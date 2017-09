Serbijas basketbola izlase ceturtdien Stambulā Eiropas čempionāta D apakšgrupas spēlē bez problēmām ar 74:54 (18:13, 24:12, 14:11, 18:18) sagrāva Beļģiju, kas nozīmē, ka Latvijas izlasei, lai izvairītos no tikšanās astotdaļfinālā ar stipro Spāniju, pēdējā grupas spēlē pret Turciju ir nepieciešama tikai uzvara.

Latvijas izlase spēli pret mājinieci Turciju sāks plkst.20.45.

Serbijas izlase ar panākumu pret Beļģiju nodrošināja sev vismaz otro vietu apakšgrupā, kuru noslēdza ar četriem panākumiem peicos mačos.

Aleksandra Džordževiča trenētā komanda jau pēc puslaika bija vadībā ar 42:25, pēc tam ne uz brīdi nesarežģījot sev dzīvi un svinot panākumu, kamēr Beļģijas izlase jau pirms šīs spēles bija zaudējusi izredzes uz vietu izslēgšanas spēlēs.

Uzvarētājiem Bobans Marjanovičs guva 22 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet Bogdans Bogdanovičs sameta 15 punktus un izdarīja deviņas rezultatīvas piespēles. Tikmēr Beļģijai 12 punktus guva Emanjuels Lekomte.

Pirms apakšgrupas noslēdzošās spēles Krievijai un Serbijai ir pa četriem panākumiem, Latvijai ir trīs uzvaras un viens zaudējums, Turcijai divas uzvaras un divi zaudējumi, kamēr Beļģija čempionātu noslēdza ar vienu uzvaru, bet Lielbritānija ar piecām neveiksmēm.

Latvijas basketbola izlase jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, bet D apakšgrupā tagad var finišēt vai nu otrajā, vai ceturtajā vietā.

Ja Latvija vēlas izvairīties no astotdaļfināla spēles ar Spāniju, kas uzvarēja C apakšgrupā, tai nepieciešama uzvara pār Turciju. Gūstot panākumu, Ainara Bagatska vadītā komanda D apakšgrupas noslēgumā būs otrā. Šajā gadījumā trīs komandām būs vienāda uzvarēto un zaudēto spēļu bilance, bet skaitot savstarpējos rezultātus pirmā būs Serbija, kurai sekos Latvija, Krievija un Turcija. Šajā variantā Latvijas izlase astotdaļfinālā tiksies ar Melnkalni.

Savukārt Latvijai zaudējot Turcijai, tā paliks ceturtā, kamēr pirmā būs Krievija, kurai sekos Serbija un Turcija. Zaudējums Latvijai nozīmēs astotdaļfināla maču ar Spāniju. Ceturtdaļfinālā šī dueļa uzvarētāju sagaidīs Francija un Vācija pāra stiprākā komanda.

Neatkarīgi no pēdējā apakšgrupas mača rezultāta, nākamā spēle Latvijas izlasei būs svētdien, kad astotdaļfinālā būs jātiekas ar kādu no C apakšgrupas vienībām.

Jau vēstīts, ka citā D apakšgrupas spēlē Krievija grūtā mačā ar rezultātu 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16) pieveica Lielbritāniju, svinot ceturto uzvaru piecos mačos.

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Šobrīd jau ir zināmi četri no astoņiem astotdaļfināla pāriem. Vācija tiksies ar Franciju, Slovēnija ar Ukrainu, Lietuva ar Grieķiju un Somija ar Itāliju.

Eiropas čempionāta grupu mači otro reizi vēsturē tiek aizvadīti četrās dažādās valstīs, bet nedēļas nogalē visas astotdaļfinālu sasniegušās vienības satiksies Stambulā.

Pirms diviem gadiem par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Spānijas izlases spēlētāji, Vecā kontinenta meistarsacīkstēs triumfējot trešo reizi pēdējos četros turnīros. Tikmēr finālā iepriekšējās divas reizes ir spēlējusi Lietuva, kura 2013.gadā izšķirošajā mačā atzina Francijas izlases pārākumu.

Eiropas čempionāts notiek no 31.augusta līdz 17.septembrim. Pēc šī turnīra Eiropas labākās basketbola komandas turpmāk tiks noskaidrotas vien reizi četros gados.