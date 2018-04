Par "McDonald's" kampaņas "Ieved stadionā zvaigzni!" uzvarētāju Latvijā kļuvis astoņus gadus vecais Roberts Ceske, kurš šovasar kopā ar savu tēti dosies uz Maskavu, lai piedalītos 2018. gada Pasaules kausa finālspēlē un kopā ar 21 citu bērnu plecu pie pleca dotos laukumā ar futbola zvaigznēm pirms izšķirošās spēles. Šogad no Latvijas pasākumam pieteicās 470 dalībnieki, informē rīkotāji.

Roberts Ceske izlozes kārtībā tika atzīts par uzvarētāju "McDonald's" un futbola skolas "Metta" rīkotajās atlases sacensībās, kas norisinājās Rīgā. Mazie futbola fani vecumā no 6 līdz 10 gadiem ar vecāku palīdzību sacentās par sava sapņa piepildīšanu: iespēju doties pilnībā apmaksātā ceļojumā uz gada lielāko futbola notikumu – Pasaules kausa finālturnīru. Kopā ar mammu Ilzi mazais futbolists veiksmīgi izpildīja visus sešus uzdevumus.

"Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mazais Roberts varēs piepildīt savu sapni – piedalīties finālspēlē. Esmu pārliecināts, ka šī pieredze iedvesmos Roberts vienmēr tiekties pēc saviem sapņiem un nekad nepadoties. "McDonald's" ar lielu prieku atbalsta bērnu labklājības veicināšanas iniciatīvas, tāpēc mēs esam pagodināti dāvāt šādu projektu arī Latvijā, jo tas parāda mūsu apņēmību atbalstīt jauniešu futbolu, kā arī pateicību mūsu klientiem," saka Vladimirs Janevskis, "McDonald's" vadītājs Baltijā.

"Esmu gandarīts, ka sacensības visiem mazajiem futbola censoņiem izdevās veiksmīgas. Tiem dalībniekiem, kuriem līdz galvenajai balvai šoreiz nedaudz pietrūka veiksmes, būs motivācija trenēties vēl cītīgāk un parādīt savus spēkus nākamreiz. Pasaules kausa finālturnīrs ir galvenais notikums futbolā šogad, un 132 bērniem no 50 pasaules valstīm ir šī unikālā iespēja doties laukumā pirms finālspēles un satikt savus varoņus. Mēs priecājamies, ka pateicoties "McDonald's" atbalstam, arī bērns no Latvijas būs šo laimīgo bērnu starpā", uzsver Andris Rihters, futbola kluba "METTA" līdzdibinātājs.

Robertam Ceskem ir 8 gadi un viņš spēlē futbolu skolā Garkalnē "Rakari". Viņš ļoti priecājas, ka tieši viņš ir uzvarētājs un dosies uz Pasaules kausa finālu, jo viņam ir savi mīļākie spēlētāji, kurus viņš labprāt gribētu ievest laukumā. Futbols Robertam nozīmē izkustēšanos, iespēju izskrieties un būt kopā ar savu ģimeni.

Uzvarētājam un vienam no viņa vecākiem "McDonald's" dāvina pilnībā apmaksātu ceļojuma komplektu: aviobiļetes, trīs dienas ilgu uzturēšanos Krievijā, transfēru no lidostas un atpakaļ, iespēju klātienē apmeklēt finālspēli 15. jūlijā, kā arī iespēju aplūkot Maskavu. Uzvarētājs piedalīsies arī īpašā programmā kopā ar programmas dalībniekiem no visas pasaules.

"McDonald's" kampaņa "Ieved Stadionā Zvaigzni" sniedz bērniem visā pasaulē vienreizēju iespēju iziet laukumā roku rokā ar saviem futbola varoņiem. Šīs programmas pirmsākumi ir meklējami 2002. gada FIFA Pasaules Kausa laikā Japānā un Korejā un piedzīvoja UEFA Eiropas Čempionāta debiju divus gadus vēlāk Portugālē. Kopš tā laika "McDonald's" ir sniedzis iespēju gandrīz 4000 bērniem no Eiropas spēlēt svarīgu simbolisko lomu pasaules labākajos futbola turnīros.