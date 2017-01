Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāta 2017. gada sezona tika uzsākta 8. janvārī Talsos un Priekuļos, kur kā pirmās sezonas ievadošajās cīņās devās turnīra vecākās grupas futbolistes - 2002. dzimšanas gada un vecākas meitenes. Savukārt pagājušajā nedēļas nogalē jaunās sezonas pirmās spēles aizvadīja U-14 un U-12 vecuma grupu komandas, kuru pirmos sabraukumus uzņēma attiecīgi Rēzekne un Spuņciems, informēja Latvijas Futbola federācija.

Vecākajā grupā cīņas, ņemot vērā komandu potenciālo spēku samēru, norisinās divās divīzijās. Talsos un Priekuļos startu jaunajai sezonai deva vecuma grupas otrās divīzijas A un C apakšgrupu futbolistes.

Talsos notikušajās otrās divīzijas A apakšgrupas spēlēs sevi vislabāk apliecināja "AFA Olaine" komanda, kas ar 4:0 pārliecinoši pārspēja FK "Jelgava"/LLU un ar 5:1 lika kapitulēt SK "Babīte" telpu futbolistēm. Bez zaudējumiem šajā sabraukumā izpalika arī FK "Laidze/Talsu NSS" komanda, kas ar 3:0 uzvarēja jelgavnieces, bet mačā pret FK "Iecava" cīnījās neizšķirti 1:1. Iecavnieces citā mačā ar 0:1 atzina SK "Babīte" pārākumu, abām komandām pirmajā sabraukumā iekrājot attiecīgi vienu un trīs punktus, bet bez punktiem šoreiz palika vienīgi Jelgavas futbola pārstāves.

Savukārt C grupas mačos Priekuļos uzreiz trīs vienības iztika bez zaudētām spēlēm, tomēr maksimālo punktu skaita iekrāja vienīgi "Lucavsala/LSAB", kas ar 3:2 spraigā duelī apspēlēja "Rēzeknes BJSS/SK Kuorsova", kā arī ar 4:2 uzvarēja mājinieces no FK "Priekuļi". Citviet pa četriem punktiem iekrāja "Rīgas Futbola skola 3" un "Rēzeknes novada BJSS", kas savstarpējo maču noslēdza ar 0:0 neizšķirtu. Līdztekus tam rīdzinieces ar 5:2 apspēlēja "Rēzeknes BJSS/SK Kuorsova", bet Rēzeknes novada pārstāves ar 2:0 uzvarēja Priekuļu futbolistes.

Sezonas turpinājumā čempionāta vecākās grupas otrās divīzijas A apakšgrupas komandas februārī vēlreiz tiksies Jelgavā, bet C apakšgrupas vienībām februārī paredzēta spēkošanās Maltā. Otrajā divīzijā sacenšas vēl piecas B apakšgrupas komandas, kas februārī divreiz tiksies Rīgā.

Pēcāk 14. janvārī Rēzeknē norisinājās U-14 vecuma grupas jeb 2003.-2004. dzimšanas gada meiteņu sezonas pirmā sabraukuma spēles, kuras uzņēma Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrs. Savukārt U-12 vecuma grupas jeb 2005.-2006. dzimšanas gada futbolistes savas pirmās jaunās sezonas spēles 15. janvārī aizvadīja Spuņciema sporta hallē. Abās vecuma grupās šosezon sacenšas pa desmit komandām.

Dienas garumā katrai no komandām aizvadot pa trim spēlēm, kas ilga 2x12 minūtes, U-14 vecuma grupā sevi vislabāk apliecināja FS "Metta/OSC", "Rīgas Futbola skola" un "Rēzeknes BJSS". Visas trīs komandas iekrāja maksimāli iespējamos deviņus punktus, bet bez punktiem šoreiz palika tikai divas vienības – FS "Metta/OSC Rīga" un SK "Līderis" no Kalnciema. Visiespaidīgāk pirmo sabraukumu aizvadīja FS "Metta/OSC" jaunās futbolistes, kuras mačos pret FK "Liepāja", SK "Imanta/Talsu NSS" un SK "Līderis" kopsummā guva 29 vārtus un savu vārtu tīklu prata nosargāt neskartu. Tikai vienus vārtus trīs aizvadītajos mačos ielaida sabraukuma mājinieces no "Rēzeknes BJSS", kas iekrāja 17 precīzus sitienus cīņās pret "AFA Olaine", FK "Iecava" un SK "Līderis", savukārt "Rīgas Futbola skola" vienības kopējā gūto un zaudēto vārtu attiecība spēlēs pret FK "Liepāja", FS "Metta/OSC Rīga" un SK "Imanta/Talsu NSS" bija 23:3. Sešus punktus Rēzeknē ieguva "AFA Olaine' meitenes, bet pie trim punktiem tika FK 'Liepāja", FK "Iecava", SK "Imanta/Talsu NSS" un SK "Babīte".

Arī Spuņciemā katra no U-12 vecuma grupas komandām aizvadīja pa trim mačiem, kas ilga 2x10 minūtes. Šajā sabraukumā neviena no dalībniecēm nespēja uzvarēt visās aizvadītajās spēlēs, kamēr bez punktiem palika vienīgi "Ventspils OC" un FK "Tukums-2000". Ar divām uzvarām un vienu neizšķirtu no Spuņciema atgriezās trīs komandas, starp kurām labāko gūto un zaudēto vārtu attiecību iekrāja "AFA Olaine" (19:1) – uzvaras pār "Ventspils" OC un "JDFS Alberts", kā arī 1:1 neizšķirts duelī ar FK "Liepāja". Citviet FS "Metta/OSC" izdevās gūt panākumus pār SK "Babīte" un FK "Tukums-2000", kā arī iekrāt 2:2 neizšķirtu pret FK "Iecava", kamēr "Talsu NSS" futbolistes pārspēja FK "Liepāja" un "Ventspils OC" pārstāves, bet mačs pret "Rīgas Futbola skola" komandu noslēdzās neizšķirti 1:1. Ar sešiem punktiem sabraukumu noslēdza mājinieces no SK "Babīte" par punktu mazāk iekrāja "Rīgas Futbola skola", vēl par punktu mazāk pienācās FK "Iecava" meitenēm, šoreiz trīs punkti JDFS "Alberts" komandas kontā, bet divus punktus izcīnīja FK "Liepāja" vienības pārstāves.

U-14 vecuma grupas sezonas turpinājumā meitenēm janvārī un februārī paredzēti vēl divi sabraukumi Piņķos un Spuņciemā, bet U-12 vecuma grupas vienības vēl divreiz tiksies februārī un martā Olainē un Piņķos.

Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts no janvāra līdz martam norisinās četrās vecuma grupās. Ja iepriekšējā sezonā tajā piedalījās kopumā 39 komandas, tad jaunais sacensību sasaukums pulcē jau 51 komandu. Vecākajā grupā dalībnieku skaits pieaudzis par piecām vienībām, U-14 un U-12 vecuma grupās par attiecīgi četrām un trim komandām, bet jaunākajā grupā sacensībās startējošo vienību skaits nemainīgi ir astoņas.

Sacensību kalendārs paredz, ka dažādo vecuma grupu sabraukumi šajā sezonā norisinās Rīgā, Spuņciemā, Rēzeknē, Talsos, Jelgavā, Priekuļos, Maltā, Piņķos un Olainē.