Turnīrā piedalīsies četras komandas - trīs no tām veidos katras dalībvalsts sporta žurnālisti, savukārt ceturto – turnīra patrons un Latvijas futbola valstsvienības kapteinis Kaspars Gorkšs un īpašais viesis FK "Liepāja" prezidents Māris Verpakovskis kopā ar vietējiem jauniešiem un futbola faniem no Engures. Viens no turnīra mērķiem ir iesaistīt vietējos jauniešus, lai arī viņos veicinātu futbola mīlestību. Spēļu sākums Engures stadionā paredzēts plkst. 11:00.

"Artura Vaidera kauss" Latvijā tiks rīkots pirmo reizi, un to organizē Latvijas Futbola federācija (LFF) kopā ar Artura Vaidera fondu, kas tika izveidots pagājušā gada nogalē, godinot pērn rudenī aizsaulē aizgājušā izcilā sporta žurnālista un futbola entuziasta Artura Vaidera piemiņu. Fonda mērķis ir veicināt futbola popularizēšanu jauniešu vidū un profesionālu sporta žurnālistiku.

Kaspars Gorkšs, Latvijas futbola valstsvienības kapteinis: "Arturs Vaiders bija, ir un mūsu atmiņā paliks kā viens no kompetentākajiem un profesionālākajiem pašmāju futbola žurnālistiem. Viņa viedoklī ieklausījās gan futbola funkcionāri, gan valstsvienības spēlētāji, treneri un, protams, mūsu līdzjutēji. Ar paveikto darbu Arturs Vaiders atstāja lielu un neatņemamu mantojumu Latvijas sporta žurnālistikā, vienlaikus rādot piemēru arī jaunajiem šī aroda pārstāvjiem mūsdienu mainīgajā mediju vidē. Man ir patiess prieks, ka Artura Vaidera piemiņa tiek saglabāta līdz ar šāda turnīra rīkošanas iniciatīvu. Šodien ir ļoti svarīgi cienīt un nodot nākamajām paaudzēm tās futbola pamatvērtības, kuras savas dzīves laikā aizstāvēja Arturs. Uz tikšanos 3. augustā Engurē!"

Inese Vaidere, Artura Vaidera fonda dibinātāja: "Esmu gandarīta, ka pirmo reizi Latvijā tiek organizēts īpašs pasākums medijiem - "Artura Vaidera kauss". Manuprāt, tā ir lieliska iespēja vienuviet tikties Baltijas valstu vaidošajiem sporta žurnālistiem, lai iepazītos, apmainītos ar pieredzi un veidotu kontaktus, kas palīdzētu arī turpmāk darboties profesionāli un zinoši. Tāpēc jo lielāks prieks, ka ar Latvijas Futbola federācijas palīdzību un Artura Vaidera fonda atbalstu varam turpināt Artura Vaidera uzsākto darbu. Tāpat liela nozīme ir jauniešu iesaistei, lai ieaudzinātu viņos futbola un sportu mīlestību kopumā. Futbols ir sporta veids, kas neprasa lielus finanšu ieguldījumus un ir pieejams visiem, tāpēc ceru, ka, pateicoties turnīram un citām fonda aktivitātēm, kuras tiek plānotas Latvijas skolās, mēs spēsim gan ieinteresēt jauniešus, gan palīdzēt mūsu valsts sportistu jaunajai paaudzei."

Ņemot vērā mediju pārstāvju ieinteresētību un iespējas, ko šis turnīrs sniedz mediju pārstāvjiem - jaunu kontaktu veidošana, pieredzes apmaiņa, kā arī jauniešiem - iespēju spēlēt vienā komandā ar mūsu futbola izcilākajiem spēlētājiem, "Artura Vaidera kausu" paredzēts organizēt kā ikgadēju pasākumu.