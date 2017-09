Speciāli no Stambulas

Jau vēstīts, ka Latvijas basketbolisti ar rezultātu 89:79 pārspēja Turciju, izcīnot otro vietu D grupā un astotdaļfinālā pretiniekos iegūstot Melnkalni. Savukārt Turcija samierinājās ar ceturto vietu grupā, un izslēgšanas spēles sāks pret Spānijas valstsvienību. Porziņģis šajā mačā guva 28 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas.

"Spēli uzvarējām un izdarījām to, kas bija jāizdara. Vienmēr ir kļūdas un lietas, ko var izdarīt labāk. Šādā atmosfērā spēlējām ar mierīgu prātu un beigās rezultāts ir tāds, kādu gribējām," pēc mača Latvijas žurnālistiem teica Porziņģis. "Te katra spēle ir par izdzīvošanu un nāvi, katra spēle ir ļoti svarīga. Nevienu brīdi nevar atslābināties, tāpēc ejam uz priekšu spēli pa spēli, lai tiktu cik vien tālu varam."

Latvijas izlasē ļoti svarīgu lomu šajā mačā spēlēja arī Jānis Blūms, kurš līdz šim nebija atradis ritmu uzbrukumā. Pret Turciju viņš guva 17 punktus.

"Tad kad Blūms iemeta pirmo trīspunktu metienu, es jutu, ka viņam būs laba spēle," atklāja Porziņģis. "Viņam iekšā bija sakrājies. Mēs zinām, ko viņš var izdarīt, un man ir liels prieks, ka viņam sanāca nospēlēt tā kā viņš gribēja."

Porziņģis uzsvēra, ka pieredzējušie Blūms un Kristaps Janičenoks prata nomierināt savus komandas biedrus, kad spēlētāji bija sašutuši par notikumiem laukumā. "Viņi ir bijuši šādās spēlēs, viņi zina, ka tiesneši kļūdās, taču mēs arī kļūdāmies. Jānis un Kristaps mums deva padomus, ka visu vajag uzņemt ar mierīgu prātu," viņš skaidroja.

Turcijas izlase šajā mačā aizsardzībā sedza pa visu laukumu, taču Latvijas izlase neapmulsa un ar šo presingu veiksmīgi tika galā, izspēlējot līdz viegli gūtiem punktiem no groza apakšas. "Mēs nemēģinājām nobremzēt savu uzbrukumu un gājām līdz galam. Saņēmu labas piespēles no komandas biedriem un sanāca gūt vieglus punktus no augšas," skaidroja Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs aizvadītajā mačā.

Porziņģim zem groza bija jāspēkojas ar Turcijas izlases centru Semihu Erdenu, kurš līdz šim individuāli aizvadīja labu turnīru, bet šajā mačā viņa kontā 10 punkti.

"Erdens ir liels un smags ķermenis. Viņš ir ļoti spēcīgs, bet es cīnījos, cik vien varēju. Es uztraucos par to, ka man varētu nosvilpt kaut kādas nevajadzīgas piezīmes. Pabrīdināju tiesnešus, ka es nemēģinu sist sodus. Centos būt nosvērts, neuzvilkties par katru sīkumu, lai gan visas spēles garumā tas ir grūti izdarāms. Laukumā notiks lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, tāpēc galvenais ir savākties," uzsvēra Porziņģis.