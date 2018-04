Pēc Turīnas " Juventus " izstāšanās no UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla futbolā komandas kapteinis Džanluidži Bufons izteicās, ka mača galvenajam tiesnesim sirds vietā ir atkritumu maiss.

Trešdien ceturtdaļfināla atbildes spēlē ar rezultātu 3:1 (2:0) uzvaru izcīnīja "Juventus", tomēr nākamajā kārtā iekļuva Madrides "Real", kas pirmajā mačā guva panākumu 3:0, divu spēļu summā uzvarot ar 4:3.

"Juventus" guva trīs vārtus un izlīdzināja rezultātu sērijā, taču mača galvenais tiesnesis Maikls Olivers spēles otrā puslaika kompensācijas laikā pēc Mehdi Benatijas pārkāpuma pret Lukasu Vaskesu piešķīra 11 metru sitienu uz Turīnas komandas vārtiem.

Šīs epizodes ietvaros sarkano kartīti izpelnījās leģendārais vārtsargs Bufons, kurš kliedza uz tiesnesi, paužot neapmierinātību par viņa lēmumiem.

Sitienu no 11 metru atzīmes realizēja "Real" zvaigzne Krištianu Ronaldu un ieveda savu komandu pusfinālā.

Bufons pēc spēles veltīja skarbu kritiku Oliveram. "Šim tiesnesim sirds vietā ir miskastes maiss. Par piešķirto 11 metru sitienu man nav komentāru - tā bija tiesneša kļūda. Viņam bija jābūt sensitīvākam, zinot ka laukumā ir pasaules labākie spēlētāji."

Itāļu vārtsargs pēc diviem izšķirošajiem lēmumiem Oliveru nosauca par slepkavu un dzīvnieku.

Pretinieku komandas līderis Ronaldu savukārt pauda, ka nesaprot, kādēļ spēlētāji protestēja pret 11 metru sitienu. "Ja nebūtu sods, Lukass būtu guvis vārtus jebkurā gadījumā, turklāt Benatija jau visu maču spēlēja rupji. Esam laimīgi, ka sasniedzām pusfinālu."

Ronaldu pēc spēles piegāja pie Bufona, kurš sniedza intervijas, un abi spēlētāji draudzīgi apkampās.

Savukārt "Real" galvenais treneris Zinedins Zidāns izteicās, ka Bufons nebija pelnījis sarkano kartīti, tomēr neko vairs mainīt nevarot. "Nedrīkst aizmirst, ko Bufons karjeras laikā ir sasniedzis pat tad, ja viņa Čempionu līgas karjera noslēgsies šādi."

Zidāns arī izteicās, ka nebija gaidījis, ka pēdējās pamatlaika minūtēs viņa komandai izdosies gūt vārtus.

Savukārt "Juventus" galvenais treneris Masimiljano Alegri noteica, ka pēc spēles ir rūgtuma sajūta, jo neizdevās maču novest līdz papildlaikam. "Skatoties abas spēles kopumā, abas komandas bija pelnījušas iekļūt nākamajā kārtā."

Vēl trešdien Vācijas grands Minhenes "Bayern" savā laukumā nospēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Sevilla" vienību, divu maču summā uzvarot ar 2:1.

Savukārt otrdien UEFA Čempionu līgas pusfinālu sasniedza itāļu vienība "AS Roma" un angļu klubs "Liverpool".

"AS Roma" turnīra ceturtdaļfināla atbildes mačā savās mājās sensacionāli no tālākās cīņas izslēdza Spānijas klubu "Barcelona". Romas vienība otrdien uzvarēja ar rezultātu 3:0, divu maču summā panākot neizšķirtu 4:4, tomēr tā kā viesos "AS Roma" zaudēja ar 1:4, tad tālāk tika pateicoties pretinieku laukumā vairāk gūtiem vārtiem.

Tikmēr "Liverpool" otrdien pretinieku laukumā ar 2:1 uzvarēja Mančestras "City" komandu, divu spēļu summā svinot pārliecinošu panākumu ar 5:1.

Pusfinālos pretinieki tiks noskaidroti piektdien izlozē, šiem mačiem notiekot aprīļa un maija vidū, savukārt turnīra fināls 26.maijā paredzēts Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.