Čīles futbola izlase trešdien Krievijas pilsētā Kazaņā 11 metru pēcspēles sitienu sērijā Konfederāciju kausa pusfinālā pieveica pašreizējo Eiropas čempioni Portugāli un sasniedza finālu.

Rezultāts pēc pamatlaika un pagarinājuma bija neizšķirts 0:0 (0:0, 0:0), bet pēcspēles sitienu sērijā ar 3:0 uzvarēja Čīle.

Lielisku sniegumu pēcspēles sitienu sērijā demonstrēja čīliešu vārtsargs Klaudio Bravo, kurš atvairīja visus trīs pretinieku izpildītos sitienus.

Līdz ar to Čīle svētdien finālā spēkosies ar Vāciju vai Meksiku, kas savu pusfinālu aizvadīs ceturtdien. Savukārt Portugāles valstsvienību gaida spēle par trešo vietu.

Abas komandas trešdien aizvadīja līdzvērtīgu cīņu, taču pamatlaikā un pagarinājumā nevienai vārtus tā arī atslēgt neizdevās. Tiesa, rezultātu tās varēja atklāt jau pašās pirmajās minūtēs, taču lieliskas iespējas neizmantoja čīlietis Eduardo Vargass un portugālis Andrē Silva, abos gadījumos glābjot vienību vārtsargiem.

Otrā puslaika sākumā teicama izdevība pēc partnera centrējuma bija Čīles izlases līderim Arturo Vidalam, bet viņa sitiens ar galvu bija nesekmīgs. Lai arī vārti tā arī netika gūti, komandas pretinieku cietoksnim uzbruka regulāri, laukumā demonstrējot gana atraktīvu futbolu.

Pamatlaikā vārti netika gūti, bet pagarinājuma sākumā lielisku izdevību neizmantoja cita Čīles zvaigzne Aleksis Sančess. Savukārt 113. minūtē tiesnesis uz Portugāles vārtiem strīdīgā epizodē nenozīmēja 11 metru soda sitienu, kad tika nogāzts čīlietis Francisko Silva. Zīmīgi, ka šajā situācijā soģis neizmantoja video atkārtojuma iespēju.

Līdz ar to cīņa nonāca līdz pēcspēles 11 metru sitienu sērijai. To ar precīzu sitienu sāka Vidals, kamēr portugāļa Rikardu Kvarežmas raidījums nebija trāpīgs, jo to atvairīja Bravo. Turpinājumā čīlieši bija trāpīgi arī nākamās divas reizes, kamēr Portugāle Bravo dēļ vārtus tā arī nespēja atslēgt, turklāt nevienā no trim izpildītajiem sitieniem nepiedalījās portugāļu zvaigzne Krištianu Ronaldu.

Čīles izlase savā vēsturē pie Konfederāciju kausa vēl nekad nav tikusi.

Konfederāciju kausa ieguvēja tiks noskaidrota svētdien. Šis turnīrs tradicionāli tiek rīkots valstī un stadionos, kas gadu vēlāk uzņems Pasaules kausa finālturnīru. Tajā piedalās sešu konfederāciju labākās izlases, kā arī Pasaules kausa īpašniece un sacensību saimniece.

Pirms četriem gadiem, kad iepriekšējo reizi tika aizvadīts šis turnīrs, tajā savās mājās uzvarēja Brazīlija, tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas, jo brazīlieši Konfederāciju kausu ieguva arī 2005. un 2009. gadā.