LFF kongresu klātienē apmeklēja 110 no 111 balsstiesīgajiem biedriem, kas noteica, ka balsojumu apstiprināšanai nepieciešamas 56 balsis – 50% plus viena balss. Ar 71 balsi "par" LFF biedri kongresa ievadā lēma prezidenta amata vēlēšanas organizēt ar aizklātu balsojumu.

Pirmajā prezidenta amata vēlēšanu kārtā nepieciešamo 56 LFF biedru atbalstu ieguva Kaspars Gorkšs, Vadims Ļašenko ieguva 48 balsis, bet Krišjānis Kļaviņš – 4 balsis. LFF biedri tādējādi uzticējuši Kasparam Gorkšam LFF prezidenta amatu divu gadu darba termiņam.

LFF prezidenta amatu vēlējās ieņemt bijušais valstsvienības kapteinis Kaspars Gorkšs, telpu futbola aktīvists Vadims Ļašenko un Krišjānis Kļaviņš, kurš pirms diviem gadiem bija vienīgais pašreizējā prezidenta Gunta Indriksona konkurents.

Latvijas Futbola federācijas prezidenta vēlēšanas

Kaspars Gorkšs kļūst par LFF prezidentu1. kārtas balsojuma rezultāti: Kaspars Gorkšs 56Vadims Ļašenko 48Krišjānis Kļaviņš 4Diezgan negaidīti lielākajai daļai klātesošo Gorkšs kļūst par prezidentu jau pirmajā kārtā. Lielākā daļa klātesošo sliecās domāt, ka būs nepieciešamas vairākas kārtas. Turklāt Gorkšs savāca minimālo nepieciešamo balsu skaitu!Gorkšs šajā amatā būs divus gadus, jo šīs ir ārkārtas vēlēšanas, bet pēc diviem gadiem LFF prezidents tiks vēlēts uz četriem gadiem.

Indriksons atvadu runā saka, ka Gorkšs bijusi vienīgā pareizā izvēle, jo Latvijas futbola tēls ir sabojāts. Tieši Gorkša atpazīstamība varētu palīdzēt LFF.

Nākamais kongress notiks 2019. gada 26. aprīlī.

LFF biedri pēc diskusijām izlemj balsto vienlaicīgi par visu kandidātu uzņemšanu. Ar balsu vairākumu visi 30 kandidāti uzēmti par pilnvērtīgiem LFF biedriem.

Latvijas futbolists Rode pauž atbalstu jaunajam prezidentam un bijušajam cīņu biedramhttps://twitter.com/Renars_Rode/status/989871532305403905

Raisās diskusija par biedru uzņemšanu - daži biedri apšauba dažu kandidātu uzņemšanas lietderību.

Runājot par biedru uzņemšanu, tribīnē kāpj Valters Jakševics, kurš iebilst pret biedrības "Futbola parks" uzņemšanu, jo šī organizācija savulaik viņu "uzmeta".

LFF kongress līdz ar to nav beidzies. Tagad lems par jaunu 30 biedru uzņemšanu

Gorkšs - liels paldies jums visiem, kas balsoja par mani un jūs turpmāk būsiet mana motivācija, lai iemācītos tās lietas, ko vēl nezinu.

Izgāžot urnu ar biļeteniem, viens biļetens ieķeras urnas malā. Tas izraisa jautrību. Izdodas "izķeksēt" arī šo biļetenu.

Balsošana beigusies, tagad sāksies balsu skaitīšana.

Balsošanas gaita gan ir nedaudz haotiska, jo zālē ir samērā skaļi un biedri staigā šurpu turpu.

Tagad publiski pa 4 organizācijām dosies galdiņiem ar aizslietņiem un balsos. Nedrīkst izmantot mobilos tālruņus (fotografēt), un rādīt, par ko balsots.

Prezidenta amata kandidāti beiguši uzstāšanos un atbildēt uz jautājumiem. Sāksies balsošana. Slēgtā.

Vladimirs Šteinbergs prasa par akadēmiju attīstību. Ļašenko uzskata, ka akadēmijas dod augļus un vajag turpināt, meklējot papildus finansējumu. Valters Jekševics jautā par spēlētāju sistēmas sakārtošanu. Ļašenko uzsver, ka tas ir svarīgs, jo mazie klubi nav aizsargāti. Viņš uzskata, ka par spēlētāju pārejām jāmaksā arī vecumā līdz 12 gadiem, Ģirts Mihelsons uzdod jautājumu par futbola izmēru, Ļašenko ir tiesnesis, tāpēc viņam nav problēmu. Arī bez problēmām Ļašenko nosauc iepriekšējo LFF prezidentu vārdus. Mihelsona jautājumi gan raisa smīnu, jo Mihelsons vakar vadīja Ļašenko organizēto diskusiju un Mihelsons nav slēpis, ka atbalsta Ļašenko.

Ļašenko arī runu lasa no lapiņas. Viņš uzsver uz vadības pieredzi un starptautisko pieredzi, kas palīdzētu atgūt Latvijas futbola slavu. Vajagot uzlabot pašvaldību saikni ar futbolu, un to viņš esot pierādījis ar diskusijas rīkošanu. Ļašenko uzskata, ka tuvākos gados Latvijas futbola izlase FIFA rangā var iekļūt TOP 50.

Tagad runu saka Vadims Ļašenko.

Egons Brants jautā par akadēmiju sistēmu. Tā esot jālikvidē, alternatīvs risinājums ir kompensācijas par laukumu īri. Savukārt Ģirts Mihelsons prasa, no kura vecuma ar 5. izmēra bumbām sāk spēlēt. Kļaviņš min, ka no 14 gadiem (tas ir pareizi).

Vladimirs Šteinbergs jautā Kļaviņam par pilsētām un laukumu izmēriem, kas tur plānoti. Viņam ir plāns un var parādīt šo plānu. Tāpat Rīgā lielā izmēra laukumus var uzstādīt Spilves pļavās, Ziepniekkalnā un pie vairākām skolām, kur ir pamesti stadioni.

Latvijas futbolu no depresijas nevar izglābt tēvocis Sems no Amerikas vai tēvocis Vaņa no tuvējām ārzemēm. Laiks futbola atkusnim - spēcīgiem vārdiem savu uzstāšanos

Kļaviņš daudz runā par savu programmu un saka, ka LFF nestrādā savu biedru labā.

Kļaviņš saka, ka pašreizējā futbola vara ir korumpēta un futbols ir iestidzis purvā. Tagad ir laiks rāpties ārā no purva.

Kļaviņš zaudējuma gadījumā ir gatavs strādāt LFF un attīstīt futbolu. LFF prezidenta amats viņam nav bijis pašmērķis, bet dabūt, lai futbols būtu sporta veids Nr1 Latvijā.

Arī Kļaviņš lasa no lapiņas. Aicina strādāt plecu pie pleca un atmest personīgās ambīcijas.

Gorkšam jautājumu vairs nav, tagad uzstājas Kļaviņš.

Vladimirs Šteinbergs jautā Gorkšam par leģionāriem virslīgā. Gorkšs saka, ka vajag palielināt leģionāru limitu, bet palielināt kāda veida kompensāciju klubiem, kuri spēlē ar vietējiem. Šteinbergs jautā arī par 500 000 eiro piesaisti klubiem. Gorkšs saka, ka tas ir plānots. Savukārt Ģirts Mihelsons prasīja par bērnu vārtu izmēru, ko Gorkšs nezināja.

Valters Jekševics jautā Gorkšam, vai runu viņš rakstījis pats, jo lasīja no lapiņas. Gorkšs neslēpj, ka pats rakstījis, bet lapiņa vajadzīga, lai būtu drošāks. Egons Brants Gorkšam jautā par plānoto padomes izveidi. Gorkšs skaidro, ka tā ir pārvaldes sistēmas maiņa un tas uzlabotu pārvaldi. Egons Brants jautā par politisko karjeru. Gorkšs saka, ka nav nevienā partijā un neplāno iestāties.

Gorkšs atgādina cilvēkus, kas ar viņu bija kopā, - Māris Verpakovskis un Edgars Pukinsks. Bijušais kapteinis runā sporta terminoloģijā - futbola laukumā nedrīkst stāvēt uz vietas, arī LFF nedrīkst stāvēt uz vietas.

Gorkšs savā runā iestarpina nesenos notikumus par Ļašenko iesniegtajām vēstulēm. "Solīt 100 000 eiro sponsora naudu ir tas pats, kas cīnīties neizšķirti ar Gibraltāru."

Gorkšs manāmi uztraucies un runā, veroties lapiņā. Gorkšs uzsver, ka LFF jāstrādā labākajiem speciālistiem, bet pašai organizācijai jāuzņemas atbildība par izdarītajiem un neizdarītajiem darbiem. Gorkšs atgādina, ka atbildība tagad jāuzņemas arī biedriem. “Esmu bijis kapteinis laukumā grūtos brīžos. Esmu pieradis cīnīties, lai ko tas prasītu,” saka Gorkšs.

Tagad uzstāsies prezidenta amata kandidāti alfabētiskā secībā (Gorkšs, Kļaviņš, Ļašenko). Katram tiek dotas 5 minūtes, lai saliktu akcentus uz savām programmām.

Pukinsks skaidrojot par balsošanas secību un diskusiju karstumā aizmirsa, ka vēl nav bijušas kandidātu uzstāšanās un debates.Gandrīz jau sākās balsošana bez debatēm!

Tagad ir rosinājums dot arī aploksnes, lai nevar redzēt, par ko balsots. Tāpat rosināts aizklāt urnu. Biedri nedaudz pasmējušies, bet darbs turpinās.

Vents Armands Krauklis informē, ka jābūt atsevišķai telpai, kurā notiks slēgta balsošana. Fiziski cilvēks atsevišķā telpā veic balsojumu un tur arī iemet savu biļetenu. Šajā telpā neviens cits cilvēks nedrīkst būt.

Tagad balsu skaitīšanas pārstāvji apstaigā biedrus un vēro, vai nav jau izdarītas atzīmes biļetenos.

Kļaviņš protestē par procedūru, jo saskata riskus, ka balsošana nav aizklāta un biļeteni ir izdalīti pirms balsošanas, kas neesot korekti.

Zālē ieradies Kaspara Gorkša pārstāvis, zvērināts advokāts Ivo Klotiņš. Vai būs interesanti un darbā tiks iesaistīti juristi?

Tagad LFF kongresa biedrus uzrunās vēlēšanu uzrauga pārstāvis Ģirts Apsītis - par to, kā jāveic balsošana.

Pēc biedru pārreģistrēšanas trūkst viens biedrs. Šobrīd ir 109 balsotāji. Tātad atkal, lai uzvarētu ir jābūt 55 balsīm. Vismaz tā šobrīd izskatās.

Pēc kādām 10 minūtēm paredzēts atsākt kongresa darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir prezidenta vēlēšanas. Aizkulisēs runā, ka būšot jautri. Pagaidām nav manītu kandidātu juridiskie pārstāvji. Bet tāpat tuvākos notikumus neviens nevar prognozēt, kā tie izvērtīsies.

LFF kongresā izsludina pārtraukumu uz vienu stundu

Neviens cits nav pieteicies debatēm par futbola dzīvi. Debates noslēgušās, bet tagad sekos pusdienu pārtraukums.

Valters Jekševics runā par treneru atbilstību un futbola attīstību. Aicina LFF domāt par futbolistu cita veida sagatavošanu – ne tikai fizisko un tehnisko. Lai jaunieši būtu kā cilvēki un būtu ar degsmi futbolā.

Vladimirs Šteinbergs uzstājas par futbola klubu sadarbību ar izglītības ministriju un citām sporta organizācijām. Šteinbergs norāda, ka futbols, lai gan ir masveidīgākais sorta veids Latvijā, nesaņem lielāko finansējumu futbola treneru atalgojumam.

Nauris Mackevičs runā par futbola attīstību. Viņš nesaprot, kāpēc jūlijā nav spēles jauniešu čempionātos un tas nav normāli. Mackevičs norāda, ka telpu futbola sezonai arī nevajadzētu būt tika garai (šobrīd vēl nav zināmi čempioni). Viņš aicina veicināt ne tikai mākslīgā seguma laukumu ieklāšanu, bet attīstīt dabīgā zālāja laukumus. Esot tādas programmas, kuras ir nepieciešams apgūt.

Vents Armands Krauklis savā runā futbola sabiedrību salīdzina ar zivju dīķiem. Viņš norāda, ka trūkst lielais dīķis – futbola stadions. Un tas ir pie nepadarītajiem darbiem. Zivju audzēšanā vajag arī atbilstošus speciālistus. Tāpēc viņš aicina LFF vairāk domāt par reģiona treneriem un palīdzēt tikt pie zinošiem treneriem.

Nākamais darba kārtības jautājums - debates. Varbūt būs karsti...Pukinsks atgādina, ka uzstāšanās 3 minūtes. Debates nav par prezidenta amata kandidāta ķidāšanu vai saulītē celšanu, bet par priekšlikumiem, federācijas darbu utt.

Pēc Pukinska ziņojuma jautājums atkal Kļaviņam - par biedru uzņemšanu. Jo pēc 2016. gada LFF solīja jaunus biedrus uzņemt 2017. gadā, lai 2018. gadā varētu piedalīties balsojumā. Tagad biedri tiks uzņemti tikai šodien kongresā un nevarēs vēl piedalīties vēlēšanās.

Ar ziņojumu uzstājas LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks. Vairāk viņš runā par LFF pārvaldes darba uzlabojumiem. Speciāli šim jautājuma pirms diviem gadiem tika izveidota darba grupa, kurā bija arī LFF prezidenta amata kandidāts Kaspars Gorkšs.

LFF kongress Guntim Indriksonam piešķir Goda prezidenta statusu. Biedri to sveic ar aplausiem un pieceļoties kājās. LFF jau bija sagatavojušies šādam lēmumam, jo sagatavotas puķes un piemiņas dāvana.https://twitter.com/kajbumba/status/989821302973325312

LFF biedriem tiek piedāvāts Goda prezidenta statusa piešķiršanu Guntim Indriksonam. Vai šajā jautājumā būs debates?

LFF kongress apstiprina organizācijas finanšu pārskatu un neatkarīgā revidenta ziņojumu.

LFF ieņēmumi 2017. gadā bija 10 447 108 eiro. Izdevumi - 7 843 606 eiro. Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem 2 603 502 eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu budžeta ieņēmumi gandrīz 2x lielāki

Pukinsks norāda, ka LFF nodokļos samaksā krietni vairāk nekā ir valsts piešķirtais finansējums.

Tagad ar ziņojumu uzstājas LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks par budžetu un tad sekos revidenta ziņojums.

LFF prezidenta amata kandidāts Krišjānis Kļaviņš vēlas no Mežecka uzzināt, cik izmaksāja Latvijas izlases treniņnometne Spānijā. Tā bijusi aptuiveni 30-40 tūkstoši eiro.Kļaviņš norādīja, ka LFF joprojām nav redzams detalizēts budžets, par ko viņš regulāri pārmet futbola vadībai.

Arī Mežeckis pateicas darbiniekiem, runā par jaunajiem stadioniem pilsētās un apstiprina, ka Latvijas izlase tuvākās spēles aizvadīs Daugavas stadionā.

Tagad LFF ģenerālsekretāra Jāņa Mežecka uzruna. Vai pēdējā šajā amatā?

LFF kongress formāli apstiprina Indriksona ziņojumu.Tagad sekos LFF valdes locekļu atskaitīšanās par padarīto.

Indriksons sola, ka futbola sabiedrībā daudz nebūs, vairāk spēka veltīs, lai atrisinātu biznesa problēmas. Vairāk laika veltīs bērniem un uzlabos savas golfa prasmes.

Indriksons noslēgumā aicina biedrus - neatkarīgi no tā, ko ievēlēs, cienīt prezidentu, apvienoties ap viņu un strādāt futbola labā.

Savas uzrunas turpinājumā Indriksons ar skaitļiem apliecina futbola izaugsmi un pateicas sev tuvākajiem LFF un futbola darbiniekiem, kuri palīdzējuši šo 22 gadu laikā. Indriksons gan teica, ka vairāk runās par padarīto, bet mazāk par nepadarīto..

Guntis Indriksons uzstājas ar savu pēdējo runu LFF prezidenta amatā: Indriksona uzruna: katram kādā dzīves posmā pienāk beigas. Jau minēju savus argumentus, kāpēc aizeju un uzskatu, ka pamatoti jāiet prom. Ne īpaši runāšu par 2017. gadu, bet par visiem gadiem. Esam uzbūvējuši futbola māju ar stabiliem pamatiem. Esam panākuši, ka futbols ir masveidīgākais sporta veids. Man ir saglabāti visi atskaites materiāli kopš 1996. gada, toreiz bija 1000 futbolistu, tagad ir 18 000.

Tagad mainās nepieciešamo balsu skaits balsojumos. LFF rindās palikuši 111 biedri, bet kongresa balstiesīgo pulkam pievienojas neizslēgtie "Babīte" un "Raita". Tādējādi kongresā balstiesīgi ir 110 biedri. Vairākumam tagad nepieciešamas 56 balsis.

LFF biedri nobalso no savām rindām izslēgt sešus biedrus, arī leģendāro "Skonto FC". Pēc tam atsevišķi tiek balsots par "Babīti" un "Raita" izslēgšanu."Babīte" saglabā biedra statusu, jo lielākā daļa bija pret un atturējās. Arī "Raita" saglabā vietu LFF rindās.

FK "Raita" pārstāvis Jurijs Plēpis taisnojas, ka klubam neveiksmīga bija pirmā pieredze ar lielo futbolu, jo pārsvarā spēlējuši tekpu futbolu, 7:7, 8:8, uc. Otrajā līgā spēlējuši apvienojoties ar “Jēkabpils” komandu. Tad saņēmuši signālus, ka daži spēlētāji bija saistīti ar spēļu rezultātu ietekmēšanu, tāpēc paši atsaukuši klubu no dalības. Klubs kļuvis par situācijas ķīlnieku, jo paši neiedziļinājās un nesekoja padziļināti līdzi. Klubā nekad nav bijušas nelikumības darbības.

Raitis Lubgāns, "Babīte" pārstāvis, argumentē, kādēļ nevajag klubu izslēgt: Mūs grib izslēgt par Babīte/Dinamo ētikas pārkāpumiem, spēļu ietekmēšana, savtīga labuma guvuma utt. Ne LFF, ne policijai nav pierādījumi tam, bet jau sodīti ar lielās komandas izslēgšanu no virslīgas. esam zaudējuši sponsorus, kuru finansiālais devums bija paredzēts bērnu futbola attīstīšanai. Aptraipīta arī reputācija. Esam biedrs kopš 2005. gada, trīs no audzēkņiem šogad spēlēja Latvijas U-19 izlasē. Laba sadarbība ar ārzemju klubiem.

Tagad kongress lems par 8 biedru izslēgšanu: sporta klubs "Babīte", SIA "SKONTO FC", SIA "Torpedo Rīga", sporta klubs "Blāzma", biedrība FC "RAITA", futbola klubs "Jēkabpils", futbola klubs "1625 Liepāja" un futbola klubs "Ogre".

Kongress apstiprina balsošanas kārtību. Savukārt par protokola pārbaudītāju iecelts FK "Iecava" pārstāvis Juris Ludriķis.

Pukinsks skaidro biedriem vēlēšanu gaitu. Par to detalizētāk vakar rakstīja portāls "Delfi".http://www.delfi.lv/sports/news/football/news/delfi-skaidro-ka-notiks-aziotazu-raisijusas-lff-jauna-vaditaja-velesanas.d?id=49976659

Pukinsks informē, ka debatēs šoreiz drīkstēs piedalīties tikai kongresa biedri un LFF vadība. Kongresa viesiem un medijiem dalība debatēs nav paredzēta.

Pirmo reizi LFF prezidenta vēlēšanas būs slēgtas - par to nobalsoja 71 biedrs, pret balsoja 33 biedri, 4 atturējās.Šobrīd kongresā ir 108 biedri, viens biedrs ieradies ar nokavēšanos.

FK "Liepāja" un FK 33 rosina prezidenta vēlēšanas rīkot aizklāti. Tas ir viens no svarīgākajiem brīžiem kongresā

Pukinsks informē, ka Indriksons ir iesniedzis atlūgumu un viņš atstās amatu pēc gala ziņojuma nolasīšanas. Komgress apstiprinot darba kārtību piekrīt tam, ka Indriksons atkāpjas (apstiprina viņa iesniegumu par atkāpšanos).

LFF biedri nav iesūtījuši iebildumus par darba kārtību, bet ir ienākušās rekomendācijas. Par tām tiks balsots atsevišķi kongresa gaitā.

Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēti LFF pārstāvji Aļesja Hodakovska, Artūrs Ivuškāns, Aleksandrs Anufrijevs.Savukārt Rihards Gorkšs, Ainārs Seļickis un Maira Mihelsone pārstāvēs prezidenta amata kandidātus un darbosies kā neatkarīgie novērotāji.

LFF kongress ar klusuma brīdi piemin pagājušajā gadā mūzībā aizgājušos futbola sabiedrības cilvēkus.

Uzrunu LFF biedriem velta arī UEFA izpildkomitejas pārstāvis Mihaels van Prāgs, kurš ir arī Nīderlandes Futbola federācijas prezidents. Viņš ir arī Latvijas interešu pārstāvis UEFA izpildkomitejā.

FIFA pārstāvis novēl godīgas vēlēšanas un norāda, ka LFF ir jauna ceļa priekšā.

Par kongresa vadītāju apstiprināts Edgars Pukinsks, bet protokolētājs ir Latvijas izlases preses sekretārs Viktors Sopirins. Sākas pirmās nianses - iebildums par Pukinski, jo viņš esot ieinteresētā persona. Kā zināms, Pukinsks ir Gorkša kandidāts uz ģenerālsekretāra amatu.

LFF kongresam reģistrējušies 112 biedri, ieradušies 107, viens vēl ir ceļā. Jebkura jautājuma apstiprināšanai nepieciešamas 55 balsis. LFF izpilddirektors informē, ka līdz ar to kongress ir leģitīms.

LFFprezidents Guntis Indriksons sāk kongresu - savu pēdējo savā karjerā.

LFF vadība ieradusies, zālē ir arī visi trīs kandidāti, bet kongresa sākums vēl kavējas.

LFF ir parūpējusies, lai vēlēšanās nebūtu kādu starpgadījumu un procedūra nebūs tik vienkārša. Pirms kongresa izpētījām, kā tad notiks pēdējo 22 gadu futbola svarīgākais balsojumshttp://www.delfi.lv/sports/news/football/news/delfi-skaidro-ka-notiks-aziotazu-raisijusas-lff-jauna-vaditaja-velesanas.d?id=49976659

Biedri lēnām pulcējas, bet galvenie notikumi, visticamāk, sāksies ap pulksten 16

Kongresa darba kārtībā ir 16. punkti: 1. Balsu skaitītāju iecelšana; 2. Darba kārtības apstiprināšana; 3. Kongresa reglamenta apstiprināšana; 4. Biedru iecelšana protokola pārbaudei; 5. Biedru izslēgšana; 6. Ziņojums par prezidenta darbu, valdes locekļu darbu, kā arī ģenerālsekretāra darbu; 7. Revidētā gada pārskata prezentācija; 8. Zvērināta revidenta ziņojums; 9. Revidētā gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma apstiprināšana; 10. Neatkarīga zvērināta revidenta iecelšana; 11. Goda prezidenta statusa piešķiršana; 12. Izpilddirektora ziņojums; 13. Debates; 14. LFF prezidenta vēlēšanas; 15. Biedru uzņemšana; 16. Kongresa slēgšana.

