Daugavpils Futbola asociācija (DFA) plāno vērsties Korupcijas Novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par Latvijas Futbola federācijas (LFF) darbību.

DFA sagatavoto vēstuli pirmdien publicējis portāls "Pietiek.com". Pagaidām gan vēstule nav iesniegta KNAB, tomēr tā ir plānota nosūtīt arī UEFA, Valsts prezidentam un Ministru prezidentam, portālam "Delfi" apliecināja DFA valdes loceklis Aleksandrs Jakubovskis.

"Vēršamies pie Jums ar lūgumu palīdzēt pārtraukt LFF valdes locekļu prettiesisko darbību, kas vērsta uz futbola stagnāciju, nevis uz attīstību. Diemžēl, neraugoties uz dažiem atgādinājumiem un norādījumiem, pat valdes locekļi atsakās labprātīgi izbeigt prettiesisku darbību, un šī darbība asi aizskar futbola attīstību Latvijas Republikā," norāda DFA.

Viens no iemesliem ir LFF liegums "LDz Cargo/DFA" komandai startēt Latvijas čempionāta pirmajā līgā, lai gan vienība, uzvarot otrās līgas turnīrā, šādas tiesības ieguva. DFA uzskata, ka šķēršļus viņu spēlēšanai un futbola attīstībai reģionā liek bijušais Latvijas futbola izlases spēlētājs, pašreizējais LFF valdes loceklis Aleksandrs Isakovs un bijušais futbola soģis Andrejs Sipailo.

"Sākot no 2013.gada A.Sipailo un A.Isakovs nodarbojas ar futbola turnīra organizēšanu Daugavpilī. Naudas līdzekļi turnīra organizēšanai piešķir Daugavpils pilsētas dome saskaņā ar iesniegtām tāmēm. Taču papildus piešķirtiem līdzekļiem A.Sipailo prettiesiski prasa no turnīra dalībniekiem papildu maksu par dalību turnīra," norāda DFA, īpaši vēršot uzmanību uz to, ka Sipailo savulaik esot anulēta tiesneša licence. "Isakovs, būdams LFF valdes loceklis, pieņem lēmumus par labu tikai savam klubam un par labu A.Sipailo. Citiem vārdiem, nodibināta organizēta noziedzīga grupa, kura mantkārīgas nolūka dēļ prettiesiski manipulē ar futbola spēlēm."

LFF mutiski esot norādījuši uz trīs "LDz Cargo/DFA" spēlētāju un treneru saistību ar "ar nelikumīgu totalizatoru". "Pievēršam Jūsu uzmanību, ka visi apvainojumi bija izdarīti pilnīgi bez juridiskā pamatojuma, informējot tikai par to, ka it ka saskaņā ar LFF valdes rīcībā esošo "informāciju" personas piedalās nelikumīgā totalizatora darbībā. Uz mūsu pieprasījumu sniegt pierādījumus par to, tika saņemts atteikums," apgalvo DFA.

"LFF valde saprot, ka mūsu komanda ir reāls ekonomisks un sportisks konkurents un valdes darbība vērsta uz konkurenta izslēgšanas no spēles. Neraugoties uz to, ka LFF valdes prasījumi bija nepamatoti un prettiesiski, sportisti tika izslēgti no mūsu kluba. Taču, kaut arī mēs izpildījām visus prasības, ar LFF valdes lēmumu tika noraidīts mūsu iesniegums par dalību 2018. gada 1.līgas čempionātā," apgalvo DFA. "Lēmums pamatots ar to, ka ņemt dalību 1.līgas čempionātā ir tiesības tikai LFF biedriem, bet DFA ir piešķirts biedra kandidāta statuss. Tāpēc tīri formāli DFA nav tiesību pretendēt uz dalību 1.līgas čempionātā."

"Pie LFF valdes ir vērsušās vairākas personas ar lūgumu paskaidrot pieņemto lēmumu par mūsu komandu, bet LFF valde nesniedz atbildi vai sniedz tīri formālu atbildi. Piemēram, pieprasījumu iesniedzis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs, viens no ievērojamiem futbola investoriem un citi," vēstules noslēguma raksta DFA. "Tāpēc, pamatojoties uz augstākminēto, lūdzam aizsargāt mūs no LFF valdes locekļu prettiesiskās darbības un steidzīgi pārtraukt prettiesisko un nesportisko uzvedību, kura negatīvi ietekmē uz futbola attīstību Latvijā. Vienlaicīgi, informējam Jūs par to, ka lūdzam uzsākt kriminālprocesu un saukt vainīgas personas pie kriminālatbildības."

Šī gada aprīlī paredzētas Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta vēlēšanas, bet DFA pārstāvis Jakubovskis apgalvoja, ka notiekošajam nav saistības ar pirmsvēlēšanu periodu. Tāpat DFA pārstāvis apgalvoja, ka organizācijai un viņam nav saiknes ar Oļegu Gavrilovu, kuru savulaik par spēļu rezultātu ietekmēšanu uz mūžu diskvalificēja LFF.

Tomēr portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka vēstules izplatīšana pirmsvēlēšanu laikā nav nejaušība. Tāpat šī vēstule varētu būt daļa no tādiem kā "futbola kariem" Daugavpilī, jo šajā Latgales reģionā ietekmi cenšoties gūt ar spēļu rezultātu sarunāšanu saistīti cilvēki. Savukārt LFF pēdējos gados vēršas tieši pret cilvēkiem, pār kuriem krīt "totalizatoru ēna".