Foto: Zemgales U-15 puiši uzvar pirmajā LFF Futbola akadēmijas reģionālo izlašu turnīrā

Foto: Latvijas Futbola federācija

Šīs nedēļas sākumā Latvijas Futbola federācijas (LFF) Futbola akadēmijas jaunā sezona tika "Elektrum" Olimpiskajā centrā Rīgā, kur pirmajā reģionālo izlašu turnīrā tikās U-15 vecuma grupas (2002. dzimšanas gada) futbolisti no sešiem Latvijas reģioniem. Par turnīra uzvarētājiem kļuva puiši no Zemgales reģionālās izlases, finālā pārspējot vienaudžus no Kurzemes, informē LFF.