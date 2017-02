"SynotTip" Latvijas futbola virslīgas komandas "Babītes"/"Dinamo" budžets debijas sezonā būs vismaz 250 000 eiro, bet savas mājas spēles šī vienība aizvadīs "Skonto" stadionā, otrdien preses konferencē paziņoja kluba pārstāvji.

Piņķos bāzētā komanda ar nosaukumu "Babīte" pērn kļuva par "komanda.lv" pirmās līgas čempioni, iegūstot tiesības spēlēt Latvijas virslīgā. "Babīte"/"Dinamo" janvāra beigās saņēma licenci dalībai virslīgā, bet līdz 10.februārim tai bija jāiesniedz papildus dokumenti infrastruktūras kritēriju izpildei.

"Mūsu futbola skolai pietrūkst dažas vecuma grupas, lai saņemtu akadēmijas statusu un sekmīgi izietu licencēšanas procesu. Tāpēc, meklējot sadarbības partnerus, nonācām pie futbola skolas "Dinamo", kas nāca mums pretī. No šī gada "Babīte" un "Dinamo" būs viena kopīga ģimene. "Dinamo" vārds ilgus gadus Rīgas futbolā bijis kā viens no atpazīstamākajiem zīmoliem, un mums nav ne mazāko šaubu, ka šī ir veiksmīga izvēle. Abas puses iegūs daudz labuma no apvienošanās," stāstīja komandas preses sekretārs Eduards Petrovs.

Komandas treneru štābs palicis nemainīgs, un līdz gada beigām to vadīs Mihails Miholaps, kuram palīdzēs Viktors Terentjevs.

"Esam mazs klubs un pastāvam tikai divas sezonas. Kad projekts tika uzsākts, neviens pat nevarēja iedomāties, ka šodien būsim starp labākajiem astoņiem valsts klubiem. Mums ļoti daudzos jautājumos trūkst pieredzes, bet mēs cenšamies un neviens nevarēs neko pārmest. Laikam nebijām arī īsti gatavi licencēšanas procesam, bet lēniem soļiem esam to paveikuši un būsim ļoti pagodināti spēlēt virslīgā, darīsim visu, lai saglabātu tur vietu," skaidroja Petrovs.

Piņķos esošais stadions nav piemērots virslīgas turnīra prasībām, līdz ar to komanda meklējusi citu laukumu mājas spēļu aizvadīšanai.

"Domājām, ka mūsu stadions būs "Arkādija", bet situācija pamainījās un mājas spēles aizvadīsim "Skonto" stadionā. Cerams, šis vēsturiskais objekts mums palīdzēs un ceram, ka vairs nekas infrastruktūras ziņā nemainīsies. Tomēr, kamēr laika apstākļi neļaus spēlēt "Skonto" stadionā, spēlēsim Piņķos," atklāja Petrovs.

Tikmēr kluba direktors Igors Ņežmakovs teica, ka neplāno attīstīt Piņķu stadionu.

"Tas ir bezjēdzīgi, būtu jābojā laukums, jo tur tas ir 98x65 metrus garš un mums pietrūkst divi metri garumā, lai atbilstu prasībām. Tomēr mums iedalīti seši hektāri zemes no pašvaldības un veicam pārrunas ar sponsoru, lai būvētu savu bāzi un arī stadionu ar aptuveni 1500 vietām," atzīmēja Ņežmakovs.

Tāpat kluba direktors pastāstīja par stadionu īres izmaksām, komandas budžetu un mērķiem.

""Skonto" stadions maksā 3000 eiro par spēli, 800 par treniņu. "Arkādijas" stadionā sākumā bija 860 eiro par spēli, bet nespējām vienoties. Kluba budžets būs 250 000 eiro, kā šobrīd izskatās. Notiek pārrunas, varbūt palielināsies. Pērn tas bija ap 90 000 eiro. Mūsu mērķis ir noturēties virslīgā, citus šogad stādīt nebūtu prātīgi, jābūt 6.-7.vietā," uzsvēra Ņežmakovs.

Agrāk "Babīte"/"Dinamo" komandai bija sadarbība ar Polijas augstākās līgas komandu Belastokas "Jagiellonia", taču kontakti ar turieni kļuvuši vājāki, līdz ar to pagaidām nav skaidrības par treniņnometnes norises vietu.

"Draugs, kurš bija "Jagiellonia", tagad strādā Varšavas "Legia" kluba kolektīvā, un bez viņa viss kļuvis sarežģītāk, iepriekš viņš mums palīdzēja. Tomēr domājam, kur vēl pirms sezonas aizvadīt 2-3 nedēļu treniņnometni un tuvākajās dienās pieņemsim lēmumu," teica Ņežmakovs.

Kā ziņots, Ziemas kausā tika atceltas divas "Babītes"/"Dinamo" spēles, jo pirms divām nedēļām notikušais mačs ar Marijampoles "Sūduva" komandu radīja aizdomas par negodprātīgu spēles rezultāta ietekmēšanu. Latvijas Futbola federācija (LFF) sāka izmeklēšanu par šo spēli.

"Pēc skandāla esam izdarījuši daudzus secinājumus, pārbaudām mūsu iespēju robežās katru spēlētāju, tāpēc tagad pagaidām sastāvā ir tikai tie, kuri bija pērn, jauni nav piesaistīti vēl. Visi, kas būs sastāvā, būs zem īpašas kontroles. Ar federāciju bija pārrunas vēl pirms Ziemas kausa un dažas viņu rekomendācijas par sastāvu izpildījām jau tad," skaidroja Ņežmakovs.

"Varbūt kaut kam varam nepiekrist federācijai un mums bija ļoti sāpīgi par atcelto spēli ar "Daugavpili", jo tas mums bija principiāls pretinieks un tieši šo maču ļoti gribējām uzvarēt. Tomēr kopumā federācija izpilda savu darbu un man nav nekas, ko viņiem pārmest. Notiek normāls un adekvāts dialogs," atzīmēja kluba direktors.

Tikmēr Miholaps piebilda, ka viņš nevēlas daudz komentēt par maču pret "Sūduva" komandu.

"Izskan visādi komentāri, nezinu kas notika, negribu komentēt. Deniss Tarasovs [izcietis 12 mēnešu diskvalifikāciju par piedalīšanos spēļu rezultātu sarunāšanā] bija traumēts, bet es viņam pats palūdzu braukt uz spēli, jo mums trūka spēlētāju. Viņš uzsvēra, ka vēlas atgriezties futbolā," atklāja Miholaps.

Pagaidām nepiesaistot jaunus spēlētājus, komplektācijā uzsvars tiks likts uz pagājušās sezonas kodolu.

"Tomēr nepieciešami daudzi cita līmeņa spēlētāji un lēnām komplektējamies, kā arī gaidām sezonas sākumu. No leģionāriem pagaidām ar līgumu ir tikai viens, bet ņemsim vēl pāris un viņiem apkārt būs jaunatne. Pašlaik trenējamies piecas dienas nedēļā un nedēļas nogalēs vēlamies spēles. Darām to ārā, laiks ļauj, tas ir veselīgāk. Iziesim uz katru spēli, cīnoties par uzvaru, varbūt pietrūks pieredzes, bet vēlēšanās būs katram," skaidroja Miholaps.

"SynotTip" Latvijas futbola virslīgas jaunā sezonas sāksies 10.martā.