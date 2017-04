Divi Latvijas jaunieši Jēkabs Māris Šusts un Jorens Ikers uzvarējuši Latvijas Futbola federācijas (LFF) konkursā, iegūstot iespēju šovasar no 26. jūnija līdz 3. jūlijam Sanktpēterburgā piedalīties starptautiskā sociālā jauniešu programmā jeb nometnē " Futbols draudzībai", apmeklējot arī FIFA Konfederāciju kausa izcīņas turnīru.

Šo starptautisko nometni, kurā piedalīsies jaunieši no 64 pasaules valstīm, rīko Krievijas uzņēmums "Gazprom", kas ir viens no Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) partneriem. Kā zināms, 2018. gada vasarā Krievijā notiks FIFA Pasaules kauss futbolā, bet šajā vasarā tieši laikā, kad Sanktpēterburgā ritēs starptautiskā nometne "Futbols draudzībai", tur notiks arī prestižais FIFA Konfederāciju kausa turnīrs ar pasaulē spēcīgāko izlašu un spilgtāko futbola zvaigžņu piedalīšanos. Abiem Latvijas pārstāvjiem 2. jūlijā būs iespēja būt klāt turnīra finālspēlē.

Lai iegūtu ceļazīmi uz šo bezmaksas starptautisko nometni "Futbols draudzībai", kurā Latviju pārstāvēs viens jaunais futbolists un jaunais "žurnālists", konkursa dalībniekiem bija jāpaveic mājasdarbs. Visiem dalībniekiem bija jāsagatavo motivācijas vēstule, jaunajiem futbolistiem bija jāuzfilmē sapņu vārti pret Eiropas čempioni Portugāles izlasi ar Krištianu Ronaldu sastāvā, kā arī to atzīmēšana, bet jaunajam žurnālistam jāiejūtas komentētāja ādā un jāierunā epizodi, kad Latvijas izlase pret to pašu Eiropas čempioni Portugāli gūst vārtus. Atlases noteikumi paredzēja, ka konkursa dalībniekam neatkarīgi no dzimuma līdz 2017. gada 3. jūlijam jābūt 12 gadus vecam, jāspēj sazināties angliski, jābūt komunikablam un gatavam aktīvi iesaistīties sarunās par dzīves vērtībām, veselīgu dzīvesveidu, sportu un citām tēmām.

LFF rīkotās atlases fināls notika federācijas telpās Rīgā. Visiem tā dalībniekiem – Jorenam Ikeram (Stopiņu novads), Ričardam Krēslem (FS "Metta"), Mārcim Kalējam (FK "Nīca"), Kristai Vanagai (FK "Tukums-2000"), Jēkabam Mārim Šustam (SK "Super Nova"; izīrēts no FK "Iecava") un Leonardam Žabinam (SK "Super Nova") - bija jāpiedalās video intervijās ar latviski un angliski uzdotiem jautājumiem par futbolu, Latviju un mērķiem, kā arī jāparāda bumbas žonglēšanas prasmes. Visi konkursa dalībnieki saņēma balvas no LFF, taču galvenās balvas un ceļazīmi uz nometni Sanktpēterburgā tika Jēkabam Mārim Šustam un Jorenam Ikeram.

Šovasar Sanktpēterburgā jaunie futbolisti tiks sadalīti astoņas jauktās grupās, kas tiks dēvētas par "draudzības grupām". Katrā grupā būs bērni ar atšķirīgu pieredzi, nacionalitātēm, prasmēm darboties kopā. Šīs astoņas grupas 1. jūlijā pārtaps par futbola komandām un sacentīsies starptautiskā futbola turnīrā (Latvijas pārstāvis būs vienā grupā ar jauniešiem no Turcijas, Brazīlijas, Lietuvas, Sīrijas, Vācijas, Tanzānijas un Turkmenistānas), bet 2. jūlijā piedalīsies starptautiskā bērnu forumā, kurā jaunieši runās par dažādām cilvēku vērtībām visā pasaulē. Tikmēr jaunais žurnālists varēs iejusties īsta žurnālista ādā, būs savs preses centrs, kurā darboties. Visus ceļošanas un uzturēšanās izdevumus abiem Latvijas pārstāvjiem sedz nometnes rīkotāji.

Starptautiskās sociālās jauniešu programmas "Futbols draudzībai" mērķis ir jauniešu vidū popularizēt futbolu, veselīgu dzīvesveidu, toleranci, draudzību starp bērniem no dažādām valstīm. Šīs nometnes atslēgas vārdi ir draudzība, līdzvērtīgums, godīgums, veselība, miers, aizrautība, uzvara, tradīcijas un izcilība.

FIFA Konfederāciju kausa izcīņa ir sacensības, kurās piedalās visu pasaules reģionu čempionu izlases, kā arī tā brīža Pasaules kausa īpašnieki un nākamā finālturnīra rīkotāji. Ierasts, ka FIFA Konfederāciju kausa izcīņa notiek nākamo rīkotāju mājvietā gadu pirms paša lielā finālturnīra. Šogad FIFA Konfederāciju kausa izcīņā no 17. jūnija līdz 2. jūlijam startēs Vācijas, Portugāles, Čīles, Meksikas, Kamerūnas, Austrālijas, Jaunzēlandes un Krievijas izlases.