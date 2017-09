Speciāli no Stambulas

Latvijas basketbola izlases līderis Kristaps Porziņģis izbauda spēlēšanu kopā ar pārējiem valstsvienības spēlētājiem, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņam izdodas tik veiksmīgi palīdzēt komandai izcīnīt uzvaras.

Latvijas basketbola izlase svētdien izcīnīja uzvaru "Eurobasket 2017" spēlē pret Melnkalnes valstsvienību, otro turnīru pēc kārtas sasniedzot ceturtdaļfinālu. Porziņģis sacīja, ka uzvaras pamatā bija tas, ka izdevās pretiniekiem uzspiest savu spēles stilu.

"Es domāju, ka jau no paša spēles sākuma mēs spēlējām savu basketbolu. Varbūt spēles sākumā mums bija dažas problēmas, kad viņu garie spēlētāji darbojās ar muguru pret grozu, taču mēs turpinājām spēlēt savu basketbolu un izdarīt metienus no distances," pēcspēles preses konferencē teica Porziņģis, kurš guva 19 punktus. "Kā mēs izcīnījām atlēkušo bumbu, tā metāmies uzbrukumā – tieši to mēs arī vēlējāmies izdarīt, tāpēc spēle aizgāja mums par labu."

Latvijas izlase "Eurobasket 2017" turnīrā tagad izcīnījusi piecas uzvaras pēc kārtas, tomēr valstsvienības uzbrukuma līderis uzsvēra, ka par to nevajag domāt, jo šobrīd tam nav nekādas nozīmes.

"Vienmēr ir patīkami uzvarēt. Mēs tagad esam uzvarējuši piecas spēles, bet galvenais ir neapstāties. Ir jāiet no spēles uz spēli, mēģinot katrā izcīnīt uzvaru," viņš turpināja. "Šī nebija viegla spēle, jo Melnkalnei nav slikta komanda. Mēs nospēlējām ļoti labi, izdarot 90 procentus no tā, ko gribējām izdarīt. Visas 40 minūtes centāmies nospēlēt, cik vien labi iespējams."

Porziņģim Eiropas čempionāta laikā ir ļoti labs garastāvoklis, jo basketbols šobrīd viņam sagādā ļoti daudz prieka. "Es izbaudu basketbolu. Es tiešām izbaudu spēlēšanu ar šiem puišiem. Esmu priecīgs gan laukumā, gan ārpus tā, tāpat īpaši ir tas, ka ar mani kopā var būt ģimene. Viņi var pavadīt laiku kopā ar mani, skatīties spēles, un tās ir patīkamas pārmaiņas," skaidroja Porziņģis. "Šajā vasarā kā spēlētājs esmu audzis. Tāpēc esmu tik ļoti sajūsmināts spēlēt, jo varu parādīt to, pie kā visu vasaru strādāju un kā esmu kļuvis par labāku spēlētāju."

Latvijas izlases pretiniece ceturtdaļfinālā būs Slovēnijas valstsvienība, kura šajā turnīrā līdz šim cīnās bez zaudējumiem.

"Slovēnijai ir laba komanda, kuras līderi ir Luka Dončičs un Gorans Dragičs. Viņi var paātrināt spēles tempu, Dragičs ir labākais spēlētājs pārejā no aizsardzības uzbrukumā, tāpēc man būs pienākums laicīgi atgriezties aizsardzībā un sargāt savu grozu. Tā ir talantīga komanda, tāpēc viņi grupu turnīru noslēdza pirmajā vietā. Tā mums būs smaga spēle," skaidroja augumā raženais Latvijas basketbolists.