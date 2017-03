Tuvojoties Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāta sezonas noslēgumam, dalību sacensībās aizvadītajā nedēļas nogalē beidza U-12 un U-10 vecuma grupu komandas, kas aizvadīja spēles Piņķos un Olainē.

Vispirms sestdien, 4. martā, Babītes sporta kompleksā Piņķos cīņā devās visas desmit U-12 vecuma grupas komandas, kurās sacentās 2005.-2006. dzimšanas gada meitenes. Šīs vecuma grupas vienības iepriekš tikās divos sabraukumos Spuņciemā un Olainē, bet sestdien Piņķos katra dalībniece aizvadīja savas trīs noslēdzošās spēles.

Čempionu titulu spēja nodrošināt "Rīgas Futbola skola", kas deviņās turnīra spēlēs iztika bez zaudējumiem un tikai divreiz neizcīnīja uzvaru, nospēlējot neizšķirti 2:2 ar FK "Liepāja" un 1:1 ar Talsu NSS. Par četru punktu tiesu no uzvarētājām atpalika gan vicečempiones no FK "Iecava", gan bronzas medaļu ieguvējas no AFA "Olaine". Iecavnieces vienīgos zaudējumus piedzīvoja pret "Rīgas Futbola skola" (1:3) un SK "Babīte" (1:3) komandām, bet olainietes turnīrā atzina vienīgi FK "Liepāja" (1:2) un "Rīgas Futbola skola" (1:4) pārākumu.

Divu punktu attālumā no medaļām palika šīs vecuma grupas pērnā gada čempiones FS "Metta/OSC" futbolistes, kuras no laureātu pulka attālinājās divās noslēdzošajās turnīra spēlēs, piekāpjoties AFA "Olaine" (1:3) un "Rīgas Futbola skola" (0:8) vienībām.

Par turnīra labāko spēlētāju tika nosaukta Marina Telukeviča no "Rīgas Futbola skola" komandas, kura kopā ar katras komandas labāko čempionāta spēlētāju saņēma balvas no Latvijas Futbola federācijas (LFF) un Latvijas sieviešu futbola patrona "Bella". Citas individuālās balvas par sniegumu turnīrā saņēma Keita Supe ("Rīgas Futbola skola"), Patrīcija Brazauska (FK "Iecava"), Loreta Auziņa (AFA "Olaine"), Amēlija Lipšāne (FS "Metta/OSC"), Marta Loreta Heringa (FK "Liepāja"), Līga Gutmane (Talsu NSS), Līva Šteinberga (SK "Babīte"), Madara Gedra (JDFS "Alberts"), Patrīcija Buka (Ventspils OC) un Anita Ozoliņa (FK "Tukums-2000").

"Pirmoreiz vēsturē šajā vecuma grupā piedalījās jau desmit komandas. Kopumā to līmenis aug, jo līdz pat pēdējam sabraukumam cīņā par godalgām bija iesaistītas septiņas no turnīra dalībniecēm," izceļ LFF Sieviešu futbola nodaļas speciālists Jevgēnijs Gedertsons. "Pat čempionāta uzvarētājām turnīra gaitā nācās zaudēt četrus punktus. Kulminācija notika sabraukumā izskaņā, kad godalgoto vietu ieguvējas spēja uzvarēt visās trīs pēdējā sabraukuma spēlēs un pakāpties tuvāk tabulas virsotnei."

Savukārt dienu vēlāk Olaines sporta namā trešo un noslēdzošo reizi šosezon savā starpā spēkiem mērojās čempionāta jaunākās dalībnieces no U-10 vecuma grupas. Laukumā devās "Šitika FS/74. vsk", SK "Super Nova", SK "Līderis", "Rīgas Futbola skola", FS "Metta/OSC", AFA "Olaine", FK "Liepāja" un FS "Metta/OSC Rīga" mazās futbola censones, katrai komandai aizvadot pa diviem mačiem.

Kā iepriekš ziņots, čempionāta jaunākajā grupā starp 2007.-2009. dzimšanas gada meitenēm spēļu rezultāti netiek fiksēti kopvērtējuma tabulā, priekšplānā izvirzoties iespējai meitenēm draudzīgā atmosfērā tuvāk iepazīties ar futbola skaistumu un vilinājumu. Arī iepriekšējie divi sabraukumi šajā grupā notika Olainē.

"Prieks starp turnīra dalībniecēm redzēt jaunas komandas, kā "Šitika FS/74. vsk" un SK "Līderis". Viennozīmīgi lielākais ieguvums no šāda turnīra esamības mazajām futbolistēm ir viņām dotā iespēja iepazīties ar futbola sacensību garu. Pirmajiem soļiem jebkurā jaunā nodarbē ir jābūt drošiem un bagātiem ar motivāciju, kas tiek saņemta no apkārtējiem cilvēkiem. Šo sabraukumu ideja ir tieši tāda," skaidro Jevgēnijs Gedertsons.

Līdz ar to Latvijas meiteņu telpu futbola čempionātā šosezon nesadalīts palicis vien vecākās grupas pirmās divīzijas medaļu komplekts, kura ieguvējas taps zināmas 19. martā Rīgā.

Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts no janvāra līdz martam norisinās četrās vecuma grupās. Ja iepriekšējā sezonā tajā piedalījās kopumā 39 komandas, tad jaunais sacensību sasaukums pulcē jau 51 komandu. Vecākajā grupā dalībnieku skaits pieaudzis par piecām vienībām, U-14 un U-12 vecuma grupās par attiecīgi četrām un trim komandām, bet jaunākajā grupā sacensībās startējošo vienību skaits nemainīgi ir astoņas.

Dažādo vecuma grupu sabraukumi šajā sezonā norisinājušies Rīgā, Spuņciemā, Rēzeknē, Talsos, Jelgavā, Priekuļos, Maltā, Piņķos un Olainē.