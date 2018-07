Treneru sarakstā, kas pretendē uz gada labākā speciālista balvu, iekļauts gan Pasaules kausa ieguvēju, Francijas izlases treneris Didjē Dešams, gan francūžu pretinieku PK finālā horvātu treneris Zdenko Daličs, gan bronzas medaļu ieguvēju Anglijas izlases treneris Garets Sautgeits un Beļģijas izlases treneris Roberto Martiness.

No Pasaules kausa finālturnīra komandu vadītājiem vēl izcelts mājinieces, Krievijas izlases galvenais treneris Staņislavs Čerčesovs.

Pārējie nominanti ir Masimiljano Alegri (Turīnas "Juventus"), Peps Gvardiola ("Manchester City"), Jirgens Klops ("Liverpool"), Djego Simeone ("Atletico"), Ernesto Valvedre ("FC Barcelona") un Zinedins Zidāns ("Real Madrid").

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men's Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane

For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh