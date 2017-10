Anglijas Futbola līgas (EFL) klubi cīņā par spēlēšanu premjerlīgā riskē piedzīvot bankrotu, teikts finanšu analītiķu kompānijas "Vysyble" ziņojumā.

Savukārt EFL, kas pārrauga Anglijas pēc spēka otrās, trešās un ceturtās divīzijas klubus, informē, ka pēdējo gadu laikā nevienai no komandām nav ticis ierosināts maksātnespējas process, kamēr premjerlīga atteikusies komentēt ziņojumu.

Laika posmā no 2009. līdz 2016. gadam 19 komandas no Anglijas pēc spēka otrās līgas "Championship" izcīnījušas vietu premjerlīgā. "Burnley" to paveikusi trīs reizes, bet pa divām reizēm tas izdevies Hallas "City", Noridžas "City" un Londonas "Queens Park Rangers".

No 19 komandām tikai Londonas "Crystal Palace" spējusi izvairīties no zaudējumiem. Pēc "Vysyble" datiem, viena komanda vienā nedēļā vidēji zaudējusi 300 000 sterliņu mārciņu (335 000 eiro).

Lielākā daļa no klubiem jau pirmajā sezonā premjerlīgā spēj gūt peļņu, bet pēc četriem gadiem tikai katrai ceturtajai izdevies saglabāt vietu Anglijas spēcīgākajā līgā. Trešdaļa no premjerlīgā vietu izcīnījušajiem klubiem jau nākamajā sezonā izkrīt, bet divas trešdaļas šāds liktenis piemeklē nākamo trīs sezonu laikā.

"Vysyble" ziņojumā tiek apgalvots, ka premjerlīgas jaunās komandas, cenzdamās konkurēt ar grandiem, riskē piedzīvot bankrotu. Finanšu eksperts Rodžers Bels skaidro, ka līdzjutējiem un klubu īpašniekiem tikšana premjerlīgā šķiet kā "zelta biļete uz neizsmeļamām bagātībām", bet realitātē vietas saglabāšana premjerlīgā nes zaudējumus.

"EFL klubi, kuri tērē pāri saviem līdzekļiem, riskē ar savu nākotni, dzenoties pēc sapņa, kas var beigties ar finanšu katastrofu," atzīmē Bels.

Ziņojumā kā neveiksmīgie piemēri tiek sauktas "Blackburn", Boltonas "Wanderers" un Londonas "Fulham" vienības, bet līdzīgs liktenis sagaidot arī Birmingemas "Aston Villa" un "Sunderland" vienības.