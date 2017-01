Abas komandas 8. janvārī tikās "Anfield" stadionā Liverpūlē, bet tā spēle sensacionāli noslēdzās neizšķirti 0:0, uzvarētājs tiks noskaidrots atbildes mačā "Plymouth Argyle" mājas stadionā.

"Rezultāts pirmajā spēlē bija lielisks, ko tur lai vairāk piebilst – pilsētā visi bija sajūsmā," sarunā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) teica Bulvītis. "Fani šeit ir lieliski. Uz Liverpūli atbrauca deviņi tūkstoši līdzjutēju! Kas būs tribīnēs atbildes spēlē, grūti pat iedomāties."

Lai arī Bulvītis ļoti vēlējās uzspēlēt "Anfield" stadionā, viņam tas neizdevās, jo latvietis pēc savainojuma izārstēšanas zaudējis vietu pamatsastāvā. "Žēl, ka nesanāca uzspēlēt, bet atmosfēru izbaudīju. To gan biju gaidījis skaļāku. Spēles sākumā, protams, bija slavenā dziesma [You'll never walk alone], bet spēles laikā mūsu fani bija skaļāki," stāstīja latvietis.

"Liverpool" šobrīd ieņem trešo vietu Anglijas premjerlīgā un ir viena no favorītēm uz čempionu titulu, bet "Plymouth Argyle" šogad spēlē ceturtajā spēcīgākajā līgā jeb "League 2" un pēc 26 kārtām ieņem otro vietu 24 komandu konkurencē. Ja izdosies nosargāt vietu labāko trijniekā arī pēc 46 kārtām, komanda iekļūs "League 1" čempionātā. Turnīra tabulā "Plymouth Argyle" ir 51 punkts 25 spēlēs. Priekšā ir "Doncaster Rovers" (55 punkti 26 spēlēs), bet uzreiz seko "Carlisle United" (47 punkti 26 spēlēs). Komandas no ceturtās līdz septītajai vietai sacentīsies izslēgšanas spēlēs, sadalot vēl vienu ceļazīmi."Esam tur, kur ir jābūt – pirmajā trijniekā," turpina Bulvītis. "Komandai ir tikai viens mērķis - tikt līgu augstāk. Ja par mani pašu - sākums izdevās, turpinājums pagaidām ne visai... Varbūt sakrājies nogurums vēl no Latvijas virslīgas. Futbols šeit ir pavisam citādāks - tiešs uz priekšu. Ja piespēlē atpakaļ, skatītājiem nepatīk. Te neiet viegli nevienai komandai, ir daudz cīņas, jebkura komanda var uzvarēt jebkuru."

Bulvītis uz Plimutu pārcēlās, kad atstāja nākamo Latvijas čempionu FK "Spartaks Jūrmala" rindas. Sezonas pirmā pusē Anglijā Naurim padevās lieliska – bija stabils pamatsastāva spēlētājs, bet tad no ritma izsita savainojumi, un pēdējā laikā ir rezervists.

"Jā, sezonas sākums izdevās labs," piekrīt Bulvītis. "Spēlēju daudz, guvu vārtus, bet tad sastiepu ikra muskuli, pasteidzos ar atgriešanos un sastiepu paceles cīpslu. Nācās izlaist mēnesi... Tagad cenšos atgriezties sastāvā, bet komanda labi spēlē, tāpēc treneris neko nemaina."

"Plymouth Argyle" rindās Naurim ir 17 spēles un divi vārti "League 2" čempionātā, trīs spēles un vieni vārti Līgas kausa izcīņā, kā arī viena spēle FA kausa izcīņā, jo novembrī bija laukumā 2:1 uzvarā pār citu "League 2" komandu "Mansfield Town" pirmās kārtas spēlē. Vai tiks laukumā pret "Liverpool", tas paliek trenera ziņā. Anglijas čempionātā Nauris pēdējo reizi laukumā izgāja 31. decembrī uz 20 minūtēm, kad kaldināja 2:0 uzvaru pār "Crawley Town". Pārējos 16 mačos Bulvītis bija starta sastāvā, teju visos laukumā esot 90 minūtes.

Pie iespējas spēlēt Plimutā Nauris tika, pateicoties kontaktiem, kas izveidojās vēl 2009./2010. gada sezonā, kad viņš spēlēja Skotijas Inverness. "Šeit ir skotu treneris, pret kura komandu kādreiz spēlēju Inverness rindās. Mums ir kopīgs paziņa, kurš mani ieteica. Tā es šeit nonācu!" Līgums ar "Plymouth Argyle" Naurim ir spēkā līdz vasarai.

Latvijas valstsvienībā Bulvītis līdz šim ir aizvadījis 19 spēles un guvis divus vārtus. Debiju viņš piedzīvoja 2012. gadā Baltijas kausa izcīņas mačā 5:0 uzvarā pār Lietuvu.