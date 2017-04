Kā vēsta "Bild", 28 gadus vecais Sergejs V. aizturēts 21. aprīļa rītā. Vīrietis tiek turēts arī aizdomās par vairāku citu noziegumu, tostarp arī slepkavību, organizēšanu.

Policija uzskata, ka Vācijā dzīvojošais Krievijas pilsonis sprādzienus veicis ar nolūku nopelnīt akciju tirgū.

Kā portālam "Delfi" skaidroja ieguldījumu brokeru kompānijas "Renesource Capital" brokeris Sergejs Aļešins, visticamāk, vīrieties iegādājies 15 000 pārdošanas opciju. Opcijas pircējam tas sniedz tiesības pārdot bāzes aktīvu (šajā gadījumā "Borussia" akcijas) par līgumā fiksētu cenu. Aizdomās turētājs Krievijas pilsonis tādējādi iegūtu tiesības nākotnē pārdot akcijas par iepriekš noteiktu cenu. Potenciāli, šis darījums varēja atnest spridzināšanā aizdomās turamajam diezgan būtisko peļņu, ja "Borussia" akciju cena piedzīvotu pēkšņu kritumu - pēc akciju cenu krituma, spridzinātājs būtu pārdevis savā īpašumā turētā pārdošanas opcijas un būtu guvis peļņu.

Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, 28 gadus vecais vīrietis bija rezervējis sev numuriņu "L'Arrivee" viesnīcā, kurā parasti pirms mačiem apmetas "Borussia". Vīrietis numuriņu rezervējis vēl pirms UEFA Čempionu līgas izlozes, tāpēc bija veicis divas rezervācijas – no 9. līdz 13. un no 16. līdz 20. aprīlim. Šajos datumos risinājās UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla spēles. Vīrietim bija numuriņš viesnīcas augšējos stāvos ar skatu uz ielu, kur notika sprādzieni. Policija noskaidrojusi, ka pēc sprādzieniem vīrietis bez steigas viesnīcā iegādājies sev ēdienu, kamēr citi klienti bijuši uztraukušies par notiekošo.

Visticamāk, vīrietis sprādzienos izmantotās trīs bumbas aktivizējis no sava numuriņa. Ekspertīzē noskaidrots, ka sprādzienu ierīces bijušas pildītas ar metāla šrapneli, lai sekas būtu pēc iespējas smagākas.

Kā ziņojām, 11. aprīlī pirms UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla spēles starp "Borussia" un "AC Monaco" pie vācu kluba autobusa notika vairākas eksplozijas, ievainojot vienu no spēlētājiem. Līdzjutēji no stadiona tika evakuēti un spēli pārcēla uz trešdienu. Apsekojot notikuma vietu, policija netālu no autobusa atrada vēstuli, kuras autors uzņēmies atbildību par sprādzienu. Lai gan vēstulē tika norādīts, ka tas ir terorakts, Vācijas policija izslēdza tādu iespēju, jo sprādziens pie futbola komandas autobusa neatbilstot "teroristu stratēģijai".