Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas "Knicks" spēlētāja Porziņģa apdrošināšanas izmaksu segšanai, lai basketbolists šovasar varētu būt Latvijas izlasē, LBS no valsts saņēmusi 135 000 eiro. Tiesa, no šīs summas tika izmantoti aptuveni 123 000 eiro, bet 12 000 palikuši pāri. Tie novirzīti otra Latvijas NBA spēlētāja Dāvja Bertāna apdrošināšanai.

"Summas bija lielas, Latvijā līdz šim neredzētas. Valsts piešķirtā nauda mūs sasniedza vēlāk, nekā mēs to reāli bijām samaksājuši. Summa, kas bija vajadzīga Porziņģa apdrošināšanai, beigās izrādījās aptuveni par 12 000 eiro mazāka, tāpēc lūdzām valdībai, lai tā ļauj šo pārpalikušo naudu izmantot Bertānam. Tāds bija sākotnējais mērķis - prasījām vairāk, lai varētu apdrošināt abus spēlētājus, kuri nāk no NBA," norādīja Šneps. "Uzsvars gan bija uz Kristapu, bet nauda nedaudz palika pāri, un varējām to novirzīt Dāvim. Tā gan nebija visa viņa apdrošināšanas summa. Vēl joprojām no valdības gaidām atbildi, vai tie 12 000 eiro mums tomēr nav jāatgriež atpakaļ."

"Par Porziņģa apdrošināšanu samaksājām 123 000 eiro, no kuriem 12 000 eiro palika pāri. Par Dāvi kopumā bija aptuveni 35 000 eiro," atklāja Šneps.

Šajā Eiropas čempionātā, kur Latvijas izlase aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, Porziņģis bija komandas līderis. Septiņās spēlēs viņš vidēji atzīmējās ar 23,6 punktiem un 5,9 atlēkušajām bumbām.

"Protams, izlases sniegums šajā Eiropas čempionātā vērtējams pozitīvi. Itālijas izlases ģenerālsekretārs teica, ka mums ir lieliska komanda ar spožu nākotni. Ļoti daudz komplimentu dzirdēti par to, kā spēlēja mūsu izlase. Tas tiešām priecēja. Varbūt paši ticējām, ka varam sasniegt vairāk, un ir tāda nepiepildīta sajūta, bet vienība spēlēja labi un demonstrēja skaistu uzbrukuma basketbolu. Tas skatītājiem patīk un ir šīs spēles esence," pauda Šneps.

Galējā vērtējumā Latvijas izlase šo Eiropas čempionātu noslēdza piektajā vietā, kas ir augstākā vieta kopš neatkarības atjaunošanas.