Krievijas basketbola izlases līderis Aleksejs Šveds ceturtdien Stambulā ar 30 punktiem palīdzēja savas valsts izlasei ne bez grūtībām uzvarēt Lielbritānijas valstsvienību, garantējot sev vismaz trešo vietu D apakšgrupā, kurā cīnās arī Latvija.

Krievija "Eurobasket 2017" grupas noslēdzošajā spēlē izcīnīja grūtu uzvaru ar rezultātu 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16), svinot ceturto uzvaru piecos mačos.



Pēc pirmā puslaika Krievija bija itin drošā vadībā 43:31, taču trešajā ceturtdaļā briti veica desmit punktu izrāvienu, samazinot starpību līdz 51:54. Krievi gan pēc tam spēja nedaudz atrauties (61:54), tomēr pēdējā ceturtdaļā Lielbritānija turpināja smagi cīnīties, četras ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām nonākot viena precīza divpunktu metiena attālumā (62:64).

Beigas gan pārliecinošāk nospēlēja Krievija, kuras rindās izcils bija Šveds, kurš iemeta divus tālmetienus pēc kārtas un trāpīja divus sodiņus, panākot komfortablo 76:69, beigās krieviem gūstot panākumu ar 12 punktu pārsvaru.

Šveds šajā mačā guva 30 punktus un izdarīja astoņas rezultatīvas piespēles, Vitālijs Fridzons sameta 14 punktus, bet Timofejs Mozgovs pievienoja 11 punktus, izcīnot ar 11 atlēkušās bumbas zem groziem. Lielbritānijai Dens Klārks guva 21, bet Gabriels Olaseni 19 punktus.

Vēlāk ceturtdien D apakšgrupā Serbija plkst.17.15 tiksies ar Beļģiju, bet plkst.20.45 Latvija tiksies ar Turciju.

Pēc dienas pirmās spēles Krievijai ir četras uzvaras piecos mačos, Serbijai un Latvijai ir trīs uzvaras un viens zaudējums, Turcijai divas uzvaras un divi zaudējumi, Beļģijai viena uzvara četros mačos, savukārt Lielbritānija čempionātu noslēdza ar piecām neveiksmēm.

Neatkarīgi no pēdējā apakšgrupas mača rezultāta, nākamā spēle Latvijas izlasei būs svētdien, kad astotdaļfinālā būs jātiekas ar kādu no C apakšgrupas vienībām. Latvijas basketbola izlase jau nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, bet D apakšgrupā var finišēt jebkurā no četrām pirmajām vietām.

Latvijai jācenšas izvairīties no finišēšanas ceturtajai, jo tad astotdaļfinālā nāksies spēlēt ar Spāniju, kas jau nodrošinājusi pirmo vietu C apakšgrupā un tiek uzskatīti par visa turnīra galveno favorīti.

Ja Beļģija sagādās pārsteigumu un pārspēs Serbiju, uzvara pār Turciju garantēs Latvijai pirmo vietu savā apakšgrupā un C apakšgrupas ceturto komandu astotdaļfinālā, kas, ja nesarūpēs pārsteigumu, būs Ungārija. Šī pāra uzvarētāja ceturtdaļfinālā tiksies ar Somijas un Itālijas astotdaļfināla uzvarētāju. Savukārt Krievija paliks otrā, Serbija trešā, bet Turcija ceturtā.

Serbijai uzvarot Beļģiju, bet Latvijai zaudējot Turcijai, Bagatska komanda ieņem ceturto vietu, kas nozīmēs astotdaļfināla maču ar Spāniju. Ceturtdaļfinālā šī dueļa uzvarētāju sagaidīs Francija un Vācija pār stiprākā komanda. Šajā variantā grupā pirmā būs Krievija, otrā Serbija, bet trešā Turcija.

Ja uzvaras gūs arī Serbija un Latvija, skaitot savstarpējo spēļu rezultātus, latvieši apakšgrupā iegūs otro vietu. Līdz ar to astotdaļfinālā, visticamāk, būs jātiekas ar Melnkalni. Ceturtdaļfinālā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar Slovēnijas un Ukrainas astotdaļfināla uzvarētāju. Pie šāda iznākuma pirmā būs Serbija, kurai sekos Latvija, Krievija un Turcija.

C apakšgrupā dienas pirmajā spēlē Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā Horvātijas izlase ar 107:69 (28:17, 26:23, 24:20, 29:9) sagrāva Čehiju, taču šim mačam no turnīra tabulas viedokļa nekādas nozīmes nebija.

Horvātija tika pie ceturtā panākuma piecos mačos, taču augstāk par otro vietu grupā vairs nevarēja tikt, jo pirmo pozīciju garantējusi Spānija, kamēr Čehija jau bija zaudējusi izredzes tikt izslēgšanas spēlēs, turnīru noslēdzot grupas piektajā vietā.

Uzvarētājiem 25 punktus guva Bojans Bogdanovičs, bet Dario Šaričs mačā izcēlās ar 18 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām. Savukārt Čehijai 19 punktus guva Patriks Auda, bet 15 pievienoja Vojtēhs Hrubans.

C apakšgrupā Spānijai un Horvātijai ir pa četrām uzvarām, taču spāņi vēl spēlēs ar ungāriem, savukārt Melnkalnei un Ungārijai - pa diviem panākumiem, kamēr Čehija ar vienu panākumu un Rumānija ar četriem zaudējumiem atvadījušās no izredzēm uz astotdaļfinālu.