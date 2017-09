Speciāli no Stambulas

Jau ziņots, ka Latvijas izlase "Eurobasket 2017" pirmo uzvaru izcīnīja, ar rezultātu 92:64 sagraujot Beļģijas valstsvienību.

"Mums bija jāspēlē sava spēle. Mēs zinām, ka mums uzbrukumā ir liels talants, metienus mēs atradīsim, tāpēc galvenais ir realizācija," pēc mača žurnālistiem teica Gražulis.

Latvijas izlase šajā mačā uzbrukumā izdarīja spiedienu uz groza apakšu, kas bija viens no panākuma iemesliem. Uzbrucējs gribētu, lai arī nākamajās spēlēs izdodas demonstrēt šādu sniegumu: "Jāatrod ir balanss starp spēli groza apakšā un metienu. Ceru, ka tā turpināsim un nemeklēsim veiksmi tikai no ārpuses."

Gražulis savā debijas Eiropas čempionātā jau otrajā spēlē varēja doties pamatsastāvā, un viņš neslēpa, ka šoreiz bija nedaudz lielāks satraukums, bet, uzejot laukumā, viņš zināja, kas ir jādara. Savukārt, runājot par trešo ceturtdaļu, kad Beļģija samazināja deficītu līdz četriem punktiem viņš teica: "Spēlēs tā gadās, kad ir kritumi, kad neiekrīt metieni, kad kāds neatskrien atpakaļ aizsardzībā."

Aizvadītajā spēlē Kristaps Porziņģis izcēlās ar lielisku bumbas triecienu grozā no augšas, un šī epizode, visticamāk, būs viena no turnīra skaistākajām. "Es Porziņģim teicu, ka viņš beidzot normāli no augšas ielika. Pie viņa parametriem ir tikai jāpastiepjas [lai iedankotu], bet beidzot redzējām, uz ko viņš ir spējīgs atlētiskā ziņā," komentēja Gražulis.

Savukārt Janičenoks piebilda, ka viņam nevienā brīdī nav bijis satraukums par to, ka Latvija varētu izlaist pārsvaru.

"Man patika tas, kā mēs spēlējām aizsardzībā, kā mēs mainījāmies ar sedzamajiem un izmantojām to, kas mums bija jāizmanto. Protams, ka mums bija arī atslābuma moments. Es biju laukumā, un viņi iemeta vairākus metienus pēc kārtas, bet nebija bail, jo es zināju, ka vinnēsim un beigās arī vinnējām. Mēs esam spēcīgāka komanda par Beļģiju," teica Janičenoks.

Lai arī Latvijas izlasei zaudējums pret Serbiju bija sāpīgs, tomēr to pa nakti izdevās aizmirst "Izlašu spēlēs ir divas vai trīs spēles pēc kārtas, tāpēc ir jāaizmirst iepriekšējās spēles emocijas," uzsvēra pieredzējušais basketbolists.