Latvijas izlase, aizvadot savu veiksmīgāko Eiropas čempionātu pēc valsts neatkarības atjaunošanas, "Eurobasket 2017" ierindojās 5.-8. vietā.

Latvijas izlases rindās 34 punktus guva Kristaps Porziņģis, kurš tādējādi atkārtoja Kārļa Muižnieka rezultativitātes rekordu Eiropas čempionātos. Vēl Latvijai 23 punktus guva Dāvis Bertāns, bet viņa brālis Dairis Bertāns guva 12 punktus.

Nervozajā, asumiem un slovēņu provokācijām bagātajā spēlē Latvija pirmajā puslaikā spēja atspēlēt 15 punktu deficītu un būt vadībā pēc nospēlētām 20 minūtēm ar 55:51. Latviju iegāza ļoti neveiksmīgs otrā puslaika sākums, pēc kura slovēņi atguva vadību un to vairs neatdeva līdz spēles beigām.

Slovēnijas izlases rindās ar 26 punktiem, astoņām rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās komandas kapteinis Gorans Dragičs, bet rezultatīvākais ar 27 punktiem bija slovēņu jaunais talants, 18 gadus vecais Luka Dončičs. Tieši slovēņu uzlēcošās zvaigznes vairāki neticami metieni pēdējā ceturtdaļā "apraka" Latvijas cerības uz izglābšanos. Vēl uzvarētājiem 17 punktus guva Klemens Prepeličs, kurš realizēja visus 12 soda metienus.

Slovēnijas izlases spēlētāji mačā izdarīja 39 soda metienus, kamēr tiesneši Latvijas basketbolistiem deva tikai 18 iespējas mest "sodiņus". Tāpat Slovēnijai spēlē bija liels pārsvars cīņā par atlēkušājām bumbām - 28 pret 41. Tieši šie statistikas rādītāji lielām mērā izšķīra uzvarētāju, uz ko pēc spēles norādīja gan Latvijas izlases spēlētāji, gan Latvijas komandas galvenais treneris Ainars Bagatskis.

Eurobasket 2017, 1/4 fināls: Latvija - Slovēnija

Kristaps Porziņģis: Tas ir tikai sākums latvijas basketbolam! Mums nevajag nokārt galvas. Tas ir pirmais, ko parādījām, uz ko esam spējīgi. Tālak būs vēl labāk! Izbaudīju laiku izlasē. Nenormāli! Guvām pieredzi Jā, gribējām iet uz medaļām, līdz galam un nedomāju, ka tagad apstāsimies, tāpēc pretīga sajūta iekšā. Nākamreiz, kad būšu izlasē, tad būšu pavisam cits spēlētājs.

Latvijas izlases kapteinis Blūms: Abas komandas bija pelnījušas spēlēt pusfinālā. Gan vņi, gan mēs šajā turnīrā rādījām labāko sniegumu, tāpēc žēl, ka kādam jāzaudē. Domāju, ka mēs pacēlām Latvijas basketbola latiņu jaunos augstumos un turpmāk basketbols būs citā līmenī

Bagatskis pēc zaudējuma "miglaini" izteicās par savu nākotni: Līgums ir beidzies, man nekur nav jāatkāpjas. Izanalizēsim situāciju skatīsimies apstākļus.Par zaudējumu - ja pretinieki met par 20 sodiņiem vairāk un izcīna par 20 atlēkušajām bumbām vairāk, bet mēs joprojām esam spēlē... Tas ir neticami. Pietrūka laikam vēs aglava, viens pamatos metiens uzbrukumā. Un slovēņiem iekrita trīs Dončiča nereāli - nereāli!!!- metieni.

Kristaps Porziņģis spēlē guva 34 punktus, kas ir atkārtots Latvijas rezultativitātes rekords Eiropas čempionātos.

Latvija - Slovēnija 97:103. Spēle noslēgusies

Tiesneši piešķir tehniskās piezīmes "pa labi un pa kreisi". Atkārtojumā redzams, ka Rendolfs rupji aiz rokas parāva Porziņģi, bet tiesneši to palaiduši garām.Diemžēl, uzbrukums tiek dots slovēņiem, kas atņem Latvijai cerības

Latvija - Slovēnija 97:101Dāvis iemet tālmetienu.Nepilnas 8 sekundes pirms beigām atkal sākas grūstīšanās starp spēlētājiem.

KP neiemet tālmetienu, kas praktiski apglabā Latvijas cerības.

Latvija - Slovēnija 94:99KP ātri iemet pustālo, kā pārtraukumā aicināja Bagatskis. Dončičs iemet abus sodus

Latvija - Slovēnija 92:97Dragičs caurgājienā gūst svarīgus punktus caurgājienā. Latvijai atliek vien 30 sekundes, lai atspēlētos

Latvija - Slovēnija 92:95Porziņģim nesekmīgs tālmetiens, bet tad Muričs iemet divus sodus. Dāvim nesanāk danks

Latvija - Slovēnija 92:93Porziņģis iemet trijnieku!

Latvija - Slovēnija 89:93Porziņģis ar danku ātri gūst punktus. Prepeličs iemet divus sodusJāspēlē 1:59 minūte

Latvija - Slovēnija 87:91Vidmars kā pirmais atstāj laukumu ar 5 sodiem! Porziņģis iemet sodus.Jāspēlē 2:45 minūtes

Latvija - Slovēnija 83:91Nereālu tālmetienu uzbrukuma pēdējā sekundē iemet Dončičs, kas apstulbina Latvijas izlasi. Tad sākās punktu gūšana vieglā ceļā, jo daudziem spēlētājiem ir 4 sodi. Tad Dončičs iemet vēl vienu tālmetienu

Bagatskis pārtraukumā atgādina - tā ir mūsu spēle.Tas ir devis rezultātu, atspēlējoties no "mīnusiem". Cerams, ka tas dos rezultātu arī atlikušajās 6 minūtēs

Latvija - Slovēnija 79:81Latvijai vēl veiksmīgi uzbrukumi un vairs tikai "-2". Slovēņi ņem pārtraukumu. Jāspēlē 6:01 minūte

Latvija - Slovēnija 75:79Slovēņiem Rendolfs saņem sodu, tad Porziņģis izprovocē Čančaru uz sodu. Seko arī tehniskā Slovēnijas komandai, kas ļauj Latvijai uzbrukt vēlreiz. KP iemet trīs sodus un Dāvis trijnieku!

Latvija - Slovēnija 69:79Dairi nobloķē Vidmars un viņš saņem tehnisko piezīmi. Nesavaldība tik svarīgā brīdī...Dāvis iemet trijnieku, kas ļauj Latvijai atgriezties spēlē. Izredzes palielina Vidmara ceturtais sods, kurš pirms tam izcēlās ar diviem iespaidīgiem blokiem.

Sākas 4. ceturtdaļa

Latvija - Slovēnija 66:76. Noslēgusies 3. ceturtdaļaStrēlniekam neprecīzs tālmetiens, bet Šmits paspēj izcīnīt bumbu un iemest no groza apakšas.

Latvija - Slovēnija 64:76Slovēņu jaunais talants Dončičs iemet tālmetienu, Šmita trijnieks ir neprecīzs. Vidmars izceļas ar iespaidīgu "danku", un Bagatskis ņem atkal pārtraukumu, lai gan ceturtdaļā jāspēlē tikai 24 sekundes

Latvija - Slovēnija 64:69Abām komandām "iestrēdzis" uzbrukums, bet spēle'tājiem turpina krāties sodi. Šmits ar diviem precīziem sodieņiem nedaudz samazina starpību, tad Peineram sanāk pretiniekiem neērtais caurgājiens.

Latvija - Slovēnija 60:67Šmits pamodina Latviju ar iespaidīgu danku un sodu. Pēc Šmita neveiksmīga tālmetiena KP saņem ceturto sodu....

Latvija - Slovēnija 57:67Pēc pārtraukuma KP izceļas ar "danku" no apakšas. Bet Dragičs atbild ar viltīgu 2+1. Dragičs iemet vēl 2 punktus un atkal jau -10 Latvijai

Latvija - Slovēnija 55:62Iestrēdzis Latvijas uzbrukums, bet slovēņi turpina "lidot". Strēlnieks pievienojas "trīs piezīmju" klubiņam, kurā pirms tam iekļuva Rendolfs.Čančars iemet trijnieku, tad slovēņu ātrais un 11:0 izrāviens slovēņiemBagatskis ņem pārtraukumu

Latvija - Slovēnija 55:55Pirmos punktus gūst Rendolfs ar metienu pār Porziņģi. KP divi nesekmīgi uzbrukumi, bet Rendolfs pielabo metienu un neizšķirts.

Latvija - Slovēnija 55:51. Sākas 2. puslaiks

Porziņģis pirmajā puslaikā sameta 16 punktus, bet pa 10 punktiem pievienojuši brāļi Bertāni. Timmas kontā 9 punktu, savukārt Slovēnijas izlasē Gorans Dragičs guva 15 punktus, bet Luka Dončičs un Klemens Prepeličs sametuši pa 9 punktiem.

Latvijas izlase pirmā puslaika izskaņā atkal parāda raksturu, jo situācija laukumā vienu brīdi bija diezgan smaga – liels rezultāta deficīts un piezīmju problēmas, taču, kad izdevās nomierināties un asi nereaģēt uz notikumiem laukumā, spēle sakārtojās. Trīs piezīmes jau savākuši Timma, Bertāns un Porziņģis, bet labā ziņa, ka komanda puslaikā pieļāvusi tikai piecas kļūdas. Arī ar bumbas kustību mūsu komandai viss ir kārtībā, jo sakrātas jau 14 piespēles. Pirmā puslaika statistika (uzklikšķināt uz attēla)

Latvija - Slovēnija 55:51. Noslēdzies 1. puslaiksBlūms iemet "savu" tālmetienu, slovēņiem uzbrukums nesekmīgs. Latvija pirmajā puslaikā atspēlējusi 15 punktu deifcītu un pārtraukumā dodas ar +4!

Latvija - Slovēnija 52:49Dončičs saņem tehnisko sodu, ko izmanto Latvija. Vienā uzbrukumā gūti 4 punkti un atgūta vadība! Latvija atspēlējusi 15 punktu deficītu!

Latvija - Slovēnija 48:49Dāvis šodien uguņo! Iemeta vienu tālmetienu, tad iemet trijnieku ar sodu!

Latvija - Slovēnija 39:46 Personiskie sodi krājas. Slovēņiem Dragičam un Vidmaram pa trīs sodiem, bet Latvijas rindās trešo sodu saņem arī KP. https://twitter.com/FIBA/status/907685844424818690

Latvija - Slovēnija 36:40Tiesneši sāk "savu darbu". Ātri krājas sodi komandām, kas spēli padara vēl nervozāku.Slovēnijai sāk kristies precizitāte un Latvija panāk "-4".

Latvija - Slovēnija 38:40Timma iemeta no groza apakšas, tad Dragičs atbildēja ar saviem diviem punktiem, bet nākamajā Latvijas uzbrukumā tiesneši fiksēja sodu Porziņģim. Vēlāk Strēlnieks un Porziņģa iemeta pustālos, turpinot deldēt deficītu.

Latvija - Slovēnija 30:38 KP vēlreiz iemet divus punktus, bet netrāpa soda metienu. Tad skaisti aizsardzībā bloķē Dragiču. Slovēņi pieprasa pārtraukumu

Latvija - Slovēnija 28:38Latvijas spēlētāji manāmi uzvilkušies pēc slovēņu izprovocētajiem sodiem, uz kuriem "uzķeras" tiesneši. Pēc Blažiča caurgājiena Dairis saņem savu trešo piezīmi.Slovēņiem vēl vienu tālmetienu iemet Prepeličs, bet KP iemet 2+1

Sākas 2. ceturtdaļa

Slovēņi iemetuši piecus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem divpunktu metieniem, kā arī 11 no 13 sodiņiem. Apbrīnojami!

Latvija - Slovēnija 23:34. Noslēgusies 1. ceturtdaļa Brāļu Bertānu tālmetieni ļauj nedaudz samazināt starpību un apturēt slovēņu izrāvienu. Slovēnijai gan būs grūti uzturēt tik augsto precizitāti.Dairis pēdējā sekundē iemet trijnieku, bet to neskaita, jo bumbu izliada no rokām pēc signāla

Latvija - Slovēnija 15:30Tiesneši fiksējuši nesportisko sodu Timmam, ko slovēņi izmanto un turpina savu rezultatīvo izrāvienu pēc Dragiča tālmetiena (+15 slovēņiem). Smaga situācija Latvijas izlasei...

Latvija - Slovēnija 15:25"Iestrēgst" Latvijas uzbrukums, bet slovēņi turpina "lidot" laukumā un met precīzi. Bagatskis ņem pārtraukumu, bet, dodoties uz saviem soliņiem, sākas kašķis starp komandām. Timma acīmredzami uzvilcies par nepamatoto sodu iepriekšējā epizodē pret Dončiču, bet slovēņiem naturalizētais Rendolfs ļoti emocionāls.

Latvija - Slovēnija 13:17Dragičs realizē trīs sodus, bet tad Vidmars "iestumj" ar otro mēģinājumu bumbu grozā. Slovēņi arvien vairāk "ieskrienas" un cenšas izmantot savu lielāko trumpi - ātrumu.

Latvija - Slovēnija 13:10Dragičs iemet tālmetienu, bet tad teicama Latvijas bumbas kustība un Timma iemet tālmetienu. Uzreiz atbild Rendolfs ar tālmetienu.Tad komandas sāk mest garām, bet Dairis nekļūdās

Latvija - Slovēnija 7:4Porziņģis jau pēc uzbrukuma beigu signāla iemet trijnieku un to neskaita. Strēlnieks pārtver piespēli un ātrajā uzbrukumā iedod piespēli Timmam, kurš ar danku atgūst Latvijai vadību. Porziņģis met pāri Rendolfam un arī ir precīzs!Augsta precizitāte spēles sākumā

Latvija - Slovēnija 3:4Slovēņi pirmos punktus gūst no groza apakšas (Vidmars). Šmits iemet tālmetienu. Dragičam precīzs pustālais. Abu komandu pirmie uzbrukumi precīzi

Latvija - Slovēnija. Spēle sākusies

Latvijai ierastais sākumsastāvs - Strēlnieks, Dairis Bertāns, Timma, Šmits un KP!

Stambulas arēnā izskanējušas himnas. Vēl 3 minūšu iesildīšanās un tad ilgi gaidītais duelis sāksies!

Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Kristaps Porziņģis ir ceturtais ar 21,8 punktiem spēlē, Gorans Dragičs – piektais ar 21,2 punktiem. Starp atlēkušo bumbu izcīnītājiem Luka Dončičs septītais (7,5), Jānis Timma – 18. (6,3), Porziņģis – 22. (5,7) Starp piespēlētājiem Jānis Strēlnieks ieņem 6. vietu (6,2), Dairis Bertāns – 12. (5,2), Dragičs – 14. (5). Starp turnīra efektīvākajiem spēlētājiem Porziņģis ir sestais (22,3; labākais rezultāts starp tiem, kuri turpina spēlēt), Jānis Timma – septītais (21,3), Dragičs – 8. (20,5), Dončičs – 16. (17,5). Komandu vērtējumā rezultativitātes ziņā Latvija kļuvusi par līderi (90,7), bet Slovēnija ieņem 3.vietu (87,5).

Latvijas komanda Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs trešo reizi kopš neatkarības atjaunošanas un otro reizi pēc kārtas. Iepriekš šajā turnīra stadijā pretim nāca izteikti favorīti. 2001. gadā pret Dienvidslāviju pretinieku statusu apšaubīt neizdevās – 78:114. 2015. gadā pret Franciju pēc līdzvērtīgā cīņā aizvadītā pirmā puslaika (38:40) otrajā nācās atzīt mājinieku pārākumu – 70:84.

"Slovēnija ir ļoti vispusīga komanda, kas visādos veidos var gūt un zaudēt punktus. Bija interesanti salīdzināt viņu spēles pret komandām, kuras mēs zinām – Somiju un Poliju. Poļi nespēlēja ne tuvu labāko basketbolu, bet viņi tik un tā cīnījās līdzīgi. Deviņas pārķertas bumbas vidēji spēlē ir augsts rādītājs. Es vairākas reizes esmu teicis, ka reizēm labākā piespēle ir metiens, un tā būs arī šoreiz, jo viņi ļoti agresīvi iet uz pārķeršanām. Protams, reizēm vajag izdarīt papildus piespēles, bet jābūt ar to uzmanīgiem," tā slovēņus raksturo Ainars Bagatskis. "Slovēnijai arī patīk ātrs basketbols, viņiem arī ir ātra pāreja uzbrukumā un viņi spēlē no aizsardzības – tās būtībā ir vienīgās kopīgās lietas. Spēlētāju spēles stils ir atšķirīgs."

Pirms diviem gadiem notikušajā Latvijas un Slovēnijas spēlē mūsējiem vairākos rādītājos bija pārsvarshttps://infogram.com/eurobasket-2015-latvija-slovenija-1gnl8m3zqe5w236

Latvijas un Slovēnijas ceļi krustojās arī iepriekšējā Eiropas čempionātā. Latvija uzvarēja 1/8 finālā. Cerams, ka tā būs arī šovakarhttp://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/latvijas-basketbolisti-pec-14-gadu-partraukuma-ieklust-ec-astotnieka.d?id=46454673

Latvijas valstsvienība sasniegusi personisko rekordu – Eiropas čempionātos piecas uzvaras pēc kārtas nebija izdevies izcīnīt pat tālajos trīsdesmitajos gados (1935. un 1937. gadā, kā arī 1939. gada turnīrā bijušas četras uzvaras no vietas). EuroBasket2017 turnīrs tika sākts ar zaudējumu 82:92 pret Serbiju, bet turpināts ar panākumiem pār Beļģiju 92:64, Lielbritāniju 97:92, Krieviju 84:69, Turciju 89:79 un Melnkalni (100:68).Slovēnijas vienība pretī var likt savu rekordu: sešas uzvaras. Grupas turnīrā Helsinkos pieveiktas Polija (90:81), Somija (81:78), Grieķija (78:72), Islande (102:75) un Francija (95:78), astotdaļfinālā – Ukraina (79:55).

Latvijas basketbola izlase otrdienas vakarā centīsies turpināt savu piecu uzvaru sēriju "Eurobasket 2017" - 1/4 finālā Ainara Bagatska trenētā komanda tiekas ar pagaidām zaudējuma rūgtumu neizjutušo Slovēniju.