Anglijas U-19 futbola izlase ir ļoti ātra, tāpēc Latvijas vienaudžiem sestdien Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra elites kārtas mačā spēles beigās pietrūka spēka, uzskata Latvijas vienības kapteinis Vladislavs Soloveičiks.

Jau vēstīts, ka Latvijas U-19 izlase sestdien Maķedonijā kvalifikācijas turnīra otrajā spēlē ar 0:3 (0:1) piekāpās Anglijas vienaudžiem. Pēc šīs neveiksmes Aleksandra Basova vadītā komanda zaudēja izredzes iekļūt Eiropas čempionāta finālturnīrā.

"Zinājām, ka būs grūta spēle, taču mēs parādījām labu sniegumu, cīnījāmies," Soloveičika teikto pēc spēles citē Latvijas Futbola federācija (LFF).

"Pirmais puslaiks bija labs, centāmies spēlēt ar īsām piespēlēm, iziet uzbrukumā, bet mazliet nesanāca, jo daudz spēku atstājām aizsardzībā. Otrajā puslaikā spēks beidzās un bija grūti kaut ko izdarīt. Ap 75.minūti redzēju, ka puišiem vairs nav spēka, tamdēļ vienkārši vajadzēja nospēlēt līdz galam. Viņiem [angļiem] bija tāds temps - it kā visu laiku neskrien - tā mierīgi, mierīgi, bet tad pēkšņi - ātrums. Neviena izlase tā nespēlē," norādīja aizsargs.

"Savā laikā ar U-17 izlasi spēlējām arī pret Spāniju, bet, man šķiet, ka Anglija ir stiprāka - tāds temps, ko grūti izturēt. Redzot, ka komandai spēks iet mazumā, teicu, ka jānospēlē līdz galam, ka palikušas desmit minūtes un nevajag nekur skriet, jo spēle ir izšķirta. Tobrīd galvenais bija vairāk neielaist, lai nebūtu sagrāve. Teicu vīriem - spēlējam līdz galam, pieņemam to, kas ir, zinot, ka tā ir Anglija," mača beigas atcerējās Soloveičiks.

"Mums jāturpina trenēties un augt. Savā spēlē varam uzlabot it visu - gan tehniku, gan fizisko gatavību. Anglijā viņiem tas viss ir kopš bērnības. Ir jāstrādā, viss ir mūsu rokās. Angļi ir stipri, bet mūsu U-19 izlase arī ir stipra. To apliecina tas, ka daudzi spēlē ārzemēs, ka mēs nesitam bumbu vienkārši kaut kur prom uz priekšu, bet pieturam. Kopumā turnīrs sācies labi, jo pirmajā spēlē uzvarējām mājiniekus. Tagad galvenā spēle ir nākamā, mērķis ir būt otrajā vieta grupā. Tas ir reāli un Latvijai tas būtu labs rezultāts. Pirms spēles bija sajūta, ka varam uzvarēt arī angļus. Par to runājām arī vēl mēnesi pirms turnīra. Futbolā daudz kas ir iespējams, taču spēle parādīja, ka šobrīd nevaram gan - angļi ir stiprāki. Visi centās, bet nesanāca," sacīja komandas kapteinis.

Savukārt Latvijas U-19 izlases vārtsargs Rihards Matrevics neslēpa, ka šajā mačā ir pārdedzis.

"Šī noteikti nebija mana diena. Mēs nenospēlējām tik labi, cik varējām. Jā, angļi bija labāki, daudz labāk pieturēja bumbu, bet mēs tik labi nenospēlējām aizsardzībā. Droši vien man pašam arī labāk vajadzēja nospēlēt. Pirmie vārti? Pretinieks vienkārši pārsita bumbu man pāri. Es noteikti varēju nospēlēt labāk, nobloķēt sitienu. Nosedzu zemi, bet nenosedzu visus vārtus, un viņš uzsita zem pārliktņa. Otrie vārti? Bija ļoti ass centrējums, iesita no ļoti tuvas distances. Man vajadzēja mēģināt aizsniegt to bumbu. Varbūt būtu patraucējuši sitējam. Trešie vārti? Bumba nāca no tāda leņķa, ka mēģināju diezgan spēcīgi to atsist, lai uzbrucējam nebūtu variantu to pārlabot vārtos, bet sanāca, ka tā precīzi uzgāja viņam virsū. Droši vien varēju labāk nokontrolēt bumbas atlēcienu. Šī galīgi nebija mana diena - mana sliktākā spēle visā ciklā," atzina Matrevics, kurš ikdienā pārstāv Anglijas kluba Vesthemas "United" jauniešu komandu.

"Tagad ir liels pārdzīvojums. Ja zaudētu, bet būtu nospēlējuši labāk, pārdzīvojums būtu mazāks. Iznākums man atnesis vilšanos. Klubā noteikti skatījās šo spēli, bija iespēja sevi parādīt, bet es to neizmantoju. Tas var atstāt sekas arī uz karjeru Anglijā - klubi, uz kurieni, iespējams, nākotnē varētu pāriet, vairs nebūs opcija, bet to jau redzēs. Nevar jau arī visu norakstīt uz vienu spēli. Taču, ja šodien labi nospēlētu, iespējams, tas atvērtu kādas jaunas durvis," sprieda vārtsargs.

Tikmēr aizsargs Roberts Veips norādīja, ka spēle bijusi ļoti grūta.

"Aizvadījām ļoti grūtu spēli augstā tempā, bet tādu arī gaidījām - atdevām visus spēkus, kas bija. Tagad jāatjaunojas un jāgatavojas spēlei pret Ungāriju. Man kā aizsargam grūtākais bija nolasīt [angļu] spēli, ko viņi tagad darīs, jo viņi visu darīja ļoti meistarīgi. Bija ļoti grūti izsekot visam tam līdzi, jo viņi bija ļoti tehniski un ātri. Visu, ko viņi darīja, var paņemt līdzi savai izaugsmei nākotnē," bilda futbolists.

Līdzīgās domās bija arī citi Latvijas U-19 izlases futbolisti.

"Bija grūts mačs - gan fiziski, gan emocionāli. Pirms mača likām uzsvaru uz spēli pretuzbrukumos. Mums ir ļoti ātri malējie spēlētāji, kuriem bija jānogādā bumba uzbrucējiem. Vislielākās problēmas sagādāja viņu kreisās malas pussargs. Anglijas futbolisti arī ir cilvēki, pret kuriem var spēlēt, taču nedaudz tehniskāki. Spēles beigās pieļāvām vairākas kļūdas, par kurām tāda līmeņa pretinieki mēdz sodīt," sacīja aizsargs Dmitrijs Litvinskis.

"Pirmais puslaiks bija labs un labāks par otro. Otrajā puslaikā nebija tik daudz spēka skriet uz priekšu un atpakaļ. Lielos vilcienos - izpildījām trenera prasības, to, ka vajag spēlēt asi jeb kā saka treneris - jāspēlē caur asinīm, asarām un sviedriem. Taču otrajā puslaikā pietrūka spēka," piebalsoja cits aizsardzības spēlētājs Ivo Minkevičs.

"Spēlējām labi, nedaudz bija kļūdas aizsardzībā. Angļiem ir ļoti tehniska komanda ar labiem spēlētājiem, labi varēja izmantot savas iespējas. Kaut kur varbūt nedaudz nokavējām, kaut kas pietrūka, bet kopumā spēlējām labi, disciplinēti un aizvadījām labu spēli. Anglija ir spēcīgākā komanda, ar ko karjerā bijusi darīšana. Visi puiši spēlē premjerlīgā un "Championship" turnīrā - ļoti tehniska, ātra komanda," uzskata pussargs Kristers Čudars.

Pirms pēdējās kārtas apakšgrupā līdere ar sešiem punktiem divās spēlēs ir Anglija, kam ar trim punktiem seko Latvija un Ungārija, kamēr Maķedonija divās cīņās palikusi bešā.

Elites kārtu Latvijas komanda noslēgs 27.martā ar spēli pret Ungārijas vienaudžiem, cenšoties izcīnīto otro vietu apakšgrupā.

Tikai grupas uzvarētāja iekļuvusi finālturnīrā, kas no 16. līdz 29. jūlijam notiks Somijā.