvātija - Rumānija 42:29 Noslēdzies 1. puslaiksPēc lielā izrāviena horvāti savus tempus samazināja, bet tas rumāņiem nepalīdzēja deficītu samazināt.

Somija – Slovēnija 63:65Somijas un Slovēņu basketbolisti turpina līdzīgo mačošanos. Nikoličs ar 2+1 punktu gājienu uz brīdi panāca +5 slovēņiem, bet Koivisto atbildēja ar tālmetienu.

Lielbritānija – Turcija 16:17Britiem bija pat sešu punktu pārsvars, taču Turcija pacietīgi spēlēja uz groza apakšu, kur Erdenam bija liels pārsvars, un tas ļāva izkārtot punktu guvumus.

Somija – Slovēnija 54:56Somijas basketbolisti puslaika ievadā veic savu izrāvienu, kas ļauj pietuvoties līdz viena precīza metiena attālumam.

Horvātija – Rumānija 37:23Horvāti otrajā ceturtdaļā darbojas ievērojami pārliecinošāk, un Bogdanovičs aizvada lielisku spēli, viņa kontā 16 punkti.

Lielbritānija - Turcija 9:3Briti spēles sākumā labi met tālmetienus un liek turkiem saprast, ka viņi negrasās samierināties ar pastarīšu statusu.

Lielbritānija - Turcija. Spēle sākusies!

Horvātija – Rumānija 20:12Bojans Bogdanovičs uzņēmās iniciatīvu, tika pie četriem soda metieniem un visus realizēja, bet izskaņā Popovičs iemeta tālmetienu.

Horvātija – Rumānija 12:12Rumānijai spēles sākumā bija piecu punktu pārsvars, bet horvāti situāciju kontrolēja un pretiniekus nelaida tālāk. Tad izdevās precīzu uzbrukumu sērija, kas rezultātu izlīdzināja.

Somija – Slovēnija 42:52. Noslēdzies 1. puslaiks.Slovēnijas izlasei otrās ceturtdaļas izskaņā izdevās savu pārsvaru palielināt līdz 12 punktiem, bet somi izskaņā iemeta divus punktus. Dragičs savu komandu nes uz saviem pleciem, gūstot 24 punktus, bet somiem 11 punktus guvis Lauri Markanens.

Horvātija - Rumānija. Spēle sākusies.

Somija – Slovēnija 30:31Somija panāca četru punktu pārsvaru, taču līdzīgas cīņas turpinājumā Dragičs ar tālmetienu deva vadību Slovēnijai. Dragičam jau 13 punkti.

Somija – Slovēnija 22:22Pirmā ceturtdaļā aizritēja ar nelielu Slovēnijas izlases pārsvaru, kas tika gūts Dragiča lieliskā snieguma dēļ, tomēr izskaņā Somijai izdevās spēles rezultātu izlīdzināt, pateicoties Salina tālmetienam.

Ukraina – Itālija 66:78. Spēle noslēgusies. Itālijai izdodas spēli novest līdz uzvarai. Marko Belinelli šajā mačā sameta 26 punktus, realizējot sešus no 12 tālmetieniem. Ukrainas izlasē rezultatīvākais bija Artjoms Pustovijs.

Somija - Slovēnija. Spēle sākusies

Ukraina - Itālija 48:58Datomē apturēja Ukrainas izrāvienu ar tālmetienu, bet pēc tam Aradori atjaunoja desmit punktu pārsvaru Itālijai.

Ukraina - Itālija 58:62Ceturtajā ceturtdaļā Ukraina mēģina panākt pretiniekus, veic desmit punktu izrāvienu un pievelk līdz četru punktu deficītam.

Ukraina - Itālija 46:56Itālijas izlase turpināja spēli pārliecinoši un uz brīdi pārsvaru pieaudzēja līdz +13 punktiem. Ukraina atkal spēja deficītu nedaudz samazināt.

Čehija - Spānija 56:93. Spēle noslēgusiesFenomenāli! Eiropas čempioniem divvas uzvaras un kopējā starpība +75 punkti.

Ukraina - Itālija 33:43. Noslēdzies 1. puslaiksUkraiņiem ļoti vājš 1. puslaika noslēgums. Bija vadībā ar 29:26 un pārtraukumā ar 43:33 vadībā ir itāļi

Krievija - Serbija 75:72. Spēle noslēgusiesKrievija pārsteidz un uzvar serbus, gūstot otro uzvaru divās spēlēs. Šveds sekmēja savas komandas uzvaru ar 22 punktiem, bet Serbijai bija par maz ar Bogdanoviča un Marjanoviča katra samestajiem 19 punktiem

Ukraina - Itālija 29:26Telavivā otrajā spēlē rit otrā ceturtdaļa. Ukraina negaidīti izvirzās vadībā ar 29:26

Ukraina - Itālija 27:26Ukrainas basketbolisti rada pamatīgas galvas sāpes Itālijas izlasei, kas uz papīra ir spēcīgāka. Pirmajā ceturtdaļā ukraiņiem bija trīs punktu pārsvaru (19:16), bet nelielu pārsvaru izdodas saglabāt arī turpinājumā. Kravcovs pagaidām ir savas komandas līderis ar astoņiem punktiem, bet Belinelli Itālijai guvis 7.

Krievija - Serbija 74:68Nepilnas divas minūtes pirms mača beigām krieviem sešu punktu pārsvars. Krievijas izlase pacietīgi un rezultatīvi noslēdz savus uzbrukumus. Nav manāms haoss, kas bija krievu darbībā pirmajā spēlē pret turkiem.

Grieķija - Francija 87:95. Spēle noslēgusiesRezultatīvā spēlē Francija tika pie savas pirmās uzvaras pēc sāpīgā zaudējuma Eurobasket 2017 sākumā. Pēdējā ceturdaļā grieķi pietuvojās līdz "-7", bet vairāk neko nespēja.

Čehija - Spānija 23:56Eiropas čempioni spāņi turpina iespaidīgi. Sastāvs viņiem jau arī ir diezgan čempionisks. Vai kāds spēs kaut mazliet viņus apturēt?

Krievija - Serbija 58:51Krievijas basketbolisti ļoti droši aizvada spēli, kamēr serbi, būdami ļoti lielu daļu iedzinējos, nervozē.

Grieķija - Francija 69:77Grieķijas izrāviens 12:2 pēdējās ceturtdaļas sākumā un spēle kļūst interesantāka

Krievija - Serbija 40:38. Noslēdzies 1. puslaiksKrievijai bija 10 punktu pārsvars puslaika izskaņā. Sekoja serbu izrāviens 8:0.

Klužas grupā sākusies dienas otrā spēle: Čehija centīsies izvairīties no sagrāves pret Eiropas čempioniem Spāniju

Otrā spēlē kas šobrīd notiek Helsinkos, Francija pēc neveiksmes pret mājiniekiem tuvojas uzvarai pār Grieķiju - 61:44 trešās ceturtdaļas vidū

Krievija - Serbija 18:21Stambulas grupā otrajā mačā aizvadīta pirmā ceturtdaļa. Krievija spēles sākumā ieguva 7 punktu pārsvaru, tad serbiem bija 6 punktu pārsvars. Pēc pirmajām 10 minūtēm +3 serbiem. Izmaiņas rezultātā atgādina "Amerikāņu kalniņus"

Gruzija - Vācija 54:67Izskatās, ka B grupā Telavivā būs "jautri". Vācijas izlase četras minūtes pirms spēles beigām ir drošā vadībā ar 67:54. Trešās ceturtdaļas izskaņā Gruzija bija vadībā ar 52:49, pēc tam sekoja 18:2 Vācijas izrāviens

Vācija 3. ceturtdaļas sākumā panāca 43:36. Tad sekoja izcilas sešas ar pusi minūtes Gruzijas izpildījumā un vadība ar 48:45

Pēc Latvijas iespaidīgās uzvaras pārējo spēļu gaitu atspoguļosim šajā teksta tiešraidē. Šobrīd rit divas spēles: Gruzija, kas pirmajā spēlē uzvarēja Lietuvu, pēc puslaika zaudē Vācijai ar 36:41, bet Francija pirmās ceturtdaļas izskaņā ar 23:13 uzvar Grieķiju