Kā portālu "Delfi" informēja AS "Belokon Holdings" pārstāve Ilona Skuja, Belokoņs uzskata, ka kluba attīstībai būs lietderīgāk, ja kluba ikdienas darba nodrošināšana būs brīva no emocionālām nesaskaņām starp BFC īpašniekiem. "Nesaskaņas, kas krājušās ilgākā laika posmā, nu ir tiesas rokās, tām nav jātraucē kluba darbība. Lēmumu pieņemšanai jābūt balstītai tikai uz BFC sportisko mērķu sasniegšanu un profesionāliem argumentiem, ar skatu nākotnē ne pagātnē," teikts preses paziņojumā.

Belokoņs ieinteresēts kluba mērķtiecīgā progresā, tāpēc darbam BFC virzījis profesionālus speciālistus ar ilggadīgu pieredzi futbola vadībā, informē uzņēmumā. Belokoņa vietā darbu klubā direktora amatā atsāk Nurmunds Malnačs, bet turpina direktors Kaspars Vārpiņš.

Normunds Malnačs savu profesionalitāti BFC pierādījis no 2006. gada līdz 2012. gadam jau ieņemot kluba direktora amatu, ieliekot pamatus BFC nokļūšanai Premjerlīgā. Pēc darba BFC Malnačs 2012. gadā izveidojis Latvijas Futbola virslīgu un bijis tās direktors līdz 2013. gada beigām. 2014. gadā viņš bija Latvijas futbola federācijas Marketinga un komunikāciju direktors. Normunds Malnačs izglītību ieguvis Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes augstskolā (The London School of Economics and Political Science).

Jau ziņots, ka Londonas Augstākā tiesa sāka skatīt Valērijam Belokoņam piederošā SIA "VB Football Assets" prasību pret "Blackpool" futbola kluba līdzīpašniekiem Karlu un Ovenu Oistoniem un viņiem piederošiem uzņēmumiem par minoritārā akcionāra tiesību aizskaršanu.

Prasība iesniegta pret Karlu un Ovenu Oistoniem, kā arī pret viņiem piederošiem uzņēmumiem: "Blackpool Football Club Ltd." un "Segesta Ltd", kurai uz šo brīdi aktuālais nosaukums ir "Blackpool Football Club (Properties) Limited".

Kopš "Blackpool" futbola kluba (BFC) iekļūšanas Anglijas premjerlīgā 2010. gadā, Oistoni ir pārskaitījuši desmitiem miljonu mārciņu kluba līdzekļu uz citām Oistoniem piederošām kompānijām, izsniedzot nenodrošinātus bezprocentu aizdevumus, kā arī izmaksājot 11 miljonus mārciņu Ovenam Oistonam direktora algā. Šīs darbības Oistoni veica, neinformējot Belokoņu, neiesaistot viņu lēmumu pieņemšanā, un neizmaksājot Belokoņam viņam pienākošos peļņas daļu, tādējādi pārkāpjot minoritārā akcionāra tiesības.