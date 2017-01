Traģiskā aviokatastrofā lielāko daļu komandas zaudējušais un tagad atjaunotais Brazīlijas futbola klubs "Chapecoense" svinējis pirmo uzvaru oficiālā mačā, ziņo ārzemju mediji.

Santakatarinas štata futbola čempionāta pirmās kārtas spēlē "Chapeconese" ar 2:1 pārspēja "Inter de Lages" vienību.

Pirms tam "Chapecoense" jau bija aizvadījuši oficiālu maču premjerlīgā pret "Joinville", taču tā noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Kā zināms, pagājušā gada 29. novembrī avāriju piedzīvoja lidmašīna, kurā uz Dienvidamerikas kausa izcīņas spēli Kolumbijā bija devusies "Chapecoense" komanda un žurnālisti. No 77 cilvēkiem, kas atradās lidmašīnā, izdzīvoja seši, to skaitā trīs futbolisti - vārtsargs Žaksons un aizsargi Alans Rusels un Netu. Tiek gaidīts, ka abi aizsargi varētu pievienoties komandai, bet Žaksons katastrofā zaudējis kāju un līdz ar to viņam futbola karjera ir noslēgusies.

Pēc katastrofas kluba vadība piesaistīja 22 spēlētājus un jaunu treneri.