Līguma nosacījumi netiek atklāti, bet Itālijas mediji ziņo, ka kontrakta summa par 21 gadu veco uzbrucēju ir 37 miljoni eiro.

"Klubs apstiprina, ka ir panākta vienošanās ar "FC Girondins de Bordeaux" par Malkolma pāreju, kas notiks pēc medicīniskās pārbaudes un individuālo prasību saskaņošanas," teikts "AS Roma" izplatītajā paziņojumā.

#ASRoma can confirm that the club has reached an agreement with FC Girondins de Bordeaux for the transfer of #Malcom, subject to the player completing a medical and agreeing personal terms. pic.twitter.com/MHHr6AswYN