Politikai bijušais futbolists pievērsās pirms 12 gadiem un 2005. gadā pirmoreiz mēģināja kļūt par valsts prezidentu. Zaudējis šajās vēlēšanās, Veā pēc trim gadiem kļuva par senatoru un tagad atkal ir apņēmies pacīnīties par Libērijas prezidenta posteni, raksta "Le Parisien".

"Džordžs jūtas ļoti, ļoti labi, viņš ir entuziasma pilns," laikraksts citē vienu no Veā kampaņas darbiniekiem Semu Manahu. "2005. gadā viņu kritizēja par nepietiekamu pieredzi politikā un senatora amatam var izrādīties ļoti svarīga loma."

Neskatoties uz to, ka uz augsto amatu pretendē 20 kandidātu, 51 gadu vecais Veā cerot uzvarēt pirmajā kārtā, kuras rezultāti būs zināmi šajā nedēļas nogalē.

"Visticamāk, ka viņš iekļūs otrajā kārtā, taču gaidāma sīva cīņa starp trim kandidātiem," saka vietējā izdevuma "The New Dawn" redaktors Otello Garbla. "Džordža Veā popularitāte ir ļoti augsta, to neviens no konkurentiem nevar noliegt. Viņš savā kampaņā sola uzlabot cilvēkiem dzīves apstākļus, sola cīnīties ar korupciju, uzlabot izglītību, nodarbinātību. Taču šai ziņā visu kandidātu programmas ir līdzīgas, un cilvēki izvēlēsies personību."

Džordža Veā popularitāte lielākoties saistīta ar viņa sportista karjeru. "Viņa futbolista karjera viņam ļoti palīdz, jo ar to daudziem libēriešiem saistās labas atmiņas," norāda Manahs. "Cilvēki jau toreiz redzēja, kā viņš palīdz savai ģimenei un valstij. Viņš atbalstījis daudzas slimnīcas, ziedojis pārtiku, palīdzējis cilvēkiem nokļūt ASV un dažreiz pat apmaksājis valsts izlases spēlētājiem viesnīcu izbraukumos."

Savas profesionālās futbola karjeras laikā, kas iesākās 1988. gadā, Veā pārstāvējis vairākus spēcīgus Eiropas klubus: "Monaco", "Paris Saint Germain", "AC Milan", "Chelsea", "Manchester City" un "Marseille". No aktīvā sporta uzbrucējs atvadījās 2001. gadā.

Trīs reizes Veā tika atzīts par Āfrikas gada labāko futbolistu (1989., 1994. un 1995. gadā), 1994./1995. gada sezonā bija UEFA Čempionu līgas labākais vārtu guvējs. 1995. gadā viņš saņēma gan "Ballon d'Or" balvu, gan tika atzīts par gada labāko futbolistu pasaulē. 1999. gadā viņš tika iekļauts visu laiku izcilāko futbolistu TOP 100.