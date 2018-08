Būvkompānija "Arčers" bija tuvu izlīguma parakstīšanai ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) saistībā ar nerealizēto "Futbola māju" projektu, tomēr LFF izlēma to neparakstīt, tāpēc tagad lieta nonākusi tiesā.

Ziņots, ka "Arčers" iesniedzis prasību tiesā pret LFF, pieprasot kompensāciju saistībā ar nerealizēto "Futbola māju" projektu. "Arčers" tika izvēlēts par projekta būvnieku, bet jaunais futbola stadions tā arī palika ideju līmenī, LFF nespējot atrast finansējumu visa projekta realizācijai.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks portālam "Delfi" sacīja, ka pagājušajā gadā bijušas pārrunas par iespējamo izlīgumu, tomēr vienošanās nav tikusi panākta, bijis klusums no "Arčers" puses un pēc tam sekojis paziņojums no tiesas par iesniegto prasību.

Tomēr "Arčers" nepiekrīt Pukinska paustajam viedoklim un apliecina, ka būvkompānija vēlējusies izlīgt un pat piekritusi prasības summas samazinājumam. Tieši LFF lēmusi neparakstīt izlīgumu, kādēļ tagad lieta nonākusi tiesā. "Arčers" gan nemin prasības summu, bet portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka būvkompānija vēlas saņemt pusmiljonu eiro.

"Uzņēmumu pārsteidz Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretāra (Edgara Pukinska) paustie komentāri saistībā ar pušu starpā pastāvošo strīdu gan tāpēc, ka tie nav pilnībā korekti un atbilstoši patiesajiem lietas apstākļiem, gan tāpēc, ka arī Pukinska kungs personīgi piedalījās abu pušu vadības sarunās par izveidojušos situāciju. Tāpēc viņš ir labi informēts par visiem apstākļiem un notikumu gaitu, tajā skaitā par to, ka abu pušu augstākās vadības starpā tika panākta vienošanās par izlīgumu ārpustiesas kārtībā, no kuras vēlāk LFF pati atkāpās, tādējādi neatstājot mums citu iespēju, kā savas tiesības un likumiskās intereses aizstāvēt tiesā," portālu "Delfi" informēja "Arčers".

Pēc "Arčera" pārstāvju teiktā saprotams, ka izlīguma gadījumā LFF būtu jāšķiras no krietni mazākas summas, bet tiesā iesniegtajā prasībā summa ir lielāka. "Tāpat uzņēmums pilnībā piekrita pašas federācijas sastādītajam un atsūtītajam mierizlīguma projektam, kuru puses apņēmās parakstīt līdz 2017. gada 31. maijam. Diemžēl federācija no panāktās vienošanās vienpusēji atkāpās."

Būvkompānija apliecina, ka pārrunas par izlīgumu bijušas ne tikai ar LFF iepriekšējo vadību (LFF prezidenta Gunta Indriksona laikos), bet arī ar jauno pēc Kaspara Gorkša kļūšanas par LFF prezidentu. Turklāt abos gadījumos pārrunās klāt bijis Pukinsks, apgalvo "Arčers".

"Arčers" skaidro, ka tiesā prasa kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies, LFF atkāpjoties no līguma. Būvkompānija to pamato, ka uzņēmums projekta izpildē bija iesaistījis apjomīgus resursus - veikti būvmateriālu pasūtījumi, noslēgti līgumi ar apakšuzņēmējiem u.tml.

"SIA "Arčers" nekad savas darbības laikā nav bijis ieinteresēts strīdus ar darījumu partneriem risināt tiesas ceļā, ko apstiprina līdzšinējā niecīgā tiesvedību pieredze. Vēl jo vairāk šajā gadījumā, kad strīds ir ar vienu no vadošajām sporta organizācijām valstī. "Arčers" ir viens no lielākajiem profesionālā sporta atbalstītājiem Latvijā. Ar "Arčers" saistītie grupas uzņēmumi sportam (bobslejs, riteņbraukšana u.c.) šo gadu laikā ir atvēlējuši vairākus miljonus eiro," norāda uzņēmums. " Tomēr visos laikos uzņēmuma filozofija ir bijusi tāda, ka tas sagaida godprātīgu attieksmi un rīcību arī no saviem darījuma partneriem. Zinot, cik sarežģīti īpaši šobrīd ir piesaistīt finansējumu sportam, ir patiesi žēl, ka savstarpējās attiecības, lai panāktu taisnīgu un korektu risinājumu, ir jārisina tiesvedības ceļā."

"Šobrīd tiek radīts aplams priekšstats par notiekošo, tāpēc esam spiesti publiski komentēt juridiskās domstarpības. Taču līdz šim uzņēmums ir korekti ievērojis solījumu medijos nekomentēt tiesvedības procesu un darīs to arī turpmāk, lai neradītu kārtējo ažiotāžu par sporta nozares problemātiku," noslēgumā uzsver "Arčers".

"Arčers" prasība tiesā iesniegta jau gada sākumā, civilprocesa pirmās instances tiesas sēde ieplānota tikai 14. novembrī.

Atgādinām, ka 2015. gadā jūlijā LFF noslēdza līgumu ar "Arčers", lai uzņēmums rekonstruētu Barona ielas stadionu. Kopējās izmaksas tika lēstas ap 13,5 miljoniem eiro. Projekta ietvaros bija paredzēts, ka tiks ierīkots apsildāms mākslīgais laukums, uzbūvētas tribīnes ar unikālu būvakustiku un 5500 skatītāju vietām, kā arī stadiona teritorijā būtu "Futbola muzejs".

2016. gada augustā LFF veidotais projekts par futbola stadiona rekonstrukciju Krišjāņa Barona ielā 116 izgāzās, jo Rīgas domes Īpašuma komiteja atcēla lēmumu par pašvaldībai piederošā īpašuma bezatlīdzības lietošanu LFF. Pēc tam šajā teritorijā pašvaldība ierīkoja dažādu sporta veidu laukumus, rotaļu laukumus un āra trenažierus.

Atbildīgais par "Futbola māju" projektu bija LFF valdes loceklis Vladimirs Žuks, bet līgumu ar "Arčers" publiskajā preses konferencē 2015. gadā slēdza toreizējais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis.