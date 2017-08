Vairāku Eiropas basketbola čempionāta finālturnīra dalībnieču kapteiņi publiskojuši aicinājumu FIBA, sūdzoties par sacensību oficiālo bumbu problēmām.

"Vēlamies informēt, ka no komandas biedriem un citiem spēlētājiem esam saņēmuši daudz sūdzību par bumbas virskārtas tekstūru. Pērn ražotāju piedāvātie jauninājumi ir radījuši problēmas. Īpaši tas izpaužas spēļu galotnēs, kad bumba kļūst pārāk slidena," teikts atklātā vēstulē.

Vēstuli parakstījuši Francijas izlases kapteinis Boriss Diavs, Luidži Datome no Itālijas izlases, Omri Kaspi no Izraēlas izlases un Adams Hanga no Ungārijas izlases.

"Eurobasket 2017" četrās valstīs sāksies ceturtdien, 31. augustā, un risināsies līdz 17. septembrim. Izslēgšanas spēles notiks Stambulā, kur savus priekšsacīkšu mačus aizvadīs Latvijas basketbola izlase. Ainara Bagatska vadītā valstsvienība savu pirmo maču aizvadīs 1. septembrī pret Rio olimpisko spēļu vicečempioni Serbiju, bet tad vēl spēlēs pret Beļģiju, Lielbritāniju, Krieviju un mājinieci Turciju.

