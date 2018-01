Spānijas futbola grands "Barcelona" panācis vienošanos par brazīliešu pussarga Felipes Kutinju pāreju no Anglijas premjerlīgas kluba " Liverpool ", vēsta abas komandas.

Kā vēsta mediji, līgums ar Kutinju tiks noslēgts par 160 miljoniem eiro, kas ir trešais visu laiku lielākais transfērs futbola vēsturē.

Vienošanās ar 25 gadus veco Kutinju tiks noslēgta līdz 2023. gadam un līguma izpirkuma summa būs 400 miljoni eiro.

Kutinju Liverpūles komandai pievienojās 2013. gada janvārī. Pirms tam brazīlietis pārstāvēja Itālijas A sērijas klubu Milānas "Inter", tiekot izīrēts arī Riodežaneiro "Vasco da Gama" un Barselonas "Espanyol" komandām.

Šosezon viņš 14 premjerlīgas spēlēs guvis septiņus vārtus, bet UEFA Čempionu līgā brazīlietim piecās spēlēs pieci precīzi sitieni.

Kutinju aizvadījis 31 mačus Brazīlijas izlasē, gūstot astoņos vārtus.

Līgums ar Kutinju kļuvis par trešo iespaidīgāko futbola vēsturē, atpaliekot tikai no pērn Francijas kluba Parīzes "Saint-Germain" (PSG) veiktajiem darījumiem. PSG no "Barcelona" vienības par 222 miljoniem eiro iegādājās brazīliešu uzbrucēju Neimaru, kā arī no "Monaco" par 180 miljoniem nopirka talantīgo francūzi Kiljanu Mbapē.

"Barcelona" ar 45 punktiem 17 spēlēs ieņem līderpozīciju Spānijas čempionāta kopvērtējuma tabulā. UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā tā tiksies ar iepriekšējās sezonas Anglijas premjerlīgas čempioni Londonas "Chelsea".