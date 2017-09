Latvijas izlase piektdien Stambulā "Eurobasket 2017" pirmajā spēlē ar rezultātu 82:92 (24:21, 23:24, 13:20, 22:27) līdzīgā cīņā piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai.

"Ļoti, ļoti svarīga spēle un uzvara pret teicamu komandu, kura astoņus gadus jau ir viena trenera rīcībā. Latvijai ir ātra komanda, kura labi kustina bumbu, kurā ir neticami labi snaiperi," preses konferences sākumā Džordževičs neskopojās ar komplimentiem Ainara Bagatska trenētajai komandai.

"Latvijas komandā ir spēlētāji ar lielu pieredzi, jo daži spēlē NBA, citi Eirolīgā. Varēja redzēt, ka viņiem ir laba komandas ķīmija, tāpēc uzvara nenāca viegli," atzina pretinieku vadītājs.

Džordževičs, kurš pats savulaik bija izcils basketbolists, pēc spēles nebija apmierināts ar to, kā viņa vadītā komanda sākusi maču.

"Man nepatika, kā sākām spēli, jo pretiniekiem devām par daudz iespēju izpildīt brīvus metienus, jo īpaši no tālās distances. Otrajā puslaikā to vairs nepieļāvām, kas bija viens no galvenajiem iemesliem, kas ļāva mainīt spēles gaitu. Mēs otrajā puslaikā pretiniekiem likām smagi strādāt par katru gūto grozu, kas bija arī mūsu mērķis," sacīja Džordževičs, kurš ir trīskārtējs Eiropas čempions, 1998.gada pasaules čempions un 1996.gada olimpiskais vicečempions, bet kā treneris ir izcīnījis olimpisko spēļu un Pasaules kausa sudraba medaļas

Serbu treneris uzskatīja, ka viņa vadītajai komandai mača likteni vajadzēja izšķirt jau ātrāk, neatliekot to cīņas beigām.

"Bijām priekšā ar 8-10 punktiem, taču pielaidām kļūdas, kas ļāva Latvijai realizēt svarīgus metienus un saglabāt intrigu. Es krietni vairāk gaidu no rezervistiem, kuri komandai var dot daudz vairāk, jo īpaši enerģiju kā uzbrukumā, tā aizsardzībā, dodot lielāku balansu komandas spēlē," bilda Džordževičs, kurš arī pauda sarūgtinājumu par tiesnešu nekonsekventiem lēmumiem.

Serbijas izlase sestdien tiksies ar Krieviju, bet Džordževičs uzsvēra, ka viņš vispirms ar saviem palīgiem izanalizēs pirmā mača gaitu.

Tikmēr Serbijas izlases basketbolists Milans Mačvans, kurš šajā mačā guva 14 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, neslēpa, ka spēle bijusi ļoti grūta.

"Mums sākumā neizdevās tas, ko vēlējāmies, nonākot grūtībās, jo pretiniekiem laukumā bija pieci spēlētāji, kuri katrs varēja iemest no tālienes. Tomēr spēles turpinājumā pielāgojāmies pretinieku spēles stilam un pēdējās divās minūtēs pelnīti izcīnījām uzvaru. Tagad jāatpūšas, lai rīt būtu gatavi vēl vienai svarīgai spēlei pret Krieviju," bilda basketbolists.

Nākamo spēli Latvijas izlase Eiropas čempionātā aizvadīs jau sestdien pret Beļģiju, bet pirmdien tiksies ar Lielbritāniju, kam nākamajās dienās sekos mači pret Krieviju un mājinieci Turciju.

Pēc apļa cīņām apakšgrupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā, kas arī norisināsies Stambulā.

Eiropas čempionāts ilgs līdz 17.septembrim.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.