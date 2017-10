Igaunijas un Bosnijas un Hercegovinas izlašu mača 15. minūtē bosniešu līdzjutēji tribīnēs aizdedzināja savas dūmu sveces un meta tās laukumā. Acīmredzot šādi fani pauda savu sašutumu par savas izlases sniegumu šajā kvalifikācijas ciklā, nekvalificējoties Pasaules kausa finālturnīram vai "play-off" kārtai.

Bosnieši aizvadītajā mačā izbraukumā igauņus pārspēja ar rezultātu 2:1.

Bosnian supporters obviously not satisfied with the way this campaign ends and how the FA works. Tallinn tonight pic.twitter.com/EjkKmtEVRG— Saša Ibrulj (@sasaibrulj) October 10, 2017