Spēlē pret Anglijas premjerlīgas grandiem "Manchester United" Svilars mača 15. minūtē neļāva sevi pārspēt pretinieku uzbrucējam Antonijam Marsjalo, iekļūstot UEFA Čempionu līgas rekordu sarakstā. 18 gadus un 65 dienas vecais beļģu futbolists kļuva par jaunāko vārtsargu, kam izdevies atvairīt "pendeli" šajā prestižajā turnīrā.

📸 Benfica starlet Mile Svilar denies Anthony Martial & becomes the youngest goalkeeper to save a penalty in the #UCL! pic.twitter.com/plXfWLhFn8