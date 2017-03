Stadiona nekustamā īpašuma saimnieki "Adventik Group" uzskata, ka šobrīd trešās personas cenšas prettiesiski atņemt daļu no kompānijas īpašuma un par notiekošo ir informējusi tiesībsargājošās iestādes.

2018. gada Pasaules kausa atlases nākamajā spēlē Latvijas izlasei 9. jūnijā "Skonto" stadionā jāuzņem Eiropas čempione Portugāle ar superzvaigzni Krištianu Ronaldu sastāvā, bet pašreizējā situācijā spēles norise ir apdraudēta. Portāla "Delfi" rīcībā esošais Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums civillietā paredz apķīlāt 11 500 krēslus, kas atrodas tribīnēs, četrus lielos futbola vārtus, digitālo stadiona tablo, zāles aplaistīšanas sistēmu, apgaismes ierīces, ieskaitot četrus lielos apgaismes stabus, apskaņošanas sistēmu un vairākas zālāja kopšanai nepieciešamās lietas.

Tiesa tādējādi apliecinājusi, ka stadiona apsaimniekotājs SIA "Fitnesa parks" līdz šim bez īpašnieka atļaujas izmantojusi stadiona teritorijā esošo kustamo īpašumu un guvusi no tā labumu. Apsaimniekotājam turpmāk liegts izmantot šo kustamo īpašumu, jo drošības dēļ tas apķīlāts par labu īpašniekiem SIA "Light". "Fitnesa parks" iepriekšējais nosaukums bija "MO Serviss", kuras valdes loceklis Aivars Trops arī parakstījis līgumu ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) par stadiona izīrēšanu, tai skaitā uz Latvijas un Portugāles izlašu spēli.

Trops vēl pagājušajā nedēļā LFF apgalvojis, ka tiesas lēmums nekādi neietekmēs Latvijas-Portugāles spēles norisi un šobrīd tās rīkošanai neesot nekādu šķēršļu. Tropam slēdzot līgumu ar LFF bija zināms fakts, ka 2015. gadā "Skonto" stadionu plānots nojaukt. Tāpat bija zināms, ka kustamais īpašums pieder trešajai personai, bet Trops, slēdzot līgumu ar LFF, nav informējis futbola vadību par iespējamiem apgrūtinājumiem stadiona teritorijā.

Portāls "Delfi" vērsās pie "Adventika Group" locekļa Aleksandra Krakova ar aicinājumu skaidrot notiekošo stadiona teritorijā. Krakovs aicināja jautājumus iesūtīt rakstiski, bet vēlāk "Adventika Group" sniedza īsu skaidrojumu – šobrīd trešās personas cenšoties pretlikumīgi tikt pie daļas no uzņēmuma īpašuma un saistībā ar to "Adventika Group" vērsies arī tiesībsargājošās iestādēs.

"SIA "Adventika Group" tiesiska darījuma rezultātā ieguva savā īpašumā objektu – stadionu "Skonto". Darījuma noslēgšanas brīdī 2015. gada septembrī un arī vēlāk neviena ieinteresētā persona nebija izvirzījusi jebkādas pretenzijas saistībā ar īpašumā saņemto stadionu "Skonto" vai jebkādu tā funkcionālo daļu. Šobrīd uzradušās trešās personas, kuras prettiesiski mēģina atņemt SIA "Adventika Group" daļu no tās īpašuma. SIA "Adventika Group" izmanto visus tiesiskos līdzekļus sava īpašuma aizsardzībai, tai skaitā ir vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs," ar elektroniskā pasta starpniecību viedokli pauda uzņēmums. "Attiecībā par plānotajām sporta aktivitātēm stadionā "Skonto", tad, neskatoties uz trešo personu mēģinājumiem likt šķēršļus to veiksmīgai norisei, SIA "Adventika Group" nodrošina, ka visi stadionā "Skonto" ieplānotie pasākumi noris netraucēti atbilstoši grafikam."

Tiesu izpildītāju klātbūtnē pagājušajā nedēļā Rīgā uzņēmumam SIA "Light" izdevās tikt pie sev piederošās kustamās mantas stadionā "Skonto", kurā uzņēmuma pārstāvjiem izdevās iekļūt tikai ar policijas palīdzību. Lai gan Trops pagājušajā nedēļā portālam "Delfi" apgalvoja, ka stadiona funkciju darbību notiekošais neietekmēs, pieejamais tiesas lēmums liecina, ka spēles rīkošanai nepieciešamais kustamais īpašums ir apķīlāts, bet bez tā maču "Skonto" stadionā nav iespējams aizvadīt.

Savulaik "Skonto" stadionu īpašnieku parādsaistību dēļ pārņēma AS "Reverta", kas ir bijušās "Parex bankas" "slikto" aktīvu pārvaldītāja. Vēlāk stadionu ieguva SIA "SSA", kas piederēja bijušajam Latvijas izlases spēlētājam un bijušajam futbola kluba "Skonto" prezidentam Vladimiram Koļesņičenko. Savukārt 2014. gada nogalē stadions pārgāja SIA "Mani Group" īpašumā, bet pati šī kompānija pēc gada mainīja nosaukumu uz "Adventika Group", kas tagad arī ir nekustamā īpašuma Emiļa Melngaiļa ielā 1a – stadiona "Skonto" – saimnieks.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka "Adventika Group" īpašumā ir tikai zeme, jo daļa kustamā īpašuma palika "SSA" rīcībā, bet daļa bija "Reverta" īpašumā. 2014. gada nogalē noslēgtais pirkuma līgums paredzēja, ka gada laikā uz šī zemes gabala esošais "Skonto" stadions un daudzfunkcionālā halle tiks nojaukta, jo stadiona jaunie īpašnieki bija ieinteresēti iegūt tikai zemi šajā objektā, bet kustamais īpašums tobrīd viņus nav interesējis. Mainoties "Mani Group" īpašniekiem, mainījās arī prioritātes, jo jaunie kompānijas īpašnieki atteicās no nodomiem ar lieliem ieguldījumiem attīstīt šajā vietā komercprojektus.

Tobrīd stadionu pārvaldīšana bija uzticēta "Fitnesa parks" (tad vēl ar nosaukumu "MO Serviss") un Tropam, kurš bija apņēmies gada laikā nojaukt esošās celtnes un nodot kustamo īpašumu, kam tas pieder, ko paredzēja pirkšanas-pārdošanas līgums. Tā kā "Mani Group" vairs nebija nepieciešamas no būvēm attīrīts, tukšs zemes gabals, tad arī stadions saglabājās. Savukārt kustamo īpašumu "Mani Group" nesteidza iegādāties, to apsaimniekoja "Fitnesa parks", bet īstajiem īpašniekiem par tā izmantošanu nemaksāja ne centa.

Latvijas Futbola federācija (LFF) pagaidām ir pārliecināta, ka Latvijas futbolam tik nozīmīgā spēle tomēr notiks "Skonto" stadionā. Par to, ka spēles norise nav apdraudēta, LFF ģenerālsekretāram apliecinājis Trops, kurš LFF nav informējis par tiesas spriedumu un to, kas ir apķīlāts. LFF gan apliecina, ka vismaz vārti ir viņu rīcībā. Savulaik pirms vienas no spēlēm inspektori norādījuši, ka vārti nav stabili, jo bijuši pārvietojamie. Tāpēc LFF steidzamības kārtā nopirkuši vārtus un ielikuši tos zemē, kur tie stāv joprojām.

"Man bija saruna ar stadiona direktoru Tropu, ar kuru mēs parakstījām līgumu. Kā viņš saka, tās ir iekšējās domstarpības, bet viss būšot kārtībā un spēle notikšot. Notiekošais spēli neietekmēšot," portālam "Delfi" sacīja LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis. "Mēs slēdzām līgumu ar stadionu, kurā gribam spēlēt. Slēdzot līgumu, mēs taču neprasīsim, kam pieder zālāja kopšanas tehnika vai krēsli. Murgs kaut kāds. Mēs noslēdzām līgumu vienotā paketē. Kas mums vēl atsevišķi jāslēdz līgums par komandu soliņiem?"

"Ja kaut kas tāds notiks un nevarēs notikt spēle, tad es nezinu – tie būs futbola ienaidnieki, valsts ienaidnieki," sarunas laikā uzzinot par apķīlātām lietām sašutumu neslēpa Mežeckis.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka LFF nosūtījusi vēstules gan "Fitnesa parks", gan "Light", lai nodrošinātos, ka svarīgās spēles rīkošana nav apdraudēta.

"Šobrīd Latvijā citur spēli ar Portugāli nav iespējams rīkot. Vilciens ir iekustināts un notiek darbi, lai pienācīgi sagatavotos futbola svētkiem. Par rudenī paredzētajām spēlēm vēl var domāt, kur aizvadīt," saka Mežeckis. "Spēlēt ārpus Latvijas? Nezinu, ja būs tāda situācija, tad domāsim un skatīsimies. Risināsim. Pagaidām neatceros tādu precedentu. Tad jau nolaidīsimies līdz kaut kādam Kosovas līmenim."

Stadiona "Skonto" pārvaldītājs Trops portālam "Delfi" apliecināja, ka spēles norise nav apdraudēta, jo Latvijas likumdošana aizsargā viņa rīcībā esošo pārvaldījumu. "Zinu, ka viss pieder "Adventika Group", kas mums stadionu nodeva pārvaldījumā. Tiesas lēmumu neesmu redzējis un nezinu, bet mēs turpinām savu darbu. To – pieder vai nepieder – lai lemj tiesa. Kas notiek, mūs neskar un neinteresē, jo mums ir nodots valdījumā īpašums, arī kustamais. To apliecina pieņemšanas-nodošanas dokumenti, kad mēs uzņēmāmies apsaimniekot stadionu. Un mūsu noslēgto līgumu aizsargā likums. Mums ir maz saistību ar šo jezgu, negribam tajā iesaistīties, jo mums jānodrošina objekta darbība un to veiksmīgi darām."

Neoficiāla informācija liecina, ka Trops, būdams apsaimniekotājs, ir iepazinies ar tiesas lēmumu un labi zina par notiekošo šajā strīdā, tomēr to noliedz. Tāpat Trops labi zina, ka stadionu un halli 2015. gadā bija jānojauc, bet tas nav realizēts. Pēc pircēja prasības, SSA pārdošanas līguma laikā atstāja 200 000 eiro ķīlu, lai nodrošinātos par stadiona nojaukšanas procesa realizāciju, un to zinājis arī Trops. Tomēr stadions netika nojaukts, bet drošības nauda palikusi jauno īpašnieku rīcībā. Sākotnēji telefona sarunā ar portālu "Delfi" Trops izvairīgi runā par šo punktu, tomēr vēlāk nenoliedz, ka zinājis par šo punktu.

"Stadiona pirkuma līgums uz mani neattiecas, neesmu to redzējis un neko nezinu. Ja līgumā tā bijis rakstīts, tad jau laikam [paredzēta nojaukšana] tā ir. Jā, lietošanas līgumā ir minēts, ka plānots nojaukt stadionu. Bet mainījās ["Mani Group", vēlāk "Adventika Group"] īpašnieki, mainījās apstākļi, mainījās nosacījumi. Jauniem īpašniekiem stadiona nojaukšana vairs nebija aktuāla."

"Zinu, ka [Latvijas-Portugāles] spēle varēs notikt. To nodrošina Latvijas likumdošana, kas aizsargā pārvaldījumā nodoto īpašumu – gan kustamo, gan nekustamo," drošina Trops.