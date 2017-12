Ēģiptes Futbola federācija (EFF) aicinās futbolistus, kas gatavosies Pasaules kausa finālturnīram, atturēties no gavēšanas Ramadāna laikā vasaras sākumā, ziņo aģentūra TASS.

Musulmaņiem Ramadana laikā ir jāievēro gavēnis, ēst un dzert atļauts tikai pēc saules rieta. 2018. gada Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā sāksies uzreiz pēc svētā mēneša Ramadana beigām, bet čempionāta laikā notiek citi musulmaņu reliģiskie svētki "Eid al-Fitr", kas apzīmē Ramadana beigas un arī paredz badošanos.

"Tā ir mūsu galvenā problēma," aģentūrai TASS atzīst EFF prezidents Hani Abu Rīda. "Lai arī Korāns atļauj neievērot gavēni tiem, kas ceļo, strādā, izpilda kādu misiju, īpaši ārpus mājas, kas attiektos arī uz sportistiem, futbolisti ievēros Ramadanu. Un, ja viņi atturēsies no ēdiena, mūsu izredzes uz zaudējumiem ievērojami palielinās. Jūs taču saprotat, ka Ramadana laikā pilnībā mainās dzīvesveids – ja viņi neguļ naktī, neēd un nedzer pa dienu, kā tad varēs trenēties, ja pilnībā mainās fizioloģiskais cikls? Turklāt, Krievijā saule riet vēlāk, līdz ar to maltīti viņi varēs iesākt tikai ap deviņiem, desmitiem vakarā. Un kas tā būs par sagatavošanos? Turklāt uz čempionātu mēs gatavojamies ierasties apmēram nedēļu ātrāk pirms turnīra sākuma, lūdz ar to gavēņa pēdējā nedēļa iekrīt jau Krievijas apstākļos. Līdz ar to mēs darīsim visu iespējamo, lai pārliecinātu futbolistus neievērot gavēni."

Ramadāns ir devītais mēnesis islāmiskajā kalendārā, un tā sākumu nosaka pēc mēness fāzēm. 2018. gadā Ramadāns sākas 15. maijā un noslēdzas 14. jūnijā. Pasaules kausa izcīņa sākas 14. jūnijā un ilgst līdz 15. jūlijam. Ēģiptes futbola izlasei pirmā spēle paredzēta 15. jūnijā pret Urugvaju.