Tagad ceturtdien pusfinālā spāņi tiksies ar Latviju vai Slovēniju, kas savstarpējo dueli aizvadīs otrdienas vakarā.

Par spēles galveno varoni kļuva jaunākais no brāļiem Gasoliem, kurš guva 28 punktus un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas. Tieši Marks Gasols bija spāņu galvenais "vilcējs" trešajā ceturtdaļā, kad spāņi no 50:50 panāca 65:53, praktiski izšķirot mača likteni. Vācijas izlase pēdējā ceturtdaļā tā arī nespēja saasināt cīņu, samierinoties ar zaudējumu.

Vēl uzvarētājiem 19 punktus guva Marka Gasola vecākais brālis Pau Gasols, 11 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles Serhio Rodrigesa kontā. Vācijas rindās rezultatīvākais kārtējo reizi bija Deniss Šrēders, gūstot 27 punktus.



Eurobasket 2017 ceturtdaļfināls: Vācija – Spānija

Vācija - Spānija 72:84. Spēle noslēgusies. Bartels realizēja visus trīs soda metienus, bet tad Šrēders guva punktus ātrā uzbrukumā. Taiss turpināja vāciešu pakaļdzīšanos, tomēr Pau Gasols pēdējā minūte izcēlās ar 2+1 punktu gājienu.

Vācija - Spānija 62:79Taiss pēc Šrēdera piespēles ar "danku" atspēlēja vēl divus punktus Vācijai, bet Gasols otrajā puslaikā nespēj aizmest garām metienus, šoreiz viņš iemeta pustālo atlēcienā. Tad arī Pau Gasols un Rodrigess sagādāja piecus punktus savai komandai.

Vācija - Spānija 59:72Taiss guva divus punktus ar precīzu metienu, bet Ernengomess pēc lieliskas Rubio piespēles guva punktus no apakšas. Spēles temps atkal nedaudz kritās.

Vācija - Spānija 57:69Šrēders divas reizes tika līdz grozam un guva četrus punktus pirmajos uzbrukumos ceturtajā ceturtdaļā, bet Sastre neļāva Vācijas izrāvienam turpināties. Tad Villijs Ernengomess trieca bumbu grozā no augšas.

Vācija - Spānija 53:65. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Vācieši trīs punktus atguva, bet šajā ceturtdaļā "karstais" Marks Gasols vēlreiz iemeta no tālās distances!

Vācija - Spānija 50:62Marks Gasols izcēlās ar vēl sešiem punktiem pēc kārtas , viņš šajā ceturtdaļā guvis jau 15 punktus.

Vācija - Spānija 50:56Šrēders atkal izlīdzināja rezultātu, kam sekoja epizode ar Rodrigesa precīzu tālmetienu. Marks Gasols turpināja būt rezultatīvs un arī iemeta trīspunktnieku.

Vācija - Spānija 48:50Vācijas izlase spēlē sev parocīgā tempā, neļaujot spāņiem spēlēt ātri. Marks Gasols un Sastre tomēr prata kopā gūt sešus punktus pēc kārtas, atgūstot vadību Spānijai.

Vācija - Spānija 47:43Vācijas izlasei izdevās atkal pārņemt vadību šajā mačā, kad Teiss, Benzings un Tīmans izdarīja precīzus metienus. Tīmans vēlāk saņēma labu piespēli un centās triekt bumbu grozā, bet pret viņu pārkāpa noteikumus. Vācietis iemeta abus soda metienus.

Vācija - Spānija 39:41Rubio izdevās trāpīt divpunktu metienu, bet nopelnītais soda metiens lidoja secen, savukārt turpinājumā komandām uzbrukumi bija nerezultatīvi.

Vācija - Spānija 39:39San Emeterio ceturtdaļas ievadā iemeta tālmetienu no stūra, bet Šrēders atibldēja ar to pašu. Marks Gasols iespieda bumbu pretinieku grozā, taču Vācijai Šrēders turpināja precīzi mest no distances.

Vācija - Spānija 33:34. Sācies 2. puslaiks.

Pau Gasols Spānijas izlasei jau guvis 12 punktus, bet Marks Gasols pievienojis 8. Vācijas izlasē 10 punkti Denisam Šrēderam, bet 7 punkti Maodo Lo kontā.

Vācija - Spānija 33:34. Noslēdzies 1. puslaiks.Pau Gasols tika pie bumbas groza apakšā un meta to grozā, taču Šrēders atkal ātri noslēdza Vācijas uzbrukumu. Abas komandas puslaika pēdējos uzbrukumos punktus neguva.

Vācija - Spānija 31:32Pusātrā pretuzbrukumā Rubio piespēlēja Markam Gasolam, kurš savam pretspēlētājam neatstāja variantus. Pēc minūtes pārtraukuma Šrēders pretuzbrukumā piespēlēja Teisam, kurš trieca no augšas. Viņš nākamajā uzbrukumā vāciešiem iemeta arī pustālo.

Vācija - Spānija 27:30Spānijas izlasei uzbrukums iesākās ļoti neveiksmīgi, bet Pau Gasols ieguva bumbu pēc jaunākā brāļa "klusā" metiena un piespēlēja Rodrigesa, kurš iemeta tālmetienu un deva spāņiem pirmo vadību spēlē. Nākamajās epizodēs laukumā bija redzams nedaudz haotisks basketbols

Vācija - Spānija 27:27Oriola un Sastre guva piecus punktus pēc kārtas Spānijas izlasei, bet Šrēders uzreiz pēc atgriešanās laukumā atkal meta bumbu grozā no pustālas distances. Ilgā uzbrukumā Pau Gasols ar pretestību dabūja bumbu grozā, taču pēcāk Huančo Ernangomess ar soda metieniem rezultātu izlīdzināja.

Vācija - Spānija 25:18Ceturtdaļas ievadā Lo pats izkārtoja sev metienu un guva trīs punktus, turpinājumā viņš iemeta vienu no diviem soda metieniem, taču tad Huančo Ernangomesa metiens ievēlās grozā. Vācietis Tīmans noslēdza ātri izspēlētu uzbrukumu, panākot +7.

Vācija - Spānija 19:16. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Ernangomess Spānijai divus punktus atspēlēja ar metienu no groza apakšas, tam sekoja vēl viens Teisa iemests soda metiens. Vācijas pēdējais uzbrukums ceturtdaļā bija neveiksmīgs.

Vācija - Spānija 18:14Lo un Marks Gasols guva tālmetienu savām komandām, bet vēlāk spāņu centrs iemeta vienu no diviem soda metieniem. Spānijas izlases rezervistu soliņš saņēma tehnisko piezīmi, un vācieši uzdāvināto soda metienu realizēja. Nākamajā uzbrukumā Teiss guva vēl vienu punktu ar "sodiņu.

Vācija - Spānija 13:10Pau Gasols pēc minūtes pārtraukuma guva piecus punktus pēc kārtas, taču Šrēders devās tuvāk grozam un iemeta bumbu grozā ar vienu roku. Pau Gasols arī turpinājumā guva punktus savai komandai, deldējot deficītu.

Vācija - Spānija 11:2Spānijas izlases neveiksmes uzbrukumā ilga vairāk nekā trīs minūtes līdz pirmos punktus spāņiem guva Marks Gasols. Šrēders uzreiz iemeta pustālo, bet tad Voigtmans pārtvēra bumbu un trieca to grozā.

Vācija - Spānija 7:0Šrēders ar pustālo metienu atklāja mača rezultātu, bet tad Bartels trāpīja tālmetienu un panāca 5:0 Vācijas labā. Spānija pirmās divas minūtes nespēja gūt punktus, taču tad Benzings ar diviem realizētiem soda metieniem palielināja savas komandas pārsvaru.

Vācija - Spānija 0:0. Spēle sākusies!

Vācijas izlases pamatsastāvs: Deniss Šrēdes, Robins Benzings, Karstens Tada, Danilo Bartels, Johanness Voigtmans. Spānijas izlases pamatsastāvs: Rikijs Rubio, Huans Karloss Navarro, Fernando san Emeterio, Pau Gasols, Marks Gasols.

Spānijas basketbola izlasē spēlētāji ļoti vienmērīgi sadala spēles laiku. Neviens spēlētājs vidēji nespēlē vairāk par 24 minūtēm, bet visiem vidējais spēles laiks līdz šim bijis vismaz 11 minūtes, taču ne visi basketbolisti aizvadījuši visas spēles. Seši spāņu spēlētāji vidēji mačā gūst vismaz deviņus punktus.

Vācijas izlasē līdz šim rezultatīvākais spēlētājs bijis Deniss Šrēders, kurš vidēji mačā gūst 23,2 punktus, bet Robins Teiss viņam piebalso ar 10.2 punktiem. Spānijas izlasē rezultatīvākais ar 15,6 punktiem spēlē ir Po Gasols, bet 11 un 10,5 punktus gūst Rikijs Rubio un Huančo Ernangomess.

"Eurobasket 2017" turnīrā sākas ceturtdaļfinālu izspēle, un pirmajā duelī tiekas Vācijas un Spānijas izlases. Spānijas izlase turnīra sešās spēlēs cīnās bez zaudējumiem, bet Vācijai - četras uzvaras un divi zaudējumi.