"Marseille" ceturtdien UEFA Eiropas līgas spēlē viesojās Portugālē pie "Vitoria de Guimaraes" komandas. Evrā, kurš nebija iekļauts "Marseille" sākumsastāvā, noraidījumu saņēma vēl pirms pirmās svilpes, bet mačā Francijas komanda zaudēja ar 0:1.

Let's do this again. This is Patrice Evra kicking a Marseille fan, his own club!!!He got sent off for it before kick off at Guimaraes. pic.twitter.com/LUTpWjc7hj