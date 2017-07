Kā zināms, pēdējā laikā pastiprināti tiek mēļots par Neimara pāriešanu uz Francijas A sērijas futbola klubu "Paris St. Germain", bet nekādu oficiālu paziņojumu nedz no klubiem, nedz iesaistītajām personām nav bijis.

"Neimars ir viens no mūsdienu labākajiem futbolistiem, tāpēc "FC Barcelona" negribētu viņu zaudēt," Katalonijas futbola kluba prezidentu citē "The New York Times". "Viņa līgums ar klubu beidzas pēc četriem gadiem, un man vairāk nav, ko piebilst šajā sakarā. Viņš ir mums vajadzīgs, jo klubā ir jāspēlē labākajiem, ja gribam uzvarēt."

Francijas izdevums "L'Equipe" ceturtdien, 27. jūlijā, vēstīja, ka Parīzes klubs jau esot panākuši vienošanos ar Neimaru par viņa jauno līgumu, bet ar "FC Barcelona" tiek veiktas pārrunas par atkāpšanās summas apmēru, jo kataloniešu prasītie un līgumā ar Neimaru paredzētie 222 miljoni eiro ir milzīga summa.