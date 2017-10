Kolumbijas un Peru izlases nospēlēja neizšķirti 1:1. Tādējādi Kolumbija automātiski kvalificējās Pasaules kausa finālturnīram, bet Peru iekļuva "play-off" kārtā, kur par ceļazīmi uz prestižo turnīru spēkosies ar Jaunzēlandi.

Kolumbija izbraukumā izvirzījās vadībā, kad Falkao ar piespēli palīdzēja Hamesam Rodrigesam gūt vārtus, bet 76. minūtē Pablo Guerrero rezultātu izlīdzināja.

