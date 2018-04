"Real" savā laukumā zaudēja ar rezultātu 1:3 (0:2), bet divu spēļu summā guva virsroku ar 4:3. Uzvaru madridiešiem nodrošināja portugāļu superzvaigzne Krištianu Ronaldu, kurš kompensācijas laikā realizēja 11 metru soda sitienu. "Juventus" labā divus vārtus guva horvāts Mario Mandžukičs, kamēr Turīnas vienības vārtsargs Džanluidži Bufons savā, visticamāk, pēdējā Čempionu līgas spēlē tika noraidīts no laukuma.

Madridē notikušā mača rezultāts tika atklāts jau otrajā minūtē, kad Mandžukičs pēc Sami Kediras piespēles ar galvu raidīja bumbu vārtos. Tāpat Mandžukičs guva otros vārtus, astoņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām pēc Štefana Lihtšteinera centrējuma soda laukumā vēlreiz ar galvu pārspējot Keiloru Navasu.

Savukārt trešie vārti tika gūti 61.minūtē, kad Navass neveikli uztvēra soda laukumā raidītu bumbu, kas nonāca Blēza Matuidī rīcībā, francūzim panākot 3:0 jeb neizšķirtu divu spēļu summā. Otrā puslaika otrajā pusē "Real" bija vairākas iespējas vienus vārtus atgūt un divu spēļu summā izraut uzvaru, taču veiksme bija viesu pusē.

Mača kompensācijas laikā pie "Juventus" vārtiem pēc kontakta ar Mehdi Benatiju krita viens no "Real" futbolistiem, spēles galvenajam tiesnesim Maiklam Oliveram piešķirot 11 metru soda sitienu. Pēc nozīmētās "pendeles" Bufons aizsvilās un uzsāka asas diskusijas ar Oliveru, kā dēļ saņēma sarkano kartīti un mača izšķirošos notikumus noraudzījās ģērbtuvē.

"Juventus" vienībai bija palikušas divas spēlētāju maiņas, līdz ar to laukumā varēja doties rezerves vārtsargs Vojcehs Ščesnijs. Tiesa, poļu vārtsargs nekļuva par mača galveno varoni, jo Ronaldu spēcīgi trieca bumbu "Juventus" vārtos, realizēdams 11 metru soda sitienu. Atlikušajā vienā minūtē Turīnas futbolisti izmisīgi metās uz "Real" vārtiem, taču nespēja gūt vārtus, kas viņiem ļautu iesoļot pusfinālā.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada UEFA Čempionu līgas fināla atkārtojumā šoreiz jau ceturtdaļfināla fāzē, Madrides "Real" pirms nedēļas viesos uzvarēja "Juventus" komandu ar 3:0, divus vārtus gūstot Ronaldu, kurš ar nu jau 120 precīziem sitieniem ir Čempionu līgas visu laiku rezultatīvākais futbolists.

"Real" vienība svētdien Spānijas čempionātā Madrides derbijā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Madrides "Atletico", bet "Juventus" sestdien Itālijas čempionātā viesos ar 4:2 uzvarēja A sērijas pastarīti "Benevento".

Madrides "Real" astotdaļfinālā divu spēļu summā ar 5:2 uzvarēja Francijas klubu Parīzes "Saint-Germain", bet "Juventus" no tālākās cīņas izslēdza angļu komandu Totenhemas "Hotspur", to summā uzvarot ar 4:3.

Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas finālā otro gadu pēc kārtas uzvarēja "Real", kas izšķirošajā spēlē ar 4:1 sagrāva tieši "Juventus", kas savukārt 2015.gadā finālā zaudēja "Barcelona" komandai.

Zīmīgi, ka "Real" stūrmanis Zidāns laika posmā no 1996. līdz 2001.gadam spēlēja "Juventus" komandā, pēc tam pārceļoties uz Madridi.

Savukārt Vācijas grands Minhenes "Bayern" savā laukumā nospēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Sevilla" vienību, divu maču summā uzvarot ar 2:1.

Tikmēr Minhenē notikušajā duelī vistuvāk uzvarai bija viesi, jo mača 60.minūtē pa vārtu pārliktni trāpīja Hoakvins Korrea.

"Bayern" pirmajā spēlē viesos nonāca iedzinējos pret savā laukumā lieliski spēlējošo "Sevilla", tomēr salauza spāņu kluba pretestību un svinēja uzvaru ar 2:1.

Minhenes komanda sestdien sesto gadu pēc kārtas nodrošināja Vācijas futbola bundeslīgas čempionu titulu, viesos ar 4:1 uzvarot "Augsburg" komandu. Savukārt "Sevilla" sestdien vietējā čempionātā ar 0:4 viesos kapitulēja Vigo "Celta" komandai.

"Sevilla" astotdaļfinālā no tālākās cīņas izslēdza Žuzē Mourinju trenēto Mančestras "United", divu spēļu summā gūstot panākumu ar 2:1, bet Minhenes "Bayern" summā ar 8:1 sagrāva Turcijas klubu Stambulas "Bešiktaš", septīto gadu pēc kārtas nodrošinot vietu UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā.

Jau vēstīts, ka otrdien UEFA Čempionu līgas pusfinālu sasniedza itāļu vienība "AS Roma" un angļu klubs "Liverpool".

"AS Roma" turnīra ceturtdaļfināla atbildes mačā savās mājās sensacionāli no tālākās cīņas izslēdza Spānijas klubu "Barcelona". Romas vienība otrdien uzvarēja ar rezultātu 3:0, divu maču summā panākot neizšķirtu 4:4, tomēr tā kā viesos "AS Roma" zaudēja ar 1:4, tad tālāk tika pateicoties pretinieku laukumā vairāk gūtiem vārtiem.

Tikmēr "Liverpool" otrdien pretinieku laukumā ar 2:1 uzvarēja Mančestras "City" komandu, divu spēļu summā svinot pārliecinošu panākumu ar 5:1.

Pusfinālos pretinieki tiks noskaidroti piektdien izlozē, šiem mačiem notiekot aprīļa un maija vidū, savukārt turnīra fināls 26.maijā paredzēts Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.