Portāls "Delfi" piedāvā spēļu teksta tiešraidi.

Eurobasket 2017. 6. septembra spēles

mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.6pt"> text-align:center;line-height:normal">6. septembra spēles border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:49.95pt"> normal">Helsinku grupaSlovēnija - Francija 95:78Grieķija - Polija 95:77LIVE Somija - Islande none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:49.95pt"> normal">Telavivas grupaVācija - Lietuva 72:89Gruzija - Itālija 69:71LIVE Izraēla - Ukraina

Ukraina pēc izrāviena 7:0 uzvar pirmo ceturtdaļu ar 18:16. Savukārt Helsinkos somi pēc 0:5 ceturtdaļas sākumā pirmās 10 minūtes uzvar ar 24:18 (bija arī 24:14).

Izraēla no "Eurobasket 2017" savu līdzjutēju priekšā grib atvadīties ar uzvaru un 1. ceturtdaļā uzvar ukraiņuas ar 16:11. Tikmēr Helsinkos somi atspēlējās pēc sākuma neveiksmes un ir vadībā ar 18:10

Sākušās dienas pēdējās spēles

Pēc 10 minūtēm sāksies dienas pēdējās spēles - Telavivā Ukraina centīsies uzvarēt un iekļūt "play off", bet Somijas izlase Helsinkos no saviem līdzjutējiem centīsies atvadīties ar uzvaru pār Islandi.

Grieķijas svarīgās uzvaras spilgtākie momentihttps://twitter.com/FIBA/status/905479797278736387

Pirms vakara spēlēm zināmi trīs 1/4 fināla pāri - Lietuvai nāksies spēlēt pret Grieķiju, Itālija spēlēs ar Somiju, bet Vācija ar Franciju. Slovēnija gaida savu pretinieku - tā būs Gruzija vai Ukraina.

Grieķu rindās spēlē pret Poliju ar kārtējo iespaidīgo bloku izcēlās Antetokonmpohttps://twitter.com/FIBA/status/905465749329899520

Gruzija, kurai pirms turnīra basketbola eksperti prognozēja pārsteigumu autores lomu, tagad ir uz izkrišanas robežas - lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā, gruzīniem jācer uz Ukrainas zaudējumu pēdējā spēlē pret Izraēlu

Gruzija - Itālija 69:71. Spēle noslēgusiesDiksons tika pie brīva tālmetiena, bet to neiemeta. Itāļi iemeta vienu sodu un uzreiz taisīja sodu, lai Gruzija nemestu trijnieku. Diksons iemeta pirmo sodu, otro meta speciāli garām. Gruzija izcīnīja bumbu, bet Datome nobloķēja gruzīnu pēdējos centienus izlīdzinār rezultātu.

Gruzija - Itālija 68:70 Hakets iemeta caurgājienā, bet Gruzijas uzbrukums nesekmīgs. Tā kā Gruzijai šajā ceturtdaļā bija tikai viens sods, tad tas iegāza komandu. Jo sodu taktiku tik ātri nevarēja sākt. Aradori tad iemet vienu no diviem sodiem, bet pēdējais uzbrukums pieder Gruzijai

Grieķija - Polija 95:77. Spēle noslēgusies.Grieķija uzvar spēli un garantē sev vietu izslēgšanas spēlēs. Grieķijas izlasē 26 punktus guva Kostas Slukas, bet Nika Kalatesa kontā 24 punkti un 10 piespēles. Damjēns Kuligs sameta 26 punktus Polijai.

Gruzija - Itālija 68:67Nedaudz vairāk nekā 2 minūtes pirms beigām Diksons ar tālmetienu panāk "-2", tad komandas apmainās gūtajiem groziem. Sākoties pēdējai minūtei Diksons iemet vēl vienu trijnieku un notiek neticamais - Gruzija vadībā!

Grieķija - Polija 90:77Grieķijas izlase kontrolē notikumus laukumā, un pēc Printeža tālmetiena rezultāts ir +13 grieķu labā. Polijai jāpaveic brīnums, lai pusotrā minūtē atgūties.

Gruzija - Itālija 55:65Itālija neizmantoja iespēju panākt 15 un pat vairāk punktu pārsvaru. Gruzija uzreiz soda pretiniekus ar diviem ātrajiem (Pačulijas un Šengelijas danki).

Grieķija - Polija 82:73Slukas iemeta tālmetienu un Grieķijas pārsvaru palielināja līdz deviņiem punktiem. Papagianis groza apakšā diezgan pārliecinoši darbojās cīņā par atlēkušajām bumbām, tādējādi neļaujot poļiem tikt pie uzbrukumiem, kas ļautu deficītu samazināt.

Gruzija - Itālija 49:64Gruzijai nekādi neizdodas tikt zem "-10" un Gruzijas treneriem ir jāņem pārtraukums. Laika atlicis ne visai daudz - 7:09 minūtes

Grieķija - Polija 77:71Grieķijas basketbolisti laukumā darbojas droši un nemēģina pārāk sasteigt notikumus laukumā. Papagianis un Adetokunbo aizsardzībā izcēlās ar iespaidīgiem blokiem. Pēc Adetokunbo bloka pats grieķis un polis Cels gūst sasitumus.

Gruzija - Itālija 47:58. Noslēgusies 3. ceturtdaļaItāļu rindās Datome ar danku un trijnieku panāk +13, bet "gruzīns" Diksons neļauj itāļiem ievērojami palielināt pārsvaru. Naturalizētais amerikānis guvis 20 punktus

Grieķija - Polija 70:67. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Grieķijai trešdaļu izdodas noslēgt ar viena precīza tālmetiena pārsvaru.

Grieķija - Polija 68:65Sīva spēkošanās notiek laukumā. Abas komandas pamīšus gūst punktus, bet tad Slukas un Burusis Grieķijai atkal panāca mazu pārsvaru.

Gruzija - Itālija 37:47Šengelija saņēma nesportisko piezīmi, un itāļi nākamajā uzbrukumā ar tālmetienu panāk +9. Gruzija iemet trijnieku, bet Belinelli atbild ar tālmetienu un sodu (4 punkti uzbrukumā!).

Grieķija - Polija 58:59Slukas izdarīja lielisku piespēli Kaletesam, bet Vačinskis guva punktus Polijai, savukārt turpinājumā Printezis bija precīzs no tuvas distances, bet Košareks ar tālmetienu deva vadību Polijai.

Gruzija - Itālija 30:38. Sācies 2. puslaiks

Grieķija - Polija 54:54Puslaika sākumā Polijas izlasei izdevās izlīdzināt rezultātu 51:51, bet Slukas trāpīja no tālās distances, iemetot savu 16. punktu spēlē. Pēc brīža Kuligs izcēlās ar diviem punktiem un precīzu soda metienu.

Grieķija - Polija 49:43. Sācies 2. puslaiks

Gruzija - Itālija 30:38. Noslēdzies 1. puslaiksGruzijas basketbolisti pie "-3" sasteigti uzbruka, par ko nācās samaksāt. Itālija iemeta vairākus metienus un labākā noskaņojumā dodas pārtraukumā.

Grieķija - Polija 49:43. Noslēdzies 1. puslaiks.Divos uzbrukumos pēc kārtas rezultatīvs bija Kuligs, tomēr Printezis un Papas neļāva poļiem izlīdzināt rezultātu. Grieķi šajā ceturtdaļā turpināja spēlēt veiksmīgāk. Puslaika izskaņā Slukas grieķiem realizēja 2+1 punktu gājienu, bet pēdējās sekundēs precīzi meta Vačinksis.

Gruzija - Itālija 28:33Laukumā izsūtīta "cita" Gruzijas izlase. Ieguvuši emocijas pēc vairākiem veiksmīgiem uzbrukumiem, Gruzijas spēlētāji turpina pakaļdzīšanos. Ar spēli uz groza apakšu Gruzija pietuvojas līdz "-5".

Gruzija - Itālija 21:33Itāļi panāca +18, bet Gruzija iespēlējusies un ar tālmetieniem samazina starpību. Itāļu treneris Etore Mesina ņem pārtraukumu

Grieķija - Polija 39:33Grieķijas izlasei šajā mačā izdodas tālmetienus realizēt ar augstu precizitāti, vēl vienu "trejaci" iemetot Papanikolau, kurš nākamajā epizodē noslēdza arī pretuzbrukumu. Tad Poņitka pretuzbrukumā trieca bumbu grozā, uz ko Burusis atbildēja ar savu metienu no groza tuvuma.

Grieķija - Polija 32:29Otro ceturtdaļas sākumā Grieķija deficītu pēc Kalatesa tālmetiena samazināja līdz diviem punktiem, bet Papagianis rezultātu ar āķa metienu izlīdzināja. Tam sekoja Papanikolau precīzais tālmetiens, kas jau grieķiem deva vadību.

Gruzija - Itālija 10:27. Noslēgusies 1. ceturtdaļaĻoti nespējīgi spēli iesākusi Gruzija. Realizēti tikai divi metieni no spēles un "-17" jau pēc 10 minūtēm

Grieķija - Polija 23:29. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.

Gruzija - Itālija 5:22Gruzijas problēmas turpinās. Realizēts tikai viens metiens no spēles, pārējie trīs punkti gūti ar sodiņiem

Grieķija - Polija 17:23Vačinskis iemeta vēl divus punktus Polijai, bet tad Kuligam tālmetiens, kas deva poļiem sešu punktu pārsvaru. Kalatess pēc minūtes pātraukuma atbildēja ar savu trīspunktnieki. "Tālmetienu lietus" turpinājās ar Vačinska trāpījumu.

Gruzija - Itālija 2:10Gruzijai pagalam neveiksmīgs spēles sākums. Nospēlētās piecās minūtēs gūti tikai 2 punkti. Gruzīnu treneris saņem vēl arī tehnisko piezīmi par emociju paušanu

Telavivas grupā pagaidām nav zināms viens "play off" dalībnieks. Uz pēdējo vietu kandidē Gruzija un Ukraina. Gruzijai šobrīd spēlē pret Itāliju, kas jau iekļuvusi play off, vajag uzvaru. Citādāk būs jāgaida vakarā Ukrainas zaudējums Izraēlai. Ja Gruzija zaudē un Ukraina uzvar, tad vietu play off iegūst ukraiņi.

Grieķija - Polija 14:15Abas komandas spēli sākušas ļoti rezultatīvi, ar augstu precizitāti realizējot savus metienus. Grieķiem sešus punktus jau sametis Slukas, bet Kuligs poļiem - piecus.

Gruzija - Itālija. Spēle sākusies

Grieķija - Polija. Spēle sākusies!

Polijas un Grieķijas valstsvienības drīz sāks cīņu par vietu izslēgšanas spēlēs A grupā, bet Gruzija spēkosies ar Itāliju, arī mēģinot nostiprināties četriniekā B grupā.https://twitter.com/FIBA/status/905434208172212225

Slovēnija A grupas turnīru noslēdza ar piecām uzvarām piecās spēlēs un pirmo vietu, kas izslēgšanas spēles sāks ļaut sākt ar B grupas ceturto komandu.

Slovēnija – Francija 95:78. Spēle noslēgusies. Slovēnija spēli prata novest līdz veiksmīgam gala rezultātam. Viņiem 22 punktus guva Gorans Dragičs, kurš izdarīja arī astoņas rezultatīvas piespēles. Francijas izlasē rezultatīvākais bija Nando de Kolo.

Lietuva - Vācija 89:72. Spēle noslēgusiesLietuva nosargā drošu pārsvaru un uzvar Telavivas grupā. Tiesa, "play off" pirmajā kārtā Lietuvai pretī var nākt spēcīgā Grieķija, kas "Eurobasket 2017" spēlē diez ko nepārliecinoši

Slovēnija - Francija 88:71Pēc Furnjē diskvalifikācijas Francijas izlasei vairs neizdodas turpināt dzīties pakaļ slovēņiem, kuri atkal palielina pārsvaru. Līdz pamatlaika beigām vēl trīsarpus minūtes.

Lietuva - Vācija 85:70Svarīgā brīdī Kalnietis pārtver piespēli un iemet ātrajā uzbrukumā, tad atkal rezultatīvs Valančūns. Lietuva divarpusi minūtes pirms beigām var nedaudz uzelpot.

Slovēnija - Francija 82:67Latvijas tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis piešķir diskvalificējošo piezīmi Francijas līderim Furnjē. Dragičs iemeta soda metienu, bet Vidmars sekojošajā uzbrukumā iemeta no groza apakšas.

Lietuva - Vācija 79:67Vācija dažās sekundēs gūst četrus punktus pēc kārtas, Lietuva ņem pārtraukumu. Jāspēlē 4:50 minūtes.

Slovēnija - Francija 79:67Vestermans guva vēl četrus punktus Francijai, kas pēdējās epizodēs cīnās ļoti izmisīgi, savukārt dažas epizodes vēlāk Laberī pievienoja vēl piecus punktus.

Slovēnija - Francija 79:58Čančaram fiksēja nesportisku piezīmi, un Francija izmantoja iespēju, lai gūtu četrus punktus vienā uzbrukumā, bet pēcāk Furnjē tālmetiens ievēlās grozā. Dragičs ar soda metieniem guva pirmos punktus ceturtdaļā Slovēnijai.

Lietuva - Vācija 77:60Motejūns ar tālmetienu un Ulanovs ar diviem sodiņiem panāk Lietuvai +17

Lietuva - Vācija 72:60. Noslēgusies 3. ceturtdaļaJuškevičs iemet vēl vienu trijnieku (3/4 viņam spēlē tālmetieni). Valančūns iemet divus sodiņus un tad Ulanovs ar tālmetienu panāk +12 lietuviešiem

Slovēnija - Francija 77:51. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Francija bija sašutusi ar laukumā notiekošu un rezervistu soliņš nopelnīja tehnisko piezīmi. Tad Dragičs iemeta soda metienu, tam sekojošajā uzbrukumā Rendolfs trāpīja tālmetienu, vēlāk viņam viens soda metiens bet tad Čančars iebakstīja bumbu grozā. Francijas spēle pilnībā pajukusi, lai arī vieni brīdi izskatījās, ka viņi varētu atspēlēties.

Slovēnija - Francija 68:46Slovēnijai izdodas veikt 15:3 izrāvienu, kas ļauj pārvaru palielināt līdz 12 punktiem. Slovēnija soļo pretī pirmajai vietai Helsinku apakšgrupā.

Lietuva - Vācija 64:56"Psihs" Juškevičs - viņš puslaikā iemeta pēdējo sekunžu metienu, bet tagad svarīga uzbrukuma pēdējās sekundēs iemet trijnieku ar sodu!

Lietuva - Vācija 59:52Lieyuva panāca +12, bet tad Vācija vienā uzbrukumā guva 5 punktus - Hartenšteins iemeta ar sodu, nerealizēja sodiņu, bet pēc atlēkušās bumbas Benzings iemet trijnieku.

Slovēnija - Francija 53:42Francūži sakārtojuši aizsardzību un slovēņiem vairs tik viegli neklājas. Divas ar pusi minūtes pēc pārtraukuma Francija uzvar ar 7:1

Lietuva - Vācija 55:47Lietuvieši šodien daudz spēlē caur Valančūnu, kurs jau guvis 19 punktus un izcīnījis 9 atlēkušās bumbas.Vācija ņem pārtraukumu brīdī, kad Lietuva atkal palielina savu pārsvaru

Lietuva - Vācija 47:43. Sācies 2. puslaiksSlovēnija - Francija 52:35. Sācies 2. puslaiks

Slovēnija - Francija 52:35. Noslēdzies 1. puslaiksSlovēņi turpina uguņot un puslaika izskaņā panāk savu lielāko pārsvaru mačā +17. Slovēnija realizējusi 13/16 divpunktniekus un 7/19 trīspunktniekus. Tieši precizitāte iegāž Franciju (45% divpunktniekos un 15% trīspunktniekos).Slovēnijai 15 punktus guvis Gorans Dragičs.https://twitter.com/FIBA/status/905408178480963584

Lietuva - Vācija 47:43. Noslēdzies 1. puslaiksVācija uz brīdi izvirzījās vadībā, bet Lietuva atguva uzreiz pārsvaru un tad pēdējo sekunžu speciālists Juškevičs iemeta trijnieku līdz ar puslaika beigu signālu

Lietuva - Vācija 40:34Vācijas izlases līderis Šrēders ar 12 gūtiem punktiem neļauj Lietuvai palielināt pārsvaru

Lietuva - Vācija 31:24Vācija nekādi netiek galā ar Lietuvas izlasi groza tuvumā, bet uzbrukumā vāciešiem viss ir kārtībā. Tieši sliktās aizsardzības dēļ Vācijas treneris ņem pārtraukumu

Slovēņi spēlē pret Franciju ar lielisku precizitāti uzbrukumā (9/12 divpunktu un 6/12 trīspunktu metieni) panāk +12 (38:26)

Lietuva - Vācija 23:19. Noslēgusies 1. ceturtdaļaKuzminsks divarpusi minūtes pirms ceturdaļas beigām panāca Lietuvai +4 un atlikušajā laikā komandu uzbrukumi bija nesekmīgi

Slovēnija - Francija 28:22. Noslēgusies 1. ceturtdaļa

Slovēnija - Francija 20:15Negaidīti rezultatīvi rit spēle arī Helsinkos. Slovēņi panākuši piecu punktu pārsvaru, bet vēl nav tuvu pirmās ceturdaļas beigas

Lietuva - Vācija 14:10Lietuvai sekmējas uzbrukumi, bet arī vācieši ļoti rezultatīvi uzbrukumā. Pēc Lietuvas diviem sekmīgiem uzbrukumiem Vācijas treneri ņem pārtraukumu

Helsinkos sākusies Slovēnijas un Francijas spēle, bet Telavivā par pirmo vietu grupā sākas cīņa starp Lietuvu un Vāciju.

Lai gan Latvijai spēlē pret Krieviju bija vairākas skaistas epizodes, šoreiz latvieši dienas TOP5 nav iekļuvuši.

Lietuvas izlasei tūlīt sāksies izšķirošā cīņa pret Vāciju par pirmo vietu grupā. Bet ne tajā labākajā noskaņojumā pirms spēles ir viens no lietuviešu līderiem Motejūns.

Grupu kopvērtējums pirms šodienas spēlēm. A un B grupu četras labākās komandas savā starpā tiksies 1/4 fināla mačos, tāpēc cīņu gaitā var izvērtēt, kuras komandas potenciāli varētu tikties savā starpā jau nākamajos mačos.

"Eurobasket 2017" tuvojas izškirošie notikumi. Trešdien, 6. septembrī, pēdējās spēles aizvadīs Helsinku un Telavivas grupas komandas. Abās grupās pirms pēdējām spēlēm nav zināms vietu izvietojums, tādējādi visi mači solās būt aizraujoši. Portāls "Delfi" visas dienas garumā informēs par notikumiem Helsinku un Telavivas arēnās.