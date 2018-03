Arī 2018. gada Pasaules kausa finālturnīrā izšķirošajā spēlē kādam Latvijas bērnam būs iespēja laukumā iziet kā oficiālajam spēlētāja pavadonim un klātienē pieredzēt pasaules futbola čempionāta finālu.

Kampaņas "Ieved stadionā zvaigzni!" ietvaros viens no FIFA Pasaules kasua atbalstītājiem "McDonald's" dos iespēju vienam bērnam no Latvijas, vecumā no 6 līdz 10 gadiem kopā ar vienu no vecākiem doties uz 2018. gada Pasaules kausa finālspēli Krievijā un kā čempionāta oficiālajam spēlētāja pavadonim ievest stadionā kādu no futbola zvaigznēm.

Lai iegūtu šo iespēju, tiek orgnizētas atlases sacensības, kurām var pieteikt ikvienu bērnu vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Atlases sacensības norisināsies šā gada 8. aprīlī no "Elektrum olimpiskajā centrā", Rīgā, Grostonas ielā 6b. Reģistrēties sacesībām var no 19.marta līdz 1.aprīlim, aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā.

"Sacensību uzdevumus šogad esam veidojuši viegli izpildāmus un aizraujošus, lai tie būtu pa spēkam ikvienam bērnam, neraugoties uz to, vai viņš apmeklē futbola treniņus, vai arī vēro futbola spēles mājās ar ģimeni pie televizora ekrāniem. Sacensībās bērnam kopā ar vecāku būs jāveic kopumā seši uzdevumi. Katrai vecuma grupai uzdevumos būs sava grūtības pakāpe, tādēļ vienlīdzīgas iespējas uzvarēt ir gan sešus, gan 10 gadus vecam dalībniekam!" saka futbola skolas "Metta" līdzdibinātājs Ģirts Mihelsons.

"Mēs priecājamies, ka šogad varam piepildīt kāda Latvijas bērna sapni – satikt savus varoņus un vērot Paaules kausa finālspēli klātienē! Šī ir jau sestā reize, kad Latvija piedalās "McDonald's" starptautiskajā programmā un vienam no Latvijas bērniem ir iespēja doties uz šo grandiozo futbola notikumu. Satikt vadošos futbola spēlētājus, plecu pie pleca ar vienu no viņiem izejot stadionā, - tas būs neaizmirstams piedzīvojums, kas paliks atmiņā gan bērnam, gan viņa vecākam," saka Vladimirs Janevskis, "McDonald's" vadītājs Baltijas valstīs.

2016. gadā uz Eiropas čempionāta finālturnīru devās astoņu gadus vecais Krists Komorovskis, bet 2014. gadā kampaņā uzvarēja Linards Lazdāns, kurš kopā ar tēti devās uz FIFA Pasaules kausa finālspēli Brazīlijā.