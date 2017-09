Latvijas izlase otro reizi pēc kārats iekļūst "Eurobasket" ceturtdaļfinālā. Tagad ceturtdaļfinālā 12. septembrī Latvija tiksies ar Slovēniju, kas pārliecinoši ar 79:55 pieveica Ukrainu.

Slovēņi grupu turnīru noslēdza bez zaudējumiem un kopā nav zaudējuši sešas spēles. Latvijai šī bija piektā uzvara pēc kārtas un tas ir jauns Latvijas rekords Eiropas čempionātu finālturnīros.

Pēc nervozā spēles sākuma Latvija no pirmās ceturtdaļas vidus daļas dominēja laukumā, nedodot pretiniekiem ne mazāko cerību uz izglābšanos šajā spēlē. Lai gan pēdējā ceturtdaļā vairāk spēlēja komandas "otrā plāna" basketbolisti, Latvija pirmo reizi turnīrā un pirmo reizi kopš 2005. gada oficiālās spēlēs sasniedza 100 punktu robežu.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Jānis Timma, kurš realizēja visus četrus savus tālmetienus. Kristaps Porziņģis šoreiz guva 19 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un izdarīja trīs rezultatīvas piespēles, bet Jānis Strēlnieks guva 12 punktus un izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles. Melnkalnes rindās 21 punktu guva Bojans Dubļevičs, bet ar 16 punktiem izcēlās Nikola Vučevičs.

Eurobasket 2017 astotdaļfināls: Latvija - Melnkalne

Ainars Bagatskis pēc uzvaras: rezultāts ir iespaidīgs, bet tas neatbilst realitātei - Melnkalne ir laba komanda un uzvara nebija tik viegla, kā to rāda tablo. Pirms diviem gadiem bijām 1/4 finālā. Atškirība no tā laika - mēs esam divus gadus vecāki un divus gadus pieredzejušāki! Tā ir galvenā atšķirība.Plašāku "Delfi" korespondenta Jāņa Bendzika reportāžu no Stambulas jau tuvākajā laikā lasiet "Eurobasket 2017" sadaļā

Kristaps Porziņģis pēc uzvaras: Jā, sākumā bija problēmas, bet mēs spēlējām savu spēli, tas deva rezultātu. Izdevās tālmetieni, cīnījāmies par atlēkušajām bumbām, un visu laiku diktējām notikumus.Par Slovēniju - laba komanda, viņiem ir divi augsta līmeņa spēlētāji Dragičs un Dončičs, kuri ir labi caurgājienos. Man būs jāuzņemas atbildība par groza drošību pret viņiem caurgājienos.

Latvija - Melnkalne 100:68. Spēle noslēgusiesGražulis gūst 100. punktu Latvijai! Pirmo reizi kopš 2005. gada oficiālās turnīru spēlēs Latvija sasniedz 100 punktu robežuhttps://twitter.com/FIBA/status/906835444553437184

Latvija - Melnkalne 94:63Latvija beidzot rezultatīva uzbrukumā un labas iespējas pirmo reizi turnīrā sasniegt 100 punktu robežu

Latvija - Melnkalne 86:60Abas komandas apzinās, ka uzvarētājs mačā ir zināms, tāpēc diezgan nebaudāma spēle

Bagatskis laukumā sūta otrā plāna spēlētājus, atslogojot pamatsastāva basketbolistus. Spēlē pret Lielbritāniju tas gandrīz dārgi maksāja....

Latvijas basketbolisti nedomā apstāties un turpina braši soļot pretī otrajam ceturtdaļfinālam pēc kārtas Eiropas čempionātā. Trešajā ceturtdaļā Latvijas izlase sameta sešus tālmetienus, kas Melnkalnei liek nolaist rokas. Lai atspēlētu 30 punktu deficītu ir jāpaveic liels brīnums.

Sākas 4. ceturtdaļa

Latvija - Melnkalne 82:52. Noslēgusies 3. ceturtdaļaLatvija ceturtdaļas izskaņā panāk +30. Latvija 10 minūtes uzvarējusi ar 29:15.

Latvija - Melnkalne 74:48Latvijai jau 21 punkts ceturtdaļā! Ļoti rezultatīva spēle, Latvijas basketbolistiem krīt praktiski visi metieni

Latvija - Melnkalne 64:46Trīspunktu konkurss Stambulas arēnā! Pamīšus komandas realizē trijniekus, tad kļūdas trijniekos

Melnkalnes agresīvā aizsardzība izjūk pa vīlēm - nepilnās divās minūtēs piezīmju norma, kas nozīmē sodiņu mešanu pēc pārkāpumiem!

Latvija - Melnkalne 59:40Melnkalne sāk ar agresīvu aizsardzību, bet KP soda pretiniekus ar tālmetienu! Dubļevičs uzreiz atbild ar tālmetienu, bet otrā galā iemet trīspunktnieku Strēlnieks

Sākas 2. puslaiksLatvijai viena maiņa salīdzinot ar sākumsastāvu - Šmita vietā ir Dāvis

Pirmajā puslaikā Latvijas izlase savus metienus realizē ar 58% precizitāti, kamēr pretiniekiem izdevies trāpīt 40 procentus metienus. Latvijas izlases bumbas kustība turpina būt augstā līmenī, izdarot 14 rezultatīvas piespēles, bet puslaikā pieļautas piecas kļūdas, no kurām četras bija pirmajā ceturtdaļā. Latvijas - Melnkalnes spēles statistika:

Pirmajā puslaikā Latvijas izlasē 13 punktus guva Jānis Timma, kurš izcīnīja arī četras bumbas zem groziem un izdarīja trīs piespēles. 11 punktus pievienoja Kristaps Porziņģis, bet pa 7 punktiem guvuši Žanis Peiners un Jānis Strēlnieks. Melnkalnes izlases līderi atkal bija rezultatīvi – Nikola Vučevičs guvis 12 punktus, bet 10 punkti Bojanam Dubļevičam.

Otrās ceturtdaļas sākums Latvijai bija smagnējs un trīs metieni bija neprecīzi, uz ko Melnkalne atbildēja ar savu izrāvienu, taču latvieši devās uz grozu, izspēlēja divas “alley oop” epizodes, kas pārvērtās četros punktus – Peinera soda metieni un Porziņģa “danks”. No šī brīža Latvijai atkal spēle “aizgāja”, jo izdevās atrast balansu starp spēli uz groza apakšu un uz perimetru. Bija brīži, kad Melnkalne sāka mēģināt spēlē Latvijas izlases tempā, taču nekas prātīgs viņiem neizdevās.

Latvija - Melnkalne 53:37. Noslēdzies 1. puslaiksDubļevičs iemet vēl vienu tālmetienu (viņam jau 13 punkti), bet Timma uzreiz atbild ar to pašu! KP ar skaistu danku pēc Timmas piespēles panāk +16 (lielākais pārsvars spēlē).Raiss ar diviem sodiņiem samazināja starpību. Bagatskis pirms pēdējā uzbrukuma ņem pārtraukumu - Latvija pamanās izspēlēt, pret Timmu pārkāpj noteikumus un Latvija atgūst +16. Melnkalnes pēdējo sekunžu metiens nesekmīgs, Latvijai solīds pārsvars puslaikā.

Latvija - Melnkalne 42:30KP turpina būt precīzs no soda metienu līnijas, tad Timma groza tuvumā gūst 2+1. Tad ilgāku laiku komandas negūst punktus, bet Latvijai laba aizsardzība šajā posmā.

Latvija - Melnkalne 37:28Peiners iemet savu pirmo tālmetienu Eiropas čempionātos! Melnkalne punktus gūst tiešā groza tuvumā, bet Strēlnieks atbild ar trijnieku!Pēdējās minūtēs strauji aug rezultāts

Latvija - Melnkalne 31:24Peiners ar diviem sodiņiem gūst Latvijas pirmos punktus ceturtdaļā. Tad teicams "alley oop" ar KP "danku" pēc Daira piespēles!

Latvija - Melnkalne 27:24Melnkalnei izrāviens 11:0 (bija 27:13 1. ceturtdaļas izskaņā), un Bagatskis ņem pārtraukumu

Sākas 2. ceturtdaļaLatvijai punktus guvuši astoņi basketbolisti, kas krietni sarežģī pretinieku treneru izstrādāto taktiku.

Latvijas basketbolistiem izdevās pārvarēt nedaudz miegaino spēles sākumu un sākt spēlēt sev parocīgā tempā, kas radīja brīvus metienus. Kapteinis Blūms turpina iepriekšējā mačā iesākto rezultativitāti, arī citiem spēlētājiem izdodas trāpīt. Ar katru spēles minūti Latvijas izlase izskatās atraisītāka, un tas ir tas, kas vajadzīgs. Sniegums aizsardzībā jāturpina šādā pašā garā.

Latvija - Melnkalne 27:15. Noslēgusies 1. ceturtdaļaTeicama 1. ceturtdaļas otrā puse Latvijas izpildījumā. Peiners panāca arī +14, bet Melnkalne divus punktus atguva (Vučevičs precīzs zem groza).

Latvija - Melnkalne 23:12Blūmu nobloķē caurgājienā, bet viņš uzreiz tiek pie tālmetiena un ir precīzs! Pirmos punktus spēlē gūst arī Dāvis. Tad Timma iemet trijnieku, un Melnkalne ņem pārtraukumu

Latvija - Melnkalne 15:8Pretinieki iemet tālmetienu un pirmo reizi ir vadībā, bet Blūms ar tālmetienu un Strēlnieks ātrajā atgūst Latvijai vadību. Tad KP gūst 2+1

Latvija - Melnkalne 7:5Īsā periodā komandas apmainās gūtajiem punktiem, bet tad atkal turpinās lēns, kļūdām bagāts basketbols. Nospēlētas četras ar pusi minūtes

Latvija - Melnkalne 3:3Kļūdām un neveiklām situācijām ražīgs sākums. Abu komandu izpildījumā.Melnkalne nespēj gūt punktus divarpusi minūtes, bet Latvija to neizmanto. Vučevičs gūst pretiniekiem pirmos punktus ar 2+1

Latvija - Melnkalne 3:0Latvijas pirmais uzbrukums nesekmīgs (Dairim tālmetiens pēdējās sekundēs). Arī pretinieku trijnieks neprecīzs.Šmits atklāj spēles rezultātu ar trijnieku!

Latvija - Melnkalne. Spēle sākusies

Latvijas sākumsastāvs ierastais - Strēlnieks, Dairis Bertāns, Timma, Šmits un KP!https://twitter.com/FIBA/status/906812600612257792

Himnas izskanējušas, vēl 3 minūšu iesildīšanās un spēle sāksies!

FIBA pirms mača izceļ dueli - KP pret Vučeviču.https://twitter.com/FIBA/status/906808235541143553

Lai arī Melnkalnes spēle tiek balstīta uz groza apakšu, punktus no soda laukuma vairāk tomēr gūst Latvijas izlase - 32,8 pret 31,2 punktiem, taču Melnkalnes izlase saņem lielāku pienesumu no rezervistu soliņa - 36,6 punktu pret 29 punktiem. Abu komandu spēlētāju vidējie augumi un vecumi ir ļoti līdzīgi - Latvijas izlases spēlētāji vidēji ir 201 cm gari, bet Melnkalne - 199 cm. Savukārt vidējais vecums Latvijas izlases spēlētājiem ir 26,6 gadi, bet Melnkalnei - 26,2 gadi.

https://www.instagram.com/p/BY2tgmZAbNo/

Stambulā drošības pasākumi ir augstā līmenī. Latvijas izlases basketbolistiem arī bija jāiziet cauri drošības pārbaudēm, ierodoties arēnā.https://www.facebook.com/Basketbols/videos/1882782268415762/

Šodien kopā 4 spēles un būs zināmi visi 1/4 fināla pāri. https://twitter.com/FIBA/status/906793135094812672

"Latvija ir komanda, kas daudz skrien un met trīspunktniekus. Mēs savukārt esam pretēji - spēlējam pozicionālu spēli pieci pret pieci. Domāju, mums ir lielas izredzes spēlē ar muguru pret grozu. Taču tikpat labi Latvija varētu būt mūs labi izpētījusi un izdomājusi, ko likt tam pretī. Kopumā esam labāki zem groza, pret Latviju mums ir jāaptur viņu ātrās pārejas uzbrukumā un arī trīspunktnieki," uzsvēra Melnkalnes izlases spēka uzbrucējs," aģentūrai LETA pirms gaidāmā mača sacījis viens no Melnkalnes valstsvienības vadošajiem spēlētajiem Bojans Dubļevičs.

2013. gadā spēle starp Latvijas un Melnkalnes izlasēm noslēdzās ļoti dramatiski, un Kristaps Janičenoks pēdējās sekundēs izrāva uzvaru savai komandai.

Melnkalnes izlase spēlē pragmatisku basketbolu, bumbu iespēlējot zem groza Vučevičam un Dubļevičam, tomēr Latvijas izlase nedrīkst ielaisties pozicionālā spēlē, ir jāmēģina paātrināts spēles temps, un to uzsvēra arī Jānis Timma. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/timma-jaliek-melnkalnei-pielagoties-mums.d?id=49225099

Latvijas un Melnkalnes pāra uzvarētāji ceturtdaļfinālā spēkosies ar Slovēnijas valstsvienību, kas pārliecinoši tika galā ar Ukrainu. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/slovenija-bez-problemam-tiek-gala-ar-nevarigo-ukrainu-nakama-pretiniece-latvija-vai-melnkalne.d?id=49224803

Vēl viens no Melnkalnes izlases galvenajiem vilcējiem ir saspēles vadītājs Tairīss Raiss, kurš ir naturalizēts. Viņš "Eurobasket 2017" vidēji gūst 10,8 punktus, tomēr parāk priecīgs par būšanu izlasē viņš neizskatās. https://twitter.com/JaanisBee/status/906785199186436096

Melnkalnes izlases līderis Nikola Vučevičs apzinās, ka šajā mačā viņiem būs jāspēlē no otrā numura pozīcijas. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/melnkalnes-izlases-zvaigzne-vucevics-latvija-spele-pret-mums-ir-favorite.d?id=49224939

Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Latvijas izlases līderis Kristaps Porziņģis ir piektais ar vidēji gūtiem 22,4 punktiem, savukārt Melnkalnes svarīgākais spēlētājs Nikola Vučevičs ar 14,2 punktiem spēlē ieņem 27.vietu. Starp atlēkušo bumbu izcīnītājiem Vucevičs ir sestais ar 7,8 izcīnītām bumbām zem groza, bet cits melnkalnietis Bojans Dubļevičs ierindojas 14.vietā ar septiņām bumbām spēlē. Jānis Timma ierindojas 18. pozīcijā, izcīnot 6,6 bumbas spēlē. Starp piespēlētājiem Jānis Strēlnieks ieņem 5. vietu (sešas piespēles), Dairis Bertāns – 9. vietu (5,2 piespēles), Nikola Pavļičevičs – 37. vietu (3,4 piespēles). Starp turnīra efektīvākajiem spēlētājiem Porziņģis ir sestais (21,8), Jānis Timma – devītais (20), Vučevičs – 17. (17,2), Dubļevičs – 21. (16). Komandu vērtējumā rezultativitātes ziņā Latvija ir ceturtā (88,8 punkti), Melnkalne – 14. (75,6 punkti)

Gatavojoties šim mačam, visu spēlētāju veselības stāvoklis esot uzlabojies, tāpēc ir cerības, ka visi 12 spēlētāji būs gatavi doties laukumā, kad treneris sauks viņu vārdus. Latvijas izlases galvenais treneris sarunā ar žurnālistiem arī pastāstīja, kas ir galvenie akcenti uz šo maču. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/bagatskis-melnkalnei-patik-provocet-un-telot-un-mums-tam-jabut-gataviem.d?id=49224793

Latvijas valstsvienība svētdien aizvada "Eurobasket 2017" izslēgšanas spēļu pirmo kārtu jeb astotdaļfinālu, sacenšoties ar Melnkalnes valstsvienību. Līdz šim Latvijas un Melnkalnes komandas spēlējušas sešas reizes. Pirmajās piecās spēlēs pārāki bija pretinieki – 2010. gada vasarā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Podgoricā Latvija zaudēja ar rezultātu 66:96, Rīgā ar 84:90, 2012. gadā pārbaudes spēlēs ar 76:94, 68:94 un 82:93. Toties 2013. gada 5. septembrī Eiropas čempionāta pirmā posma otrās kārtas spēlē Latvijas vienība izcīnīja uzvaru (73:72; dažas sekundes pirms beigām izšķirošo grozu ar tālu divpunktu metienu guva Kristaps Janičenoks), kas mūsu komandai pavēra ceļu uz otro posmu.