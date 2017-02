Tikmēr pērnās sezonas čempioni Madrides "Real" Spānijas galvaspilsētā ar 3:1 (1:1) pārspēja Itālijas A sērijas komandu "Napoli".

Minhenē notikušajā spēlē rezultāts tika atklāts 11.minūtē, kad ar skaistu tālsitienu atzīmējās mājinieku pieredzējušais pussargs Arjēns Robens. Rezultāts tika izlīdzināts pirmā puslaika otrajā pusē, kad londonieši tika pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu. Aleksa Sančesa izpildīto "pendeli" atvairīja Manuels Noiers, taču "Bayern" nesekmīgi cīnījās par atsisto bumbu, kā rezultātā Sančess tomēr ieraidīja bumbu vārtos.

Otrā puslaika pirmajā pusē "Bayern" iesita trīs vārtus, izšķirot mača likteni. Vispirms pēc Filipa Lāma piespēles soda laukumā ar galvu vārtus guva Roberts Levandovskis, bet vēlāk poļu uzbrucējs atjautīgi ar papēdi piespēlēja Tjago Alkantaram, kurš panāca jau 3:1. Ar to gan Alkantaram nebija gana, un viņš septiņas minūtes vēlāk panāca jau trīs vārtu pārsvaru, bumbai ar vairākiem rikošetiem atrodot ceļu viesu cietoksnī.

Tāpat Alkantara asistēja arī Bavārijas komandas piektajā vārtu guvumā spēles 88.minūtē, kurā izcēlās tikko uz maiņu nākušais uzbrucējs Tomass Millers, kurš pielika punktu "Bayern" graujošajai uzvarai.

"Bayern" komandai šajā cīņā nevarēja palīdzēt šajā sezonā traumu vajātais Vācijas izlases aizsargs Žeroms Boatengs, kuram gan drīzumā vajadzētu atgriezties laukumā, un franču pussargs Franks Riberī. Tikmēr "Arsnela" rindās smagu ceļgala savainojumu jau kādu laiku ārstē spāņu pussargs Santi Kazorla, kā arī komandai nevarēja palīdzēt Ārons Remzijs.

Abu komandu iepriekšējos desmit savstarpējos mačos piecas uzvaras bija guvusi "Bayern", kamēr trīs panākumi bija "Arsenal" rēķinā. Tikmēr divreiz spēles noslēgušās neizšķirti.

"Arsenal" komanda UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālu nav pārvarējusi jau sešas sezonas pēc kārtas, turklāt divreiz - 2013. un 2014.gadā - neveiksmi sagādāja tieši "Bayern".

Šī turnīra apakšgrupu sacensībās "Arsenal" izcīnīja uzvaru A apakšgrupā, kur tā sešās spēlēs tika pie 14 punktiem, kamēr "Bayern" ar 12 punktiem bija otrā D grupā. Tā bija pirmā reize kopš 2009./2010.gada sezonas, kad Minhenes komanda nav uzvarējusi savā apakšgrupā. Tiesa, tajā sezonā šis klubs aizkļuva līdz UEFA Čempionu līgas finālam, kur ar 0:2 piekāpās Itālijas komandai Milānas "Inter".

Tikmēr Madridē notikušajā duelī rezultāts tika atklāts astotajā minūtē, kad "Napoli" pussargs Lorenso Insinje izmantoja no vārtiem izgājušā "Real" vārtsarga Keilora Navasa kļūdu. Isinje precīzi sita no ceturtdaļlaukuma, bet Navass nespēja atgriezties un nosargāt mājiniekus no vārtu zaudējuma. Tiesa, desmit minūtes vēlāk franču uzbrucējs Karims Benzemā, precīzi sitot ar galvu, panāca izlīdzinājumu.

Arī šī mača liktenis tika izšķirts otrā puslaika sākumā, kad deviņu minūšu laikā "Real" guva divus vārtus. Vispirms Krištianu Ronaldu atrada uz soda laukuma malas esošo Toni Krosu, piespēlējot vācu pussargam, kurš nekļūdīgi raidīja bumbu vārtos. Savukārt nedaudz vēlāk Kazemīru, neapstrādājot bumbu, ar tālšāvienu no gaisa panāca 3:1 Madrides komandas labā.

"Real" komandai šajā mačā vēl nevarēja palīdzēt velsiešu zvaigzne Gerets Beils. Lai gan viņš pēc savainojuma izārstēšanas ir atsācis treniņus, vienības galvenais treneris Zinedins Zidāns izlēmis nesasteigt spēlētāja atgriešanos laukumā. Beils novembra beigās guva nopietnu potītes savainojumu, turklāt sākotnēji tika prognozēts, ka laukumā viņš varētu atgriezties vien martā. Tomēr bez Beila karaliskajam klubam var palīdzēt visi līderi.

Šīs abas komandas iepriekšējo reizi tikās tālajā 1987./1988.gada sezonā, kad turnīrs vēl tika saukts par Eiropas kausu, bet panākumu izslēgšanas sacensību pirmajā kārtā izcīnīja "Real". Šī Spānijas vienība UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīru sasniegusi jau 20.reizi pēc kārtas, kas ir rekords, turklāt līdz pusfinālam aizspēlējusies iepriekšējos sešus gadus.

Madrides klubs apakšgrupu turnīrā sešās spēlēs izcīnīja 12 punktus un ierindojās otrajā vietā F apakšgrupā, kamēr "Napoli" ar 11 punktiem bija labākā B grupā.

Otrdien astotdaļfināla pirmajās spēlēs Francijas čempione Parīzes "Saint-Germain" negaidīti pārliecinoši savā laukumā ar 4:0 apspēlēja Spānijas grandu "Barcelona", kamēr Portugāles klubs Lisabonas "Benfica" savu skatītāju priekšā ar 1:0 pārspēja Dortmundes "Borussia"no Vācijas.

Savukārt nākamajā nedēļā Leverkūzenes "Bayer" uzņems Madrides "Atletico", Mančestras "City" spēlēs ar "Monaco" komandu, "Porto" uzņems Turīnas "Juventus", bet Anglijas čempione Lesteras "City" viesosies pie spāņu kluba "Sevilla".

UEFA Čempionu līgā izslēgšanas spēlēs līdz finālam uzvarētāji tiks noskaidroti divu maču summā, bet finālā tiks aizvadīta viena izšķirošā spēle.

Šīs sezonas UEFA Čempionu līgas fināls 3.jūnijā notiks Kārdifā, Velsā.

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās. Pēc divu apļu spēlēm izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās komandas.

Pērn Čempionu līgā triumfēja Madrides "Real", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja citu Spānijas galvaspilsētas vienību "Atletico".