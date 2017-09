Speciāli no Stambulas

Latvijas valstsvienība "Eurobasket 2017" ceturtajā mačā ar rezultātu 84:69 pieveica Krieviju, sagādājot tai pirmo zaudējumu turnīrā. Latvijas izlase turnīru turpinās ar spēli pret Turcijas izlasi ceturtdien, pulksten 21:00.

Latvijas izlases sastāvā pēc divu maču pārtraukuma atkal pamatsastāvā devās Rolands Šmits, kurš beidzot spēlēja pacietīgi abos laukuma galos, tādējādi būdams viens no uzvaras kaldinātājiem. "Otrajā puslaikā mēs sākām ļoti labi spēlēt aizsardzībā. Komandas aizsardzība bija ideāla, atradām labus metienus, kurus realizējām, un lūk arī rezultāts," pēc spēles žurnālistiem teica Šmits, kuram Kristapa Porziņģa piezīmju problēmu dēļ epizodiski nācās segt augumā lielāko Nacionālās basketbola asociācija (NBA) centru Timofeju Mozgovu. "Mozgovs ir garš un spēcīgs, un es to izdarīju, ko varēju. Es viņu varēju apturēt ar ātrumu un viltību. Centos viņam neļaut saņemt bumbu, un domāju, ka sanāca labi."

Tāpat šajā mačā pēc slimošanas sastāvā atgriezās Mārtiņš Meiers, kurš sev atvēlētajā laikā bija ļoti aktīvs. "Teikšu godīgi – īpaši labi nejūtos," par savu pašsajūtu teica Meiers. "Kad mani atstāja viesnīcā, bija grūti skatīties iepriekšējo spēli, jo bija dusmas, ka nevarēju būt ar komandu. Centos sevi virzīt uz atgriešanos, centos komandai palīdzēt divreiz vairāk. Esmu priecīgs, ka "atsitām" tos punktus un izcīnījām uzvaru."

"Es uz katru spēli gatavojos, tāpēc centos sevi noskaņot, ka iešu pret Mozgovu un cīnīšos," turpināja centra spēlētājs. "Skatījos iepriekšējās spēles un izdomāju dažas lietiņas, kuras pret viņu pielietot. Mozgovs labi ieņem vietu "postā", tāpēc mēģināju viņu vairāk pagrūstīt, atbloķēt un pastrādāt ar elkonīšiem."

Latvijas valstsvienība pirmo puslaiku noslēdza ar desmit punktu deficītu, tomēr ģērbtuvē esot bijis mierīgs noskaņojums, un visi uzklausīja trenera padomus.

"Nekādu paniku necēlām, vainīgos nemeklējām un neviens nebļaustījās," teica Žanis Peiners, kurš otrajā puslaikā lieliski iesaistījās spēlē. "Treneris veica pāris izmaiņas taktiskajā ziņā, un mēs mierīgi izgājām uz trešo ceturtdaļu. Tas, ko treneri lūdza, darbojās, un mēs spēli soli pa solim viņus salauzām."

Arī Šmits un Meiers piebilda, ka puslaika pārtraukumā spēlētāji viens otru atbalstīja un motivēja, apzinoties, ka jāspēlē agresīvāk.

"Ļoti patīkami ir uzvarēt Krieviju, tas ir kaut kas fantastisks," izteicās Šmits. "It sevišķi šādā spēlē, kur visi nospēlēja ļoti labi. Varbūt kāda tiesnešu svilpe mūs izsita no ritma, bet uz to nevajag koncentrēties, jo blakus lietas tikai traucētu. Jādomā tikai par basketbolu."

Savukārt Peiners par panākumu priecājās, tomēr viņš nemeklēja kaut kādus papildus iemeslus, kāpēc šī varētu būt saldāka uzvara par, piemēram, Beļģijas pārspēšanu.

"Šī spēle nav tik izšķiroša. Pret turkiem būs ļoti svarīga spēle par vietu grupā. Nekādu nacionālo naidu es nekurināšu. Uzvarēt Krieviju vai Beļģiju – tā nav nekāda starpība. Mēs parādījām, ka, ja mums nekrīt, mēs varam piespiesties un nospēlēt labāk aizsardzībā. Situācija grupā vēl nav skaidra un nekāda eiforija nav ne man, ne citiem spēlētājiem," viņš uzsvēra.