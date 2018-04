'AS Roma' paveic brīnumu un izslēdz 'Barcelona' no UEFA Čempionu līgas

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

UEFA Čempionu līgas pusfinālā otrdien neticamā veidā iekļuva "AS Roma" futbolisti, kuri ceturtdaļfinālā atspēlēja trīs vārtu deficītu un no tālākas dalības turnīrā izslēdza vienu no favorītēm "Barcelona".