Trīs dienu garumā nodemonstrējot pārliecinošu sniegumu, par Zēnu futbola festivāla (ZFF) Čempionu līgas jeb A grupas turnīra uzvarētājiem Zvejnieku parka kompleksā Salacgrīvā 4. jūnijā kļuva FK "Tukums 2000" kluba jaunie futbolisti. Tukumnieki ZFF vadošajā grupā uzvarējuši pirmoreiz vēsturē, gāžot no čempionu troņa FK "Liepāja" pārstāvjus, kuri par čempioniem bija kļuvuši iepriekšējos četrus gadus pēc kārtas.

Turnīra noslēdzošā diena tika ievadīta ar ceturtās kārtas spēlēm, kurās tikās BFC "Daugavpils" un "Valmiera Glass" VIA, SK "Super Nova" un JFC "Skonto", kā arī FK "Tukums 2000" un FK "Liepāja".

Liela uzmanība tika pievērsta tukumnieku un liepājnieku duelim, kurā pirmajiem bija iespēja priekšlaicīgi nodrošināt čempionu titulu. Tas tukumniekiem bija pa spēkam – jaunāko komandu cīņās uzvaras ar rezultātiem 3:0 un 4:2, kas viņus padarīja konkurentiem neaizsniedzamus. Liepājnieki prata uzvarēt U-12 komandu cīņā ar 3:1, tādējādi pirms noslēdzošās kārtas saglabājot kopvērtējuma otro vietu.

Pēc ceturtās kārtas FK "Tukums 2000" apsteidza FK "Liepāja" par desmit punktiem, bet vēl par punktu atpalika BFC "Daugavpils", kas ceturtajā kārtā ieguva sešus punktus pret "Valmiera Glass" VIA futbolistiem. Tikmēr citviet sešus sev svarīgus punktus ieguva SK "Super Nova", pārspējot JFC "Skonto" divas jaunākās komandas ar 2:1 un 3:1. Tādējādi pirms noslēdzošās kārtas cīņā par izdzīvošanu drošākās pozīcijās atradās SK "Super Nova" (12 punkti), JFC "Skonto" kontā bija desmit punkti, bet valmieriešu – deviņi.

Turnīrs noslēdzās ar piektās kārtas mačiem, kuros spēkiem mērojās FK "Liepāja" un BFC "Daugavpils", JFC "Skonto" un FK "Tukums 2000", kā arī SK "Super Nova" un "Valmiera Glass" VIA.

Noslēdzošās kārtas U-10 vecuma grupas mačos uzvaras ieguva FK "Liepāja" (2:0), FK "Tukums 2000" (5:0) un SK "Super Nova" (3:1), kas liepājniekus pietuvināja otrajai vietai, bet valmieriešus – izkrišanai no Čempionu līgas grupas. Pēcāk U-11 grupas spēlēs uzvarētāji bija tie paši (attiecīgi 2:0, 7:1 un 2:0), kas FK "Liepāja" garantēja Čempionu līgas sudraba godalgas. Pārējo četru vietu liktenis izšķīrās U-12 komandu cīņās, kur BFC "Daugavpils" ar 4:0 uzvarēja liepājniekus un nosargāja trešo vietu. Ceturtās vietas ieguvēji SK "Super Nova" ar 1:3 piekāpās valmieriešiem, kuri tādējādi pēdējā spēlē izbēga no sestās vietas ieņemšanas - tajā ierindojās JFC "Skonto", kas līdz ar to nākamajā gadā spēlēs ZFF B grupā jeb Bundeslīgas turnīrā.

Pirms tam pēc piektdien aizvadītās turnīra pirmās dienas kopvērtējuma līderos bija izvirzījušies tukumnieki, kuru ciešākie sekotāji bija JFC "Skonto" un FK "Liepāja" pārstāvji. Savukārt otrās dienas garumā FK "­Tukums 2000" savu pārsvaru palielināja, labāko trijniekā iekārtojoties FK "Liepāja" un BFC "Daugavpils".

Eiropas futbolam unikālais turnīrs, ko organizē Latvijas Futbola federācija (LFF), piedāvā jaunajiem futbolistiem līdzās saspringtām cīņām ar vienaudžiem izbaudīt arī svētku atmosfēru un savu vecāku atbalstu. Jauno futbolistu spēles notiek vienlaicīgi trīs laukumos, kas nosaukti slaveno stadionu "Camp Nou", "Wembley" un "San Siro" vārdos, bet ap futbola cīņām valda mūzikas un dažādu citu aktivitāšu piepildīta atmosfēra. Šī turnīru sērija ir unikāla ne tikai ar spēlēs valdošo festivālam cienīgo atmosfēru, bet arī ar tā sportisko pusi, jo katrās sacensībās piedalās iesaistīto klubu U-10, U-11 un U-12 vecuma grupu komandas, kas cīņās ar vienaudžiem krāj punktus sava kluba kopējai kopvērtējuma ieskaitei. Turnīra dalībnieki ir sadalīti A, B un C grupu sacensībās, kur katru gadu A grupā spēkojas Latvijas vadošie bērnu futbola klubi, bet B un C grupās klubi cīnās par iespēju pakāpties līdz festivāla elites grupai.

Čempionu līgas grupas turnīram no 16. līdz 18. jūnijam Salacgrīvā sekos Bundeslīgas grupas (B) sacensības, bet festivālu noslēgs Virslīgas grupas (C) turnīrs laikā no 27. līdz 29. jūnijam. Uz turnīru spēlēm laipni tiek gaidīti visi Salacgrīvas viesi un bērnu vecāki, kuriem tiek dota iespēja nakšņot kempinga teritorijā un izjust šī futbola festivāla sportisko un vasarīgo auru.

Zēnu futbola festivāls ir viens no lielākajiem jauniešu futbola turnīriem Baltijā, kā arī vienīgais šāda formāta turnīrs Eiropā, bet LFF vērtējumā tas ir viens no gada centrālajiem notikumiem pašmāju jaunatnes futbolā.